Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira en Baeza, Jaén, ha sido elegido el mejor chef joven por la Guía Michelin 2026: así es su restaurante con dos menús

En Baeza, Jaén, se encuentra el restaurante con una estrella Michelin Vandelvira (Plaza San Francisco), con Juan Carlos García tras sus fogones, un chef de 32 años que acaba de recoger el Premio Michelin al Joven Chef 2026 en la gala de la Guía Michelin España & Andorra 2026 celebrada en Málaga, en el espacio Sohrlin Andalucía. “Cocinar es el oficio más bonito del mundo”, ha dicho el chef tras recoger el galardón en una ceremonia en la que se ha conmemorado el 125 aniversario de la Guía en Francia.

Así es el chef joven Michelin 2026

Criado entre fogones, lleva a gala haberse graduado en Artes Culinarias y ciencias Gastronómicas en la primera promoción del Basque Culinary Center, lo que le abrió las puertas para trabajar junto a grandes chefs como Eneko Atxa, Albert Adriá (que ha logrado su segunda estrella Michelin en la misma gala) o Yoshihiro Narisawa, con el que estuvo un año en Japón. Hoy, tras haber personalizado la propuesta del negocio familiar, sorprende por la madurez que revela pese a su edad, ofreciendo una cocina moderna que siempre se muestra arraigada a los productos de temporada y proximidad, algunos de su propia huerta.

La gastronomía de Juan Carlos García es una apuesta por la alta cocina directamente ligada a los sabores de su tierra donde la tradición, los sabores o los aromas cobran un significado importante.

Vandelvira no solo destaca por la cocina de García y su equipo, sino también por el entorno que envuelve al restaurante. Este se ubica en un convento renacentista del siglo XVI en pleno centro de Baeza que fue diseñado por el arquitecto Andrés del Vandelvira y cuyos muros guardan recuerdos de conocimiento, pasión y miles de vivencias que hacen de este restaurante un lugar especial.

Menús y precio de Vandelvira

Juan Carlos García ofrece dos menús en su restaurante, ambos siempre sujetos a pequeñas variaciones en cuanto a los productos y las elaboraciones dependiendo de la disponibilidad que haya en el mercado.

El primero de sus menús es el degustación, con un precio de 87 euros por persona sin la bebida, donde el chef da rienda suelta a la cocina creativa con productos de su entorno e incluso de su propia huerta a los que mima hasta conseguir la acelga beurre blanc de regaliz, el calamar y dashi de jamón, o el pañuelo de calamar y jamón.

Su otro menú es el Vandelvira, donde algunos platos se repiten, pero también añade creaciones nuevas, como su caqui y trucha, la coliflor noisette o el espárrago blanco encurtido, vainilla y piparra. En la parte dulce es capaz de jugar con los elementos de la tierra y su aprendizaje de la cocina japonesa con creaciones como el flan de shiitake y avellana o el nabo y toffee de jamón. Este menú tiene un precio de 103 euros por persona sin incluir la bebida.