Amélie Bel Berbel es la embajadora de Laurent Perrier en España nos da las claves para identificar un buen Champagne, para maridarlo correctamente… ¡Y nos recomienda tres pistas donde disfrutarlo en Madrid!

El Champagne no es solo para el verano. De ser así, una firma con más de 200 años de historia, como Laurent Perrier, probablemente no existiría. Desde 1912, fecha de fundación de la Maison, han sido varias las mujeres que han llevado a lo más alto la bodega: desde Mathilde-Emilie Perrier, viuda del Maestro Bodeguero Eugène Laurent, hasta Marie-Louise de Nonancourt, que en 1939 adquiere la propiedad, pasando por sus nietas (Alexandra Pereyre de Nonancourt y Stéphanie Meneux de Nonancourt), que se incorporaron al Consejo de Administración en 1999.

Una década más tarde, se sumó al equipo Amélie Bel Berbel, y desde entonces esta joven es quien ejerce de embajadora de marca en España de esta empresa familiar pionera e innovadora. Así que es con ella con quien nos hemos citado para hablar de su papel dentro de Laurent Perrier y de las referencias más destacadas de una bodega que, por cierto, siempre ha tenido un compromiso con la viticultura sostenible en los viñedos de Champagne y a través de cada una de sus Cuvées.

Mientras nos ponemos cómodos nos sorprende con su maridaje favorito: Laurent-Perrier Ultra Brut acompañado de una ostra. Y comprobamos que la temperatura no es la que te sueles encontrar en algunos restaurantes: “Cuando el ambiente es más fresco no hace falta enfriarlo tanto como en verano. Servirlo un par de grados más cálido, en torno a 9°C, lo vuelve más amable, redondo y aromático, y permite que acompañe bien a guisos, quesos o carnes”, asegura Bel Berbel.

Desde 1999 hay mayor presencia femenina en Laurent-Perrier, tendencia que se confirma con tu fichaje como brand ambassador años más tarde.

Me incorporé a la Maison en 2019 con muchísima ilusión y respeto por la historia y el prestigio de Laurent-Perrier. Desde el primer momento, me impresionó el equilibrio entre tradición e innovación que caracteriza a esta casa, y también la firme apuesta por el talento femenino en puestos clave. Trabajar en este entorno es una experiencia muy enriquecedora. La presencia de figuras como Alexandra Pereyre de Nonancourt y Stéphanie Meneux de Nonancourt no solo refleja un cambio en la estructura directiva, sino también un compromiso real con la diversidad y la excelencia. Como brand ambassador, me siento orgullosa de representar una casa que combina elegancia, visión y sensibilidad, tanto en su manera de hacer Champagne como en su cultura corporativa.

De todas las referencias de la bodega, ¿cuál te parece la más versátil y por qué?

Sin duda, Laurent-Perrier Cuvée Rosé me parece la referencia más versátil de la Maison. Es un Champagne con muchísima personalidad, pero al mismo tiempo sorprendentemente flexible a la hora de maridar: puede acompañar desde platos frescos, como un tartar de atún, hasta carnes más elaboradas o incluso postres con frutos rojos. Su intensidad aromática y su frescura lo hacen perfecto tanto para una celebración como para un momento más íntimo. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo probé: fue una experiencia sensorial que me cautivó desde el color –ese rosa salmón tan característico– hasta el primer sorbo, con esa explosión de frutas rojas y una textura sedosa. Pensé: "Esto no es solo Champagne, es una expresión artística de la Pinot Noir". Me enamoró por completo.

¿En qué debemos fijarnos para identificar un buen Champagne?

Identificar un buen Champagne requiere prestar atención tanto a la vista, como al olfato y al gusto. En primer lugar, un Champagne de calidad se reconoce por su burbuja fina y persistente. Esto indica una segunda fermentación bien lograda y un largo periodo de crianza sobre lías. Visualmente, el color debe ser limpio, brillante y atractivo. En nariz, debe ofrecer complejidad aromática: no solo notas frutales, sino también toques florales, minerales, e incluso tostados o de brioche si ha tenido una crianza prolongada. Y en boca, debe tener equilibrio entre acidez, frescura y estructura, con una textura elegante y un final largo.

Aunque muchos lo piensen, el Champagne no es solo para el verano. ¿Con qué platos típicos del otoño-invierno funciona especialmente bien?

Por ejemplo, para un risotto de setas, una pasta con trufa o un guiso de boletus puedes usar perfectamente un Champagne con crianza larga (millésimé o extra brut), porque tiene notas de brioche, frutos secos y umami, lo que funciona de maravilla con la tierra y la intensidad de las setas. También se me ocurren unos quesos de invierno, tipo Mont d’Or, Brie trufado, Comté, Parmigiano curado, porque la burbuja corta la cremosidad, mientras que la acidez realza los sabores lácticos. Con quesos curados, por ejemplo, un Champagne más maduro funciona casi como un vino blanco de Borgoña. Otra opción es irnos a mariscos y crustáceos festivos, como la langosta, unas ostras gratinadas o unas vieiras a la plancha. Por eso el Champagne nunca falta en Navidad y Año Nuevo, porque la mineralidad y el frescor acompañan la delicadeza y dulzor natural de estos productos. Por último, te diría que los platos de cuchara y los guisos reconfortantes, como cremas de calabaza, estofados de ternera con vino o cassoulet, funcionan bien con Champagnes más estructurados, o incluso con un rosé, que aporta fruta y frescura frente a la densidad del plato.

¿Nos recomiendas algunos restaurantes en Madrid con buenas cartas de Champagne?

En Madrid hay tres casas de toda la vida donde el Champagne siempre encuentra buena compañía: Horcher, con su clasicismo centroeuropeo y platos de caza inigualables; Zalacaín, referencia de la alta cocina española de siempre; y Restaurante Rafa, templo de los mejores pescados y mariscos. Tres estilos distintos, tres líneas gustativas muy marcadas, pero todos con un denominador común: el producto excelente. Aunque entre los descubrimientos más recientes, merece mención especial Arahy, trabaja el atún con una maestría extraordinaria y su corneto con caviar es, sin duda, un must-try.