El barrio madrileño de La Latina acoge uno de los lugares favoritos de María León para comer

"Siempre que me siento allí, soy muy feliz", declaró la actriz sobre el local

Compartir







María León ha estado ocupada durante los últimos meses con trabajos como la obra ‘Casa de muñecas’. La sevillana conoce bien Madrid y tiene varios sitios favoritos para comer, como ha contado en una entrevista con Metrópoli. Cuando le preguntaron por un lugar en el que siempre está a gusto en la mesa, mencionó un local ubicado en el barrio de La Latina y en el que disfruta de comida casera.

Se trata de La Taberna Errante (carrera de San Francisco, 8, Madrid), que en las redes sociales se presenta ofreciendo “cocina casera de mercado según temporada”. La actriz comentó sobre el negocio, abierto desde octubre de 2011: “Es un sitio donde hay unas chicas extremeñas que hacen comida muy casera, pero con un punto más actual”. Además, destacó que siempre hay buen vino un buen ambiente con buena compañía: “Cocinan de maravilla y, siempre que me siento allí, soy muy feliz”.

Las socias de este pequeño local que abre de jueves a domingo son Jopi Hidalgo, Lola Hidalgo y Elena Vega. Esta última es la encargada de los platos que se sirven en la taberna. Aprendió a cocinar gracias a su madre y también a libros y cursos, hasta crear su propio estilo mezclando “recetas caseras con materia prima muy buena”, cuenta en la Guía Repsol, donde indica que uno de sus secretos es “cocinar con mucho amor, muy despacito”. Esa materia prima viene del Mercado de la Cebada y de otros pequeños comercios del barrio.

PUEDE INTERESARTE Karol G y su tequila inspirado en una de sus canciones más populares

Qué comer en La Taberna Errante

Algunos de los platos favoritos de los clientes de La Taberna Errante son la oreja a la plancha y la ensaladilla rusa, que se elabora con una receta especial que nadie ha logrado replicar. La cocinera compartió sobre ella: “Quiero que le guste a todo el mundo, que no tenga pimiento morrón, que no tenga guisantes, que no tenga zanahoria… Para esa gente tiquismiquis a la que le gusta sin todo eso. Y lo conseguimos. Hemos dejado lo estrictamente básico y hemos añadido un ingrediente secreto que la gente intenta adivinar”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los visitantes también pueden probar allí platos como callos, ceviche, boquerones en escabeche o en vinagre, pulpo asado, carrilleras con batata y yuca, croquetas caseras de jamón, setas salteadas con crema de patata trufada, tiradito de salmón con mango, ajoblanco con aguacate y anchoas, nuggets caseros, carne con tomate… No todas estas opciones están siempre disponibles, ya que la carta se adapta a los productos de temporada disponibles según la época del año.

Además, los seguidores del negocio en Instagram pueden ver con detalle otras de sus creaciones gastronómicas: un plato con chantarela, berenjena, chipirón y salsa romescu; otro con tomate rosa y y bonito en escabeche casero; angula de monte con judía verde, sopa de ajo y huevo; níscalos en salsa de callos; rebozuelo con crema de maíz y ají amarillo; escabeche templado de caballa; aguachile con guisantes y puntillitas; menestra de verduras con crema de coliflor, huevo frito y guanciale; alcachofas con velo de ibérico y tartar de gambón; crema de setas con portobello, trigueros, boniato asado, nueces caramelizadas y gorgonzola; chantarela en salsa de callos; crema de coliflor con mejillones en escabeche casero y migas de coliflor; cogollos a la plancha con crema de jamón ibérico y rebozuelos; ajoblanco con judías verdes y cecina; espárragos de Navarra con mantequilla de miso, jengibre y lima; y torta de maíz con chicharrones de Cádiz, entre otras muchas delicias que hacen que sea aconsejable reservar una mesa antes de acudir a este rincón de La Latina.