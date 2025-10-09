Dani García y su experiencia como comensal en El Bulli: "Te sentías enano"

Daniel Brito 09 OCT 2025 - 13:00h.

El chef malagueño habló con Paco Roncero sobre cómo fue su experiencia y lo que aprendió en cada una de sus visitas a El Bulli

Las anécdotas del último sommelier de El Bulli: "Nos hicieron el simpa más famoso de la historia"

Compartir







El Bulli no solo fue un restaurante, sino que cuenta con un lugar privilegiado en la historia gastronómica de nuestro país y en la mundial por su legado y porque por sus fogones se han formado algunos de los más recocidos chefs españoles que durante un tiempo estuvieron a las órdenes de Ferran Adrià, desde el mismísimo José Andrés, hasta Oriol Castro, Eduard Xatruch o Paco Roncero, quien en una charla con el cocinero Dani García recordó como era trabajar en aquellas cocinas.

A lo largo de una conversación entre los cocineros en el programa ‘Desmontadito’ del malagueño, donde charla con diferentes personalidades, ambos hablaron de sus experiencias en El Bulli, y García, más que como chef, quiso recordar cómo se sentía al visitar el restaurante siendo comensal, una oportunidad que tuvo la suerte de repetir en varias ocasiones y de la que sacó grandes aprendizajes.

“Era un sitio que me ponía absolutamente nervioso y era un comensal. No me quiero imaginar lo que sería estar dentro de esa cocina en aquella época”, cuenta el chef a un Paco Roncero que sabe muy bien cómo era el funcionamiento de aquellos fogones gracias al tiempo que estuvo trabajando en el que fue elegido el mejor restaurante del mundo durante cinco años.

PUEDE INTERESARTE La receta de la empanada de berberechos del chef Dani García

El cocinero madrileño recuerda que aquellas cocinas eran muy estrictas, aunque antes que chef, fue comensal. “Salías de allí en una nube, como el tío más afortunado del mundo de poder ser parte de todo el proyecto, que yo pueda aprenderlo de primera mano”, explica Roncero en su charla con Dani García.

La experiencia de Dani García como comensal

Precisamente el malagueño también intentó entrar en El Bulli, aunque se quedó sin plaza en uno de los cursos de Ferran Adrià, pero cada una de sus visitas eran un gran aprendizaje para él sobre técnicas que creía conocer y dominar y haber puesto en práctica de la mejor manera.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Nos veíamos en congresos, estábamos enterados de cómo se hacía cualquier técnica porque lo veías, pero cuando ibas a El Bulli decías ‘¿cómo se hace esto?’. Creo que era el único sitio en el mundo donde eras un cocinero profesional, ya con estrellas, y te sentías absolutamente enano. Era alucinante”, cuenta Dani García durante la conversación sobre su experiencia cada vez que se sentaba en El Bulli como comensal para degustar las creaciones culinarias del que era el mejor restaurante del mundo y lugar que ha formado a muchos de los mejores chefs españoles.