Redacción Gastro 16 OCT 2025 - 10:31h.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Alimentación, desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen (WCK) inicia la primera edición de la Restaurant Week 2025 en España. Se trata de una campaña que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las comunidades afectadas por crisis humanitarias y desastres naturales en todo el mundo, sirviendo comida a los damnificados.

La iniciativa dura un total de seis semanas y cada uno de los restaurantes participantes incorpora a su carta durante ese periodo una receta extraída del libro ‘Las recetas de World Central Kitchen’, donde se encuentran los diferentes platos que la ONG ha cocinado en las diferentes misiones que han hecho por todo el mundo.

Cualquier restaurante que lo deseé puede unirse a la iniciativa a través de la web de WCK y ya son varios de Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana los que han confirmado que participan en esta iniciativa para recaudar fondos.

Los restaurantes participantes

Entre los restaurantes participantes por el momento están Casa Dani, El Qüenco de Pepa, Kuoco, La Barra de la Tasquería y Terraza Casa Dani en Madrid. En Barcelona participan El Fish Bar, Gurí y Rooster & Bubbles. Por su parte, en Valencia lo hacen Bajoqueta Bar, Bar Maipi, Doña Petrona, La Oficina de Carito y Germán y Mamma Pazzo.

Además, también se encuentran en la lista de confirmados Don Pa Artesans (en sus locales de Paiporta, Cullera, Catarroja y Calicanto); Las Bairetas (Chiva); Restaurante Levante Benisanó (Benisanó).

Cocinar con un propósito

En palabras de la cocinera Pepa Muñoz, responsable y portavoz de la ONG en España y chef de El Qüenco de Pepa, “los chefs somos el corazón de WCK. Nuestra vocación nos impulsa a actuar con rapidez, empatía y compromiso cuando una emergencia golpea. Con la iniciativa Restaurant Week queremos rendir homenaje a todo el sector gastronómico e invitar a los cocineros a vivir una experiencia común: cocinar con propósito, honrar nuestras raíces y cuidar a las comunidades que, en los momentos más difíciles, más nos necesitan”.

Por su parte, Carito Lourenço, responsable del grupo de restaurantes valencianos Tandem, afirma que su motivación para participar en esta campaña ha sido “la emoción de formar parte de una iniciativa que transforma la cocina en ayuda real. En La Oficina elaboraremos una ternera glaseada con maracuyá, receta de Yaritza García Ortiz, agricultora de Corozal, que gracias al apoyo de la Red de Productores de Alimentos de WCK pudo comprar el vehículo con el que trabaja su tierra”.

WCK ha contado con el apoyo de la plataforma de reservas online en restaurantes TheFork, con quien desarrollará una campaña conjunta de promoción en sus distintos canales.