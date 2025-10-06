Daniel Brito 06 OCT 2025 - 14:00h.

El chef de DiverXO lleva yendo a este bar desde que era niño con sus padres y siempre le ha encantado su impresionante arroz con bogavante

Dabiz Muñoz y su truco para hacer los huevos fritos perfectos: "Bien de puntillita"

A veces parece que los grandes chefs solo visitan los restaurantes más reconocidos, caros y recomendados por grandes guías gastronómicas, pero la realidad es que a muchos de ellos les gusta probar locales más desconocidos, escondidos en pueblos o barrios de ciudades en los que, a priori, no llama nada la atención. Hasta que su paladar se ve conquistado por los platos que preparan en sus cocinas. Y eso es lo que le ocurrió hace ya mucho tiempo a Dabiz Muñoz.

El chef de DiverXO no siempre acude a los estrellas Michelin para comer de lujo, sino que también le gusta degustar la gastronomía de los bares más tradicionales y castizos, como uno del barrio madrileño de La Elipa, donde hace unos años confesó que come uno de sus platos favoritos desde siempre, tal y como recomendó en una entrevista con la Cadena Ser.

Un arroz inmejorable para el chef

Se trata del Bar Paloma II (Avenida del Marqués de Corbera 56), un bar que puede parecer uno más entre los muchos del estilo que existen en España, pero que tiene uno de los mejores arroces con bogavante que el chef con cuatro estrellas Michelin recomienda probar siempre que se tenga oportunidad.

Dabiz Muñoz lleva yendo con su familia al Paloma II desde que era pequeño porque reconoce que su arroz con bogavante está “de locos”. Y no es de extrañar que sea su plato estrella si llevan más de 30 años abiertos y triunfando no solo con su arroz, sino con el resto de los platos que sirven tanto con carta como con menú del día, como sus callos, otro de los platos favoritos del marido de Cristina Pedroche.

Así es el Bar Paloma II

Su arroz con bogavante es su gran especialidad, tal y como lo reconocen en su carta, y actualmente se puede pedir como mínimo para dos comensales y siempre pidiéndolo por encargo, con un precio actual de 25 euros por persona.

Este bar, que según Muñoz está “superescondido”, realmente es todo un clásico del barrio La Elipa, gestionado por los hermanos Juan y Regino Artero donde han conservado la esencia de bar de toda la vida con una clientela fiel que sabe que se va a encontrar en sus platos comida casera y de calidad a un precio de lo más asequible capaz de conquistar incluso a los mejores chefs españoles.