Miguel Ángel Revilla ha recordado su pasado como sargento al probar una paella en un pueblo de Valencia

La marisquería gallega en la que Juan Carlos I ha comido tras publicar sus memorias

Compartir







Miguel Ángel Revilla siempre se ha mostrado muy orgulloso de los productos de su tierra, Cantabria, pero a mediados de noviembre ha dedicado alabanzas en las redes sociales a una de las recetas más célebres de otra comunidad autónoma de la península. El político ha compartido con sus seguidores algunos detalles de un viaje con destino Murcia en el que ha hecho una parada para comer en un pueblo de la Comunidad Valenciana. Allí se ha quedado prendado de la paella que su esposa, Aurora Díaz, y él han probado en un negocio familiar.

La pareja visitó el restaurante L’Alter (carrer Ca Juliet, 3, Picassent, Valencia), que se ubica a unos 15 minutos de la ciudad de Valencia. “De camino a Cartagena, donde recibiré el Premio Obispo Gallego, hago una parada en Picassent para comer con Aurora en el restaurante L’Alter”, escribió el cántabro. El plato que allí degustó, al que otorgó un sobresaliente, le trajo a la mente recuerdos de su pasado: “He vuelto a encontrar la auténtica paella valenciana que recordaba de 1964, cuando fui sargento en el cuartel de artillería de El Saler”. Señaló que la paella que tenían en la mesa era de verduras y conejo: “Un 10”.

PUEDE INTERESARTE José Andrés le da el truco a Meghan Markle para que la paella le quede perfecta

El secreto de la paella valenciana de L’Alter

La historia de L’Alter se remonta al año 1967, cuando Juliet y Amparo fundaron un merendero al aire libre junto a los caminos de algarrobos en lo alto de un altero de Picassent. El lugar fue creciendo con el paso del tiempo y se acabó transformando en un aclamado restaurante, con el que ahora continúa la tercera generación de la familia.

PUEDE INTERESARTE Qué no puede faltar en una paella valenciana: los 11 ingredientes auténticos de este plato

Sus responsables hablan en su página web sobre la clave de su cocina tradicional, que han mantenido a lo largo de las décadas y de la cual destacan que requiere “tiempo y calidad”. “Hacemos los arroces como nuestros antepasados: con leña de naranjo y algarrobo cortada y dejada secar hasta dos años. Así conseguimos controlar la velocidad del fuego y aromatizar el arroz”, comparten. La variedad de arroz que utilizan es el arroz bahía, con el que han llegado a preparar hasta 88 paellas en un solo día.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Paellas y arroces para comer en L’Alter

En la carta de L’Alter destacan, como cabría esperar, las paellas y los arroces. Desde el establecimiento indican que las primeras son de un mínimo de 4 raciones y por encargo. En el apartado de arroces a leña, los clientes pueden elegir la paella de pollo y conejo (15 euros), la paella con doble de conejo (16 euros), la paella de marisco (16 euros), la paella de pollo y marisco (17 euros), la paella de bogavante (19,50 euros), la paella de verduras (15 euros), la fidefuá (19,50 euros), la fideuá de marisco (16 euros), el arroz negro con chipirones (15 euros) y el arroz senyoret (15 euros), entre otras opciones. Además, se pueden personalizar estos platos añadiendo varios suplementos, como alcachofas, caracoles o pato, por 0,50 euros extra cada uno.

Por otro lado, en el restaurante también se dedican a elaborar arroces dentro de la cocina. El más especial de esta categoría es el arroz al horno (15,50 euros), que solo se prepara por encargo y para un mínimo de 4 raciones. Aquí también se encuentran el arroz con alubias y nabo (16,50 euros), el arroz con bogavante (19,50 euros), el arroz meloso de mariscos (16,50 euros) y el arroz meloso de pato y setas (16,50 euros), que lleva rebollones en la temporada correspondiente.