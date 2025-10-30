Redacción Gastro 30 OCT 2025 - 10:55h.

El ‘éclair del sol’ de Santana Choux ha sido elegida Mejor Tapa Tapapiés 2025 por el jurado y se mantendrá en su carta durante todo el año

Los 9 mejores festivales gastronómicos de octubre en España: del Tapapiés al Oktoberfest

Compartir







Tapapiés 2025 ha dinamizado Lavapiés un año más durante el mes de octubre y la repostería francesa ha sido la gran triunfadora. Este otoño el barrio más castizo de Madrid nos deja un retrogusto a Nouvelle Vague y reminiscencias de Amélie. El ‘éclair del sol’ de Santana Choux ha sido elegida Mejor Tapa Tapapiés 2025 por el jurado, con una puntuación media de 8’94. El puesto del Mercado de Antón Martín (Santa Isabel, 5) gana así el Primer Premio El Águila Dorada, dotado con 2.000€. “El éclair es un postre típico francés hecho a base de una masa llamada choux, que deja un agujero para rellenar al pasarla por el horno”, explica Anabelle Culty, la chef que abrió Santana Choux a finales de 2024. “Lo hemos rellenado de salado con sabores mediterráneos, en homenaje al pueblo del sur de Francia donde crecí”, añade.

Las tapas ganadoras

Así, su ‘éclair del sol’ relleno de pesto, tomates secos y mascarpone ha hecho las delicias tanto del jurado como del público del 15º Festival de Tapas y Música de Lavapiés, y seguirá en carta todo el año a 2’5€, según confirmaba esta repostera, “orgullosa e ilusionada” al recoger su premio durante la ceremonia celebrada en el Mercado de San Fernando. Precisamente, en el emblemático espacio de la calle Embajadores está el Segundo Premio El Águila Dorada, dotado con 1.500€, para el ‘NY roll burguer’ de El Perenquén. Al estilo norteamericano con un punto canario, su ternera bañada en fondant de pistacho casero ha tenido una puntuación media de 8’72.

Por otra parte, la tapa mejor valorada por el público de Tapapiés ha sido el ‘súper kibbe’ de Darbuka Bar (Buenavista, 46), regentado por el músico egipcio Samir Elturky, con una media casi perfecta de 4’8463 sobre cinco. Su ternera picada con bulgur, cebolla y especias en buñuelo aplica un toque de su país a una receta del sur del Líbano, ejemplo de los tesoros gastronómicos de la hostelería internacional de Lavapiés.

Tapas internacionales

En un significativo gesto de intercambio cultural a través de la gastronomía, 92 tapas de 30 países han participado en el 15º Festival de Tapas y Música de Lavapiés, el barrio donde conviven 88 nacionalidades censadas por el Ayuntamiento de Madrid: aromas y sabores de Turquía y Líbano; de la India, Bangladesh, el norte de China y Japón; de Marruecos, Senegal y Egipto; de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Perú y Venezuela; de Francia, Grecia, Hungría, Portugal y Escandinavia...

La Asociación de Comerciantes de Lavapiés agradece así su colaboración al ilustre jurado de esta edición, integrado por los chefs Jesús García Almarcha (Bistro Barceló), Miriam Hernández (La Casa del Pregonero), Rebeca Hernández (Las Hernandas) y Juan Pozuelo (El Reloj de Harry & Sally). Además, ha ejercido como madrina del 15 Aniversario Lucía Grávalos (Desborre), defensora de la cocina sostenible y la ganadería regenerativa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Decenas de miles de personas llegadas expresamente de la región de Madrid, resto de España y otros muchos países han visitado Tapapiés del 16 al 26 de octubre. 68 bares y restaurantes y 24 establecimientos de los Mercados de San Fernando y Antón Martín han vendido más de 500.000 tapas con botellines de El Águila Dorada, superando el récord de la pasada edición. “Durante Tapapiés los bares y restaurantes han incrementado su facturación en más de un 20% de media”, apunta Carmen Gordo, presidenta de la Asociación de comerciantes de Lavapiés. Tapapiés también ha ofrecido 20 actuaciones gratuitas al aire libre entre conciertos, pasacalles y animaciones para toda la familia. Este año también se ha presentado ‘Tapapiés’, la canción oficial del 15 Aniversario, compuesta e interpretada por Paula Saro.