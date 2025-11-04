Así es Mas Marroch, el restaurante de los hermanos Roca que se ha quemado

Daniel Brito 04 NOV 2025 - 15:16h.

Mas Marroch, el espacio de los hermanos Roca dedicado a eventos, ha ardido durante esta madrugada destruyendo su gran cúpula de madera

Los hermanos Roca han sufrido un incendio esta noche en uno de sus restaurantes. A las 04:30 horas de esta madrugada se declaraba el fuego en el restaurante Mas Marroch, que se encuentra en Vilablareix, y a eso de las 7 de la mañana los bomberos habían logrado estabilizarlo. Sin heridos, las llamas han destruido por completo la gran cúpula de madera del restaurante y han afectado a varias zonas, como un almacén o una de las salas. Por el momento se desconoce con certeza las causas que provocaron el fuego.

El sumiller Josep Roca ha comunicado a través de sus redes sociales lo que ha ocurrido a lo largo de la madrugada y ha publicado algunas fotografías que muestran como las llamas quemaban gran parte del restaurante.

“No eran fuegos artificiales. Cañas y botellas de vino con gas endógeno, explotando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Impotencia y alivio por no tener que lamentar ninguna desgracia humana. Solo bienes materiales inflamables. Nada que no se pueda rehacer y mejorar”, narraba en sus redes el sumiller de los Roca.

“Recuperar, conducir, referir. Desde el punto fecal de la tristeza que ahora sentimos la familia Mas Marroch hasta el punto focal de pensar positivamente y celebrar la vida desde aquí nuevamente. Sembraremos el futuro. Estaremos cocinando algunas nuevas ilusiones”, ha escrito Roca.

Así es Mas Marroch

Mas Marroch es una masía gótica del siglo XV que se encuentra a las afueras de Girona, un espacio increíble rodeado de jardines centenario y plantaciones frutales donde el edificio original convive con un espacio de nueva construcción que está concebido para grandes banquetes. Su joya de la corona es el Àgora, “un diseño sobrio y funcional que dialoga con la esencia natural del entorno y permite configurar el espacio según las necesidades de cada ocasión”.

Precisamente el Àgora es la zona que más ha sufrido con el incendio quemándose la totalidad de su cúpula. Esta construcción es “una edificación ecosostenible concebida para disfrutar de la naturaleza bajo una pérgola construida con materiales de kilómetro cero. Diseñada por el arquitecto Oriol Roselló, especialista en arquitectura tradicional contemporánea, ofrece un espacio diáfano y luminoso donde el entorno natural se fusiona con la comodidad y la elegancia”.

Mas Marroch se trata de un espacio natural que está pensado para celebrar eventos privados y de empresa que, gracias a esa cúpula, permite una velada increíble bajo las estrellas. Pese a tratarse de uno de los negocios de los Roca, la dirección de esta masía está bajo el mando de Encarna Tirado, la mujer de Josep Roca y que se enmarca dentro de Roca Events.

Por supuesto la gastronomía tiene un papel esencial en Mas Marroch, donde llevan la excelencia de El Celler de Can Roca para hacer de cada celebración algo único y verdaderamente especial, con una cocina en la que se combina la innovación con la tradición en cada uno de sus platos, desde los aperitivos hasta los postres.