El chef cántabro que ha ganado dos estrellas Michelin en Filipinas

Daniel Brito 31 OCT 2025 - 12:00h.

El chef José Luis ‘Chele’ González hace historia en Filipinas logrando dos estrellas Michelin en sus restaurantes y una estrella verde

Hace más de una década el chef José Luis ‘Chele’ González decidió cambiar su Cantabria natal para trasladarse al otro extremo del mundo y asentarse en Filipinas para seguir desarrollando su carrera gastronómica en una Manila muy diferente a la que se conoce hoy en la esfera gastronómica, que ha conseguido dar un gran salto para ofrecer producto local de gran calidad y ha puesto en valor la restauración.

Ahora, más de una década después de trasladarse a Filipinas, Chele González ha conseguido un gran reconocimiento en la primera edición de la Guía Michelin en el país del Pacífico, donde ha recibido una estrella Michelin para su restaurante Gallery by Chele, además de la única estrella Verde del país, y otra estrella Michelin para otro de sus proyectos, Asador Alfonso. Además, los otros dos restaurantes del chef han sido recomendados por la guía: Cantabria y Enye by Chele González.

De esta manera, González se consolida como una de las figuras más relevantes de la esfera culinaria de Filipinas y probablemente en el chef español con mayor impacto en el sudeste asiático, siendo el primer español en ser reconocido con las estrellas Michelin en Filipinas.

Más de una década dedicado a la cocina filipina

Su carrera la comenzó formándose en la Escuela de Hostelería de Artxanda, en Bilbao, pasando luego por las cocinas de restaurantes como El Bulli, el Celler de Can Roca o Arzak, que le curtieron en los fogones. Sin embargo, tras unos años trabajando en España, decide explorar más allá y se traslada a Filipinas, donde, en 2013, abriría Gallery Vask (elegido mejor restaurante de Filipinas en 2016 y 2017), el inicio del actual Gallery by Chele.

Su idea con esta apertura tan arriesgada era empezar a crear una cocina que hasta el momento no había detectado en el país, utilizando solo ingredientes de origen filipino y hacer una cocina vanguardista y creativa con ellos, para lo que se dedicó a viajar por el país para conocer y establecer relaciones con productores de todo el archipiélago. Un trabajo que le ha convertido en la gran referencia de la alta cocina filipina.

Asador Alfonso, que se encuentra en Cavite, al sur de Manila, es su otro restaurante que desde ahora luce una estrella Michelin, un espacio donde el chef expone lo mejor de la tradición castellana con sus asadores ofreciendo lechazo o cochinillo, pero también productos filipinos. Su cocina basada en los asadores de España ha conseguido en poco tiempo convertirse en uno de los más populares del país.