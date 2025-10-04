El chef marbellí nos enseña a hacer una nueva versión de la tarta de queso, esta vez con una capa de queso gratinado
La tarta de queso se ha convertido en uno de los postres favoritos que no falta en la carta de prácticamente ningún restaurante. Cada cuál ha conseguido una receta propia a sabiendas de que va a ser uno de los postres más demandados en cada servicio. Por eso mismo los grandes chefs siguen innovando en sus recetas. Ya en su momento te contamos la receta de la tarta de queso del chef Dani García y el truco que él añade siempre y que es cómo hacía su abuela, pero en este caso nos ofrece otra receta diferente.
La novedad que ofrece el chef malagueño es que es una tarta de queso diferente a las que estamos acostumbrados, ya que la hace gratinada. “Hay muchas tartas de queso, pero ninguna como esta: doble masa, queso curado, merengue… y ese gratinado final que lo cambia todo. Crujientita por fuera, cremosa por dentro”, asegura el cocinero que, solo con mostrar el resultado, ya se sabe que va a estar deliciosa.
Y si quieres intentar replicar en casa esta receta de tarta de queso gratinada, te contamos paso a paso cómo es la preparación y los ingredientes que vas a necesitar para sentirte como Dani García en tu cocina.
La receta de la tarta de queso gratinada
Ingredientes
- 10 gramos maicena
- 71 gramos leche
- 66 gramos nata (38%)
- 16 gramos azúcar
- 13 gramos mantequilla
- 59 gramos queso crema
- 2 gramos sal fina
- 28 gramos clara de huevo
- 21 gramos azúcar
- 6 gramos queso tierno de cabra/oveja
- 4 gramos queso curado de oveja
- Queso parmesano
Elaboración
Crea una primera masa
Lo primer es juntar la leche, la natal el azúcar y la sal y, mientras se calienta, se disuelve un poco de leche en la maicena. Una vez que se ha conseguido disolver bien, se añade a la mezcla que estás calentando en un cazo. Se deja cocinar lentamente como si se estuviera haciendo una crema pastelera.
Cuando tienes una textura cremosa de la mezcla se añade la mantequilla y los quesos con el fuego ya apagado. Una vez todo unido, debe bajar a unos 40 grados de temperatura.
El merengue
Mientras baja la temperatura, se hace el merengue con las claras de huevo a punto de nuevo. Luego se le va añadiendo azúcar poco a poco. Una vez listo, se echa en la primera mezcla cuando ya ha bajado de temperatura para dar aire y esponjosidad.
Hornea
Con todo mezclado, se lleva al molde y se cocina en el horno (previamente precalentado a 180 grados durante 15 minutos) hasta que haya logrado cuajarse por los bordes, pero por dentro aún mantenga movimiento.
El gratinado final
Retira del horno y añade bien de queso parmesano por encima sin miedo a cubrir todos los huecos y hornea de nuevo hasta que quede bien dorada por encima.