Karol G y su tequila inspirado en una de sus canciones más populares

Daniel Brito 04 OCT 2025 - 16:00h.

La cantante ha trabajado mano a mano con Bertha González, de Casa Dragones, la primera maestra tequilera mujer

Los hermanos Beunza, los creadores del tequila de fresa revolucionan el mundo de los chupitos con 'Plata o Plomo'

Compartir







Gran parte de los famosos han visto en la gastronomía una salida para ampliar sus negocios. Ahí está Antonio Banderas con sus restaurantes en Málaga, David Beckham con sus snacks a partir de miel o la cantidad de famosos alrededor del mundo que han visto en las bebidas, como el vino o los espirituosos, un negocio más. ¿La última en sumarse a esta tendencia? La cantante colombiana Karol G, que ha lanzado su propio tequila inspirado en uno de sus populares temas.

La artista se ha unido con la productora Casa Dragones para lanzar el destilado 200 Copas, mismo nombre que una de sus canciones de más éxito en los últimos años. Karol G ha trabajado junto a la directora ejecutiva de la marca, Bertha González, para crear el tequila perfecto.

PUEDE INTERESARTE Matcha con cerveza, tequila y otras combinaciones fuera de lo común con el té de moda

Trabajar con la primera maestra tequilera mujer

Tal y como la cantante reconocía en sus redes sociales, han sido tres años de trabajo hasta el lanzamiento del tequila. “Lo que empezó con una canción se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes. Lo hice de la mano de Casa Dragones, una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo, porque quería que ustedes tuvieran un producto único, especial y de la más alta calidad”, contó en sus redes sociales la colombiana.

PUEDE INTERESARTE De George Clooney a AC/DC: cuando fabricar tu propio tequila se convirtió en un símbolo de estatus

Además, la artista ha puesto en valor el honor de poder trabajar mano a mano con Bertha González, la primera maestra tequilera mujer. “Creyó en esta idea loca desde el día uno y con ella he solado y trabajado apasionadamente los últimos casi tres años de mi vida. Todo el proceso ha sido una maravilla, mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes”, recalca la cantante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así es el tequila 200 Copas

El tequila 200 Copas se trata de una bebida de nuevo añejo cristalino que se produce en lotes pequeños con 100% de puro agave azul y que luego se añeja durante 12 meses en barricas de roble americano hechas a medida que le aportan al tequila unas notas sutiles de miel, almendra y agave cocido, además de tener un leve toque cítrico.