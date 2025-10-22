Daniel Brito 22 OCT 2025 - 10:38h.

La Guía Michelin ha seleccionado los mejores restaurantes para comer carne de Madrid a buen precio y con la mejor calidad

¿Es la carne de buey rubio gallego la mejor del mundo? Consultamos a los expertos

Hay quien es más de platos de cuchara, otros que siempre priorizan el pescado en su dieta, o quienes son incapaces de rechazar una buena carne. Y en España hay muy buena carne, tanta como restaurantes en los que esta es su especialidad y la preparan de la mejor forma. Si eres uno de esos grandes amantes de la carne que no puede evitar hincarle el diente cuando se sirve en la mesa, te mostramos la selección de los mejores restaurantes para carnívoros de Madrid hecha por la Guía Michelin.

El Pedrusco de Aldealcorvo

En pie desde 1984 en pleno barrio de Chamberí se montó un asador segoviano. El padre de los hermanos que ahora llevan el restaurante desmontó el horno de la panadería de su pueblo segoviano para llevarlo hasta la cocina de El Pedrusco. Ahora los dos hermanos siguen con la estela de sus padres tras aprender de ellos el saber “asar sin la necesidad de un termómetro”, escuchando al horno.

Juan de Austria 27

Lana

La mejor carne argentina está disponible en Lana, también en pleno corazón de Chamberí, donde los hermanos Martín y Joaquín Narvaiz trabajan con los mejores cortes de razas como la vaca gallega o el wagyu. Todo ello maridado con una amplia selección de vinos argentinos.

Ponzano 59

Leña Madrid

Aquí podrás degustar la mejor comida a la brasa de la mano del chef Dani García, con una exquisita selección de carnes, pero también con opciones de pescados a la brasa. Un local donde la filosofía steakhouse está más que presente y se trabaja con diferentes variedades de carnes y distintos cortes y maduraciones.

Paseo de la Castellana 57

Los 33

La parrilla de leña de Los 33 está a simple vista, siendo toda una experiencia poder degustar algunas de las mejores carnes de la ciudad en su comedor, donde el ambiente cálido y acogedor reina en todo el espacio. Ideal para tapear o tener una comida que se alargue hasta por la tarde, la gastronomía uruguaya conquistará tu paladar.

Plaza de las Salesas 9

Rocacho Plaza

En pleno barrio de Salamanca, en su carta vas a poder encontrar elaboraciones a la brasa con carnes de la mejor y más alta calidad provenientes de las mejores fincas españolas o chuletas maduradas hasta 90 días. Además, también preparan exquisitos pescados a la brasa, además de otros platos como sus espectaculares arroces.

Plaza del Marqués de Salamanca 9

Rubaiyat Madrid

Si quieres probar carnes diferentes esta es una de las opciones que más te puede gustar. Ubicado en el barrio de Chamartín, está especializado en las carnes brasileñas, pues es la franquicia en Europa de una casa que triunfa con sus restaurantes en Sao Paulo y que trabajan con razas angus y wagyu de su propia finca.

Juan Ramón Jiménez 37

Rural

A Alberto Pacheco se le han unido Rafa Zafra, Anna Gotanegra y Ricardo Acquista para este proyecto de cocina de producto donde su propuesta gastronómica aparentemente es sencilla, pero tras ella hay mucha sofisticación donde los mejores cortes de carne, desde la vaca y el buey, hasta las aves o la de caza, son los protagonistas de su cocina

Marqués de Cubas 8

Sua

En pleno barrio de Las Letras, Sua se establece en un local histórico de la zona donde apuestan por la brasa y la parrilla, trabajando con productores locales para apostar por una gastronomía sostenible y así crear una cocina “pura y tradicional”. Con una selección meticulosa de las carnes para ofrecer el género más premium posible, las cocinan al fuego con un profundo respeto por el producto de calidad.

Moratín 22

Taberna Pedraza

En pleno centro de Madrid, la fama de este restaurante le llegó por, entre otras cosas, su cocido, pero también por sus carnes. En su cocina ofrecen los cortes más jugosos que se cocinan a la brasa y que hacen salivar a todo paladar que tiene la oportunidad de hincarle el diente a sus platos.

Recoletos 4