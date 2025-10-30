Dabiz Muñoz y su rutina en DiverXO: "Sigo trabajando mínimo 10 horas al día"

El chef tiene muy presentes sus restaurantes en su día a día y se levanta cada día "pensando en qué puedo mejorar de mí mismo con respecto a ayer”
Dabiz Muñoz es uno de los chefs españoles más reconocidos no solo en nuestro país, también en el ámbito internacional, así se pudo ver cuando fue elegido como mejor chef del mundo tres veces consecutivas por The Best Chef Awards entre 2021 y 2023, reconocidos su cocina creativa e innovadora. No obstante, tras la mente de este cocinero hay mucho esfuerzo, a veces demasiado, pero el creador del UniverXO ha conseguido con su trabajo ser uno de los grandes referentes de la alta cocina a nivel mundial, y eso lo hace acudiendo cada día a DiverXO para mejorar cualquier detalle.
El madrileño tiene una rutina muy marcada en la que el deporte ocupa un lugar imprescindible, pero en una charla con Basque Culinary Center Muñoz contó algunos detalles de su día a día que le han llevado a tener tres estrellas Michelin en DiverXO y saber mantenerlas año tras año.
El chef asegura en esa charla que tener diferentes negocios no surge de una visión empresarial, sino de su “necesidad de cocinar muchas cosas. Y la consecuencia ha sido que llegamos a todo tipo de público. Soy tan feliz cocinando una experiencia en un tres estrellas Michelin que es tendencia mundial como preparando un pollo frito que va a estar en un food truck, pensando unos roscones que van a estar en Navidad en un retail o haciendo platos de inspiración callejera en StreetXO”.
Su día a día en DiverXO
Por eso mismo Dabiz Muñoz está siempre presente en sus restaurantes los días que abren, porque para él “la filosofía debe ser la misma: intentar que cada día tu producto esté mejor, que tú cada día seas capaz de mejorarlo y que lo que hagas, como concepto sea lo mejor del mundo. Yo me levanto cada día pensando en qué puedo mejorar de mí mismo con respecto a ayer”.
En la actualidad el marido de Cristina Pedroche asegura que es la persona que está detrás de todo lo creativo en las cocinas de su UniverXO. “Las trabajo con el equipo, pero no tengo un equipo creativo ni una cocina de creatividad, aunque pueda parecer sorprendente. Eso no quiere decir que no me gustaría tenerla, pero aún no hemos sido capaces de encontrar el lugar ni la estructura”, explica.
No obstante, y pese a poder ceder muchas de sus funciones, en la charla admite que “sigo trabajando mínimo 10-12 horas al día, seis días a la semana. Y durante muchos años he dormido en mi restaurante, he sido mileurista incluso con 3 estrellas Michelin, porque todo lo que tenía lo reinvertía constantemente, iba al límite”.