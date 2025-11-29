Cena-maridaje con trufa negra y vinos premium en estos 5 restaurantes de Soria a Madrid

Inés Gutiérrez 29 NOV 2025 - 11:00h.

La trufa negra se puede incluir en muchas preparaciones, pero cada una tiene su vino ideal para maridar

La trufa negra tiene un sabor característico que hace que aquellos a los que les gusta, les apasione, y por eso cualquier excusa parece buena para descubrir nuevas recetas que la contengan, aportado ese toque sofisticado y único que solo las trufas pueden aportar. La trufa negra, que no hay que confundir con esas de chocolate que tomamos como postre, es un hongo subterráneo muy apreciado por su aroma y sabor, pero no es nada sencilla de conseguir, lo que hace que también sea un alimento muy cotizado.

La trufa es un hongo complicado de encontrar, necesita unas condiciones climatológicas concretas para desarrollarse, con un clima fresco y también lluvioso, con tierras calizas y áridas. Por sorprendente que pueda parecer, España es una de las principales productoras a nivel mundial, con lugares como Soria o Teruel a la cabeza, de hecho, Sarrión, donde se celebra anualmente una feria internacional con este hongo como protagonista, está considerada la capital mundial de la trufa negra.

Siendo tan exclusiva y valorada, no es raro que muchas personas no se atrevan a utilizar cuando cocinan en casa, aunque sí que es más frecuente tener a mano un aceite de trufa negra para darle un toque especial a nuestros platos o apostar por algún procesado que ya tenga la trufa incorporada, como la miel de trufa o la sal trufada. Por eso lo más frecuente es disfrutar de ellas acudiendo a alguno de los restaurantes que suelen incluirlas en sus cartas, sabiendo que será todo un acierto porque cuidan la materia prima y saben cómo potenciar el sabor de la trufa sin eclipsar el resto de ingredientes del plato.

Han encontrado muchas formas de incluirla en sus menús, gracias a distintas recetas e innovaciones, haciendo hueco para nuevos sabores y texturas. Las trufas son ideales para acompañar carnes, pescados y mariscos, pero también se ha demostrado que son perfectas en arroces si se sabe cómo emplearlas. También son un estupendo acompañamiento de huevos, quesos o foie, convertidas en un bocado delicioso y apto para los paladares más exigentes.

Si además tenemos la suerte de poder maridarlos con los mejores vinos, mejor todavía. Aunque lo mejor es dejarse aconsejar por los profesionales de la restauración que están más que acostumbrados a indicar las mejores opciones, no está de más llegar sabiendo que, en general, lo ideal son los vinos blancos cuando se toma con pasta o con pescados, y si es con platos de carne, los vinos tintos suaves serán una elección con la que no se puede fallar. Los espumosos son una gran opción para el huevo trufado y si tomamos las trufas con queso, un blanco aromático será una gran compañía. ¿Prefieres las trufas con foie? Escoge un vino dulce.

Cena-maridaje con trufa negra y vinos premium en estos 5 restaurantes de Madrid a Soria

Si las trufas son tu debilidad, nada mejor que seleccionar un restaurante en el que sabes seguro que van a acertar a la hora de añadirlo a sus recetas. Las siguientes opciones son todas ideales, por lo que el mayor problema que tendrás será escoger dónde ir a cenar.

Gioia. En Madrid se encuentra este establecimiento, que está celebrando su décimo aniversario y cuenta con el chef Davide Bonato. No solo cuenta con menú de Navidad, también tienes la opción de probar su menú degustación con recetas tan interesantes como sus Tallarines 40 tuorli, trufa fresca de temporada. Apuesta por su maridaje de vinos. La Lobita. Soria es tierra de trufas, por eso no sorprende que restaurantes como este, que cuenta con una estrella Michelín, apueste por incluirla en sus recetas. En su menú hay opciones como su rebozuelo, pechuga de codorniz y sopa de pan-mantequilla con trufa de otoño. El Batán. En un pequeño pueblo cercano a Teruel está este lugar, donde buscan dar protagonismo a productos de la provincia como la trufa fresca. La incluyen en varias elaboraciones en su carta y en todas resulta apetecible, como su tartar de esturión y trufa con caviar. Bel Mondo. Perfecto para los amantes de la comida italiana, este restaurante de Madrid ofrece una variada selección de platos que contienen trufa, desde su burrata al tartufo a su mafaldine con champiñones, nata y trufas de temporada. Además, en algunos platos es posible añadir las trufas como extra. Restaurante La trufa Negra. En Mora de Rubielos (Teruel), este restaurante rinde homenaje a la trufa, siempre teniendo presente el cuidado a los detalles y la gastronomía de calidad. Su Carpaccio de Trufa macerada con aceite de oliva y distintos tipos de sal es su plato estrella.

No dejes escapar la posibilidad de disfrutar de las trufas maridadas con las mejores bebidas, una experiencia que hará que las cenas nunca vuelvan a ser iguales… por lo menos hasta que aprendas a prepararlo en casa o regreses.