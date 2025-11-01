La hamburguesería favorita del chef Eneko Atxa está en Bilbao: "Deliciosa"

Daniel Brito 01 NOV 2025 - 16:00h.

El reconocido chef tiene un local de referencia en Bilbao cuando quiere comerse una buena hamburguesa

Cuando hablamos de grandes chefs, con estrellas Michelin y soles Repsol en sus restaurantes, parece que solo comen en locales igual de exclusivos y recomendados por las grandes guías gastronómicas. Sin embargo, más de uno recomienda comer en locales más costumbristas, a buen precio y donde puede comer cualquiera. Como el chef Eneko Atxa, que la edición de los Soletes de Verano 2024 de la Guía Repsol recomendó una hamburguesería del centro de Bilbao.

El cocinero con tres estrellas Michelin en su restaurante Azurmendi tiene sus propias recomendaciones más allá de los restaurantes de alta cocina, por eso mismo explicó en la Guía Repsol que para él La Muga (calle Muñoz Maria Kalea 8. Bilbao) es uno de sus locales favoritos y que es “famoso por sus deliciosas hamburguesas” y donde también ofrecen una gran variedad de cervezas artesanas de origen vasco.

Las hamburguesas favoritas de Eneko Atxa en Bilbao

La Muga se encuentra en pleno centro de Bilbao y, como el propio chef comentó a la Guía Repsol, es popular por sus hamburguesas de carne de vaca premium, que son su principal atractivo y que se pueden servir o en pan brioche o con pan rústico, dependiendo de las preferencias de cada comensal, con un precio de entre 9 y 13 euros.

No obstante, y aunque las hamburguesas de carne son su especialidad, también cuentan con versiones vegetales, como la de seitán, para quienes no comen productos de origen animal. Además, también ofrecen una amplia selección de entrantes y picoteo -como las rabas, las alitas de pollo o los huevos camperos con patatas fritas caseras-, bocadillos, sándwiches, ensaladas y fajitas para el que no le apetezca comer una hamburguesa.

Las cervezas artesanas, su otra especialidad

Otra de sus características es la amplia selección de cervezas con la que cuenta La Muga, desde cervezas de grifo artesanas con origen vasco, hasta un sinfín de opciones de grifo populares o todo tipo de botellines. En cuanto a bebidas también cuentan con una carta reseñable de vinos, desde blancos, tintos y dulces hasta espumosos, todos ellos de origen español, aunque recomiendan preguntar por su vino del mes.

Además, en su carta ofrecen una amplia selección de zumos naturales con diferentes frutas y verduras, por no hablar de sus cócteles y vermuts, ideales para el aperitivo o para una sobremesa después de haber catado sus impresionantes hamburguesas de carne de vaca premium.