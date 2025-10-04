Daniel Brito 04 OCT 2025 - 13:00h.

El chef marbellí nos enseña a hacer una nueva versión de la tarta de queso, esta vez con una capa de queso gratinado

La tarta de queso se ha convertido en uno de los postres favoritos que no falta en la carta de prácticamente ningún restaurante. Cada cuál ha conseguido una receta propia a sabiendas de que va a ser uno de los postres más demandados en cada servicio. Por eso mismo los grandes chefs siguen innovando en sus recetas. Ya en su momento te contamos la receta de la tarta de queso del chef Dani García y el truco que él añade siempre y que es cómo hacía su abuela, pero en este caso nos ofrece otra receta diferente.

La novedad que ofrece el chef malagueño es que es una tarta de queso diferente a las que estamos acostumbrados, ya que la hace gratinada. “Hay muchas tartas de queso, pero ninguna como esta: doble masa, queso curado, merengue… y ese gratinado final que lo cambia todo. Crujientita por fuera, cremosa por dentro”, asegura el cocinero que, solo con mostrar el resultado, ya se sabe que va a estar deliciosa.

Y si quieres intentar replicar en casa esta receta de tarta de queso gratinada, te contamos paso a paso cómo es la preparación y los ingredientes que vas a necesitar para sentirte como Dani García en tu cocina.