Octubre es el primer mes que se puede considerar otoño como tal, al fin y al cabo solo unos pocos días de septiembre coinciden con esta estación que invita a comenzar a abrigarse mientras se sigue disfrutando del calorcito de los últimos rayos de sol antes de que llegue el frío de verdad. No apetece quedarse en casa y mucho menos si lo que se nos ofrece es una experiencia gastronómica, como puede son estos festivales.

Este tipo de eventos, centrados en la alimentación, ya sea un producto concreto, la gastronomía de una zona o una manera especial de preparar la comida, son la excusa perfecta para descubrir las novedades del sector. Algunos de ellos están creados para reunir a los profesionales del mismo, convertidos en un espacio ideal para crecer profesionalmente, pero también hay otros que son la oportunidad ideal para que los aficionados se den un capricho.

Quienes piensen que en octubre no sucede nada y que lo mejor es esperar en sus casas hasta que llegue Halloween, está claro que no saben todo lo que la gastronomía tiene preparado para este mes. Es el momento de sacar la agenda y asegurarnos de que tenemos libres las fechas adecuadas, porque hay propuestas muy atractivas a las que no apetece nada tener que faltar.

Festivales gastronómicos de octubre en España

Imposible acudir a todos, pero tampoco hace falta, porque solo con escoger aquellos que son de nuestro interés o que se celebran en algún lugar al que nos podemos desplazar, podremos disfrutar de todo lo que tienen para ofrecer, las novedades, las ideas y las propuestas gastronómicas que nos abren las puertas de un mundo al que cada vez apetece más darle un bocado.

Congreso del Romesco de Tarragona. Si tienes algo que es bueno y que te representa, lo mejor es apostar por ello, por eso, desde este congreso buscan convertir al romesco en un elemento central del relato gastronómico y cultural de Tarragona. Lo estarán haciendo los días 1 y 2 de octubre. Sabores de Nuestra Tierra (Granada). Esta feria, pensada para difundir los sabores de la cultura andaluza, celebra en este año su décima edición. Los mejores ingredientes en las manos de los mejores chefs se reúnen para lograr los mejores sabores durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025. Chefs on Fire (Madrid). En el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII se celebra este encuentro los días 4 y 5 de octubre, donde 20 chefs de talla internacional compiten por preparar el mejor plato a la brasa. Cuenta con música en directo y con opciones para toda la familia. San Sebastián Gastronomika (San Sebastián). Una nueva edición que, en esta ocasión, se centra en dos tendencias fuertes de la gastronomía, la tradición, a la que mira, y la regeneración, por la que apuesta. En el Palacio Kursaal estará entre los días 6 y 8 de octubre. Binómico, Congreso Gastronómico Iberoamericano (Sevilla). “Conectar profesionales, promover el desarrollo sostenible y generar oportunidades de negocio internacionales”, estos son los objetivos de este festival que se celebrará entre el 15 y el 19 de octubre en Fibes. Tapapiés (Madrid). Cocina internacional, arte callejero y música en vivo se dan cita cada otoño en el madrileño barrio de Lavapiés para deleite de los visitantes, que tienen opciones de sobra para disfrutar de lo más variado de la gastronomía de la zona. Tendrá lugar del 16 al 26 de octubre. Sabor en Cantabria. Gastronomía, turismo y agroalimentación se dan la mano en este encuentro que tendrá lugar en Puente Viesgo el 22 y 23 de octubre. Una cita ideal para estar al día de lo mejor de la gastronomía cántabra. Catas, talleres… y grandes profesionales que comparten su talento. Gastrónoma. Feria Gastronómica del Mediterráneo (Valencia). Gastrónoma cumple 10 años y lo hace en su mejor momento, sin dejar de crecer y sorprender a los visitantes, tanto profesionales como aficionados del sector. Los mejores panaderos, pasteleros profesionales y expertos en gastronomía se dan cita en Feria de Valencia del 26 a 28 de octubre. Oktoberfest. Esta es la fiesta gastronómica más conocida del mes de octubre y cada vez son más los lugares que se suman a esta celebración de origen alemán. No en todas partes se celebra a la vez y cada ciudad escoge las fechas que más le conviene, pero si no te lo quieres perder, busca cuándo se celebra por tu zona o apunta que en Barcelona es del 2 al 19 de octubre, en Alicante del 2 al 12 y en Zaragoza suelen hacerlo coincidir con las fiestas del pilar, normalmente en la primera quincena.

Aprovechar para acudir a alguno de estos festivales, congresos, fiestas o reuniones gastronómicas suena como un estupendo plan, para seguir al tanto de las tendencias en gastro, donde se continúa creciendo y evolucionando sin perder de vista el pasado, que es la mejor base para seguir construyendo un futuro.