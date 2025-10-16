Redacción Gastro 16 OCT 2025 - 13:07h.

La 15 edición de Tapapiés arranca con la participación de 92 locales del barrio madrileño, cada uno con su tapa exclusiva

Los 9 mejores festivales gastronómicos de octubre en España: del Tapapiés al Oktoberfest

Un año más Tapapiés da el pistoletazo de salida a su edición número 15, en esta ocasión con la participación de 68 bares y restaurantes de Lavapiés y otros 24 establecimientos pertenecientes a los Mercados de San Fernando y Antón Martín. En total, entre el 16 y el 26 de octubre se servirán 92 tapas distintas que fusionan diferentes culturas y que este año cuenta con la adhesión de 12 nuevas aperturas del barrio madrileño: Cháchara, Dulce Safari Atocha, El Gorrión, El Turro, Fratelli d’Italia, Indian Dhaba, Jannah Lounge, Jarana Gastro & Show, Madrid & Darracot, Síbao, Sol de América by Tanguito Parrilla y Tabanco Amores.

Cada participante sirve una tapa exclusiva por 3’5€, acompañada de un botellín El Águila Dorada, con opción de degustar solo la tapa por 2’5€. También se ofrece la opción de tapa para celíacos con un tercio Cruzcampo sin gluten por 4€. 21 tapas no contienen gluten, 10 son veganas y otras 10 vegetarianas, además de otras muchas con versiones aptas para celiacos, veganas o vegetarianas. Como gran novedad, el Mercado de Antón Martín abre por primera vez en domingo (19 y 26).

Veganos con sabor a oriente

A modo de viaje cultural, algunas tapas veganas recorren el Mediterráneo, desde Turquía a Marruecos. ‘Sabor de Oriente’ de Jannah Lounge (Ave María, 41) liga el falafel de Oriente Medio, con raíces en Egipto y Líbano, al hummus de la cocina magrebí, en una fritura mediterránea. Abiertos siempre al intercambio, ofrecen una explosión de contrastes en cada bocado, muestra de ello es el hummus con tahini verde, garbanzos templados, salsa de limón, chile y ajo de Falafelería (Santa Isabel, 28): ‘Me alegro de verde’, crujiente bola de falafel caliente, gastro-puente entre Oriente y Occidente.

‘Baghrir con méchoui de ternera’ de Souksou (Salitre, 43) compone una oda a la noche marroquí, un cuento a fuego lento de cálidas especias y texturas contrastadas. Sobre la tradicional crêpe de mil agujeros, el hummus de zanahoria sirve de lienzo para una ternera asada al estilo tanija con ras alhanout, tamarindo y ciruelas pasas confitadas. Mejor Tapa Tapapiés 2024, Souksou pone el listón muy alto.

Para los amantes de lo verde, La Encomienda (La Encomienda, 19) prepara sus 'Milhojas de montaña', de apionabo asado con crema trufada y picadillo. Una elegante tapa vegetal con alma serrana. Otro vegano que no falla es Viva Chapata (Ave María, 43), habitual de Tapapiés (ha participado en 12 de sus 15 ediciones). La 'brocheta thai' del primer veggie abierto en el barrio consiste en un seitán casero con gabardina crujiente y especias tailandesas, una tapa de lo más callejera.

Por su parte, el ‘biryani casino’ de Casino Kebab (Embajadores, 47) versiona en tapa el clásico biryani de ternera bangladeshí, con especias bengalíes, arroz aromático y un punto cítrico.

Sabores europeos

La primera tapa húngara en la historia de Tapapiés es el ‘muffin de goulash’ de La Mercadería (Pasaje Doré, 17), ternera estofada a fuego lento con paprika y cebolla en un pan que absorbe su salsa, alma viajera en homenaje a la vieja Europa del Este. Corazón intrépido el de ‘vikinga’ de La Inquilina (Ave María, 39), la elegancia escandinava y el exotismo de la India surcan los mares de Tapapiés en su tartaleta de salmón ahumado endulzada con chutney de mango sobre una base de crema de queso.

La tradición italiana y la potencia española se combinan en el ‘toro borracho’ de López & López (Cabestreros, 4), pizza fina de rabo de toro al vino tinto, con mozzarella fiordilatte y pecorino gratinado, bocado cargado de bravura ibérica.

De alma azurra también presume la vegana ‘tosta trufanuda’ de Macanudos (Ave María, 39). Su paté de setas con pasta de trufa negra logra una profundidad umami de sedosa textura, en contraste con la frescura del cebollino. El ‘langostino’ en kataifi sobre cuscús y piquillo con salsa agridulce nos lleva en volandas a las islas griegas en La Mar (Mercado de San Fernando).

Sin salir de Europa, la pastelería Santana Choux (Mercado de Antón Martín) presenta en Tapapiés su 'éclair del sol', éclair salado de mascarpone con tomates secos y pesto. Una joya híbrida de la repostería francesa enriquecida con sabores mediterráneos, ligera y chispeante.

Tapas carnívoras exóticas

Entre las carnívoras más exóticas, destaca el 'súper kibbe' de Darbuka Bar (Buenavista, 46), ternera picada con bulgur, cebolla y especias en buñuelo, receta del sur del Líbano con un toque egipcio. Aunque para carnívoro el ‘pepito’ de La Buga del Lobo (Argumosa, 11). Sabroso se queda corto para su carrillera al Pedro Ximénez con cebolla caramelizada y crispi en esponjoso brioche, un bocado de lo más feroz.

También el 'NY roll burguer’ de El Perenquén (Mercado de San Fernando). Al estilo norteamericano con un punto canario, baña su ternera en fondant de pistacho casero. Del norte de China nos llega el ‘baozi’ de Síbao (Argumosa, 30), que se estrena en Tapapiés con su relleno de cerdo y puerros (y una salsa secreta que despierta los sentidos).

Existe un amplio repertorio de tapas inspiradas en arroces, guisos y otras recetas senegalesas en bares y restaurantes como África Fusión (Argumosa, 15). Justo al lado, Ven Ven Ven nos brinda su sorprendente ‘peanut fusión’, adaptación al sabor mediterráneo del maafe o el groundnut stew, cremosa pasta de cacahuete con especias, intensa y sensorial, de suave textura. La crujiente empanada ‘fataya’ de Mapenda (La Fe, 9) nos transporta a las calles de Dakar, rellena de ternera guisada con tomate, cebolla y pimienta negra.

Las ‘croquetas de yuca’ de Lingueer Saveurs d’Afrik (Mercado de San Fernando) rinden homenaje al ingrediente esencial que comparten sus raíces africanas y sudamericanas. Cebolla, ajo, perejil, guindilla y pimienta negra redondean el vibrante sabor de estos dorados lingotes de yuca, acompañados de salsa de tomate dulce y especiada.

Tapas para todos los gustos

El ‘arroz chaufa’ de El Gato Montés (Mercado de San Fernando), la ‘causa locura’ de País de los Ceviches (Mercado de San Fernando), la ‘bomba de patacón’ de Encuentros Café (Embajadores, 26), el ‘guiri cartagenero’ de Madrid & Darracot (Conde de Romanones, 2), el ‘mini chickurry’ de Aloha (Ronda de Valencia, 14), el ‘taco cascorro’ de La Lata de Cascorro (Embajadores, 1), el ‘tostón’ cubano de Pirámide (Torrecilla del Leal, 15), la ‘reina pepiada’ de Kaldi Café (Oso, 25), o la ‘cruz de navajas’ de La Tranca (Mercado de San Fernando) son solo algunas de las otras tapas que puedes degustar durante Tapapiés 2025.