'Guardia civil' es un famoso montadito que nació en una de las zonas de tapeo más visitadas de Zaragoza

12 tapas que te recuerdan lo bello que es vivir

Compartir







Algunas de las tapas más famosas de España se pueden encontrar en casi todos los bares de ciudades repartidas por todo el país. Es difícil encontrar un establecimiento donde no sirvan unas croquetas, un pincho de tortilla, unas patatas bravas, una tapa de jamón ibérico, un platito de ensaladilla rusa o unos calamares a la romana. Sin embargo, también existen otras tapas que se asocian a lugares concretos y que llaman la atención a los visitantes. Tal es el caso del ‘guardia civil’, denominación que tiene una de las tapas más típicas de Zaragoza y que no suele prodigarse fuera de las fronteras aragonesas. Se trata de un montadito en el que el ingrediente estrella es una sardina rancia o sardina de cubo y que se suele presentar junto a otros ingredientes en dos versiones: la normal y la picante, sobre la que indican que viene “con multa”. Si quieres hacer tus propios ‘guardias civiles’ en casa, sin necesidad de desplazarte hasta tierras mañas, a continuación te explicamos cómo se prepara.

La receta del ‘guardia civil’ de Zaragoza Dificultad Baja Tiempo 10 min. Ingredientes 1 barra de pan pequeña

1 sardina en conserva

1 tomate

1 pepinillo

1 pimiento del piquillo Elaboración Paso a paso Abre la barra pequeña a la mitad para tostar el pan. Corta unas rodajas de tomate para poner dentro del montadito. Haz lo mismo con el pepinillo: coloca unas rodajas sobre el tomate. Añade unos trozos de pimiento del piquillo. Mete dentro del montadito una sardina en conserva.

PUEDE INTERESARTE Los mejores bares para ir de tapeo de España, según la Guía Michelin

El origen del ‘guardia civil’ de Zaragoza

El mencionado montadito es muy famoso en la capital de Aragón y nació en una de las zonas de tapeo más visitadas de la ciudad. Aunque se puede consumir en diferentes locales, su creación se atribuye a Vicente Mañas, que en 1976 se puso al frente de la taberna El Lince (plaza de Santa Marta, 3, casco antiguo de Zaragoza), llamada así por la pasión del dueño por dicho animal. “Sentía que mi bar debía tener el nombre de un animal o de un hombre, por lo que al final me decidí por El Lince. Me parece un animal muy bonito”, declaró en una entrevista a Aragón Press.

PUEDE INTERESARTE Los 9 bares de tapas en Burgos donde probarás la mejor morcilla y otros sabores de otoño

En sus inicios, el establecimiento no contaba con cocina, por lo que el propietario se las tuvo que ingeniar para poder servir montaditos y tapas frías. Pensando en distintas maneras de hacerlo, se le ocurrió recurrir a la sardina: “Yo ya conocía la sardina rancia, o sardina arenque, y pensé que, si la ponía en un trozo de pan con un poco de tomate, pimiento y pepinillo, a lo mejor podría venderlo”. Este aperitivo se convirtió en todo un éxito con el paso del tiempo y es uno de los principales motivos por los que el local ha pasado a ser uno de los lugares imperdibles de la zona antigua de Zaragoza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por qué se llama ‘guardia civil’

Vicente Mañas bautizó su creación como ‘lince’ en un primer momento, pero los zaragozanos acabaron popularizando la tapa con el nombre de ‘guardia civil’. Una teoría sobre el origen de este curioso nombre indica que el color de las sardinas, con un tono amarillento al curarse o uno entre azul y plateado al estar rancias, recuerda a los detalles del antiguo uniforme de los integrantes de la Guardia Civil.

Sin embargo, el dueño del bar compartió la otra teoría que explica de dónde viene la denominación del montadito. Él comentó que en Zaragoza “la sardina arenque se llama ‘sardina rancia' o ‘guardia civil’” y que el nombre viene de “cuando este tipo de sardinas se vendían a 5 céntimos de peseta y por parejas, nunca solas”. Los clientes siempre decían “deme una pareja” y comenzaron a identificar las dos sardinas con las parejas de guardias civiles.