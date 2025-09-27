Los 7 mejores planes gastronómicos para disfrutar de las setas y la trufa este otoño

Inés Gutiérrez 27 SEP 2025 - 10:08h.

En otoño los planes son diferentes, dejamos atrás la playa para ir a recoger setas o descubrir bosques y lugares de interior

Las Fiestas del Pino de Teror, una oportunidad para descubrir los tesoros gastronómicos de Gran Canaria

La llegada del otoño es esperada con ilusión por muchas personas. Algunos esperan que se acabe el verano por el cambio de clima que eso supone, llega el momento de decir adiós a las temperaturas más altas y que nos impiden descansar por la noche y abrazar el fresquito que es más habitual en estas fechas; se cambian vestidos y camisetas de manga corta por sudaderas y jerséis más gorditos.

Otros, en cambio, despiden el verano con ilusión sabiendo que llega el momento de los alimentos de otoño. Las recetas de verano, fresquitas y ligeras, están muy bien, pero el otoño trae consigo otro tipo de recetas, vuelven los platos de cuchara, regresan las calabazas y las castañas y, sobre todo, es tiempo de setas.

Cada manjar tiene un momento en el que encuentra el punto óptimo de recogida y el de las setas es en otoño, especialmente entre octubre y noviembre, por lo que parece que es también el momento perfecto para encontrar en el mercado aquellas que más ricas están. Porque salir temprano por la mañana a coger setas en las zonas adecuadas para ello está muy bien, pero no todo el mundo disfruta del proceso.

Las trufas podrían considerarse un tipo de seta, pero tienen ciertas características que las hacen especiales, son hongos subterráneos que crecen cerca de las raíces de algunos árboles. Suelen encontrarse a gran profundidad y para dar con ellas suele ser necesario contar con la ayuda de un perro, que tiene el olfato mucho más desarrollado (pueden estar a unos 20 centímetros de profundidad).

Hay muchas formas de disfrutar las setas y, por suerte, no para todas es necesario un madrugón y enfrentarse al frío y la humedad. Hay todo tipo de planes que podemos hacer para apreciarlas, planes gastronómicos que hacen que las setas y las trufas ocupen este otoño el lugar que les corresponde en nuestros corazones.

Planes gastronómicos para disfrutar de las setas y la trufa este otoño

Las setas y las trufas son uno de los alimentos más esperados del otoño y son muchas las formas en las que pueden prepararse para aprovecharlas en la cocina, como elemento principal del plato o como complemento o guarnición. Disfrutar de ellas es más sencillo si apuestas por alguno de estos planes gastronómicos:

Exposición de Hongos de Madrid. En los días 22 y 23 de noviembre tiene lugar este evento público organizado por la Sociedad Miológica de Madrid. No solo incluye la exposición de especies y fotografías, también hay conferencias y degustaciones, así como un concurso de dibujos para los más pequeños. Jornadas Micológicas. Salir a buscar setas cuando se tiene experiencia (y en algunos casos los permisos necesarios) es muy divertido, pero no todo el mundo sabe y por eso se puede contratar una jornada micológica. No solo prometen un buen rato, también se encargan de enseñar qué setas son comestibles y cuáles es mejor no tocar. Suelen incluir excursiones y también talleres. Los lunes micológicos. Las asociaciones micológicas han establecido el lunes como el día general en el que se reúnen para comparar lo recolectado y, sobre todo, para que los novatos puedan estar seguros de que lo que se llevan a casa no es peligroso. Esto se hace en varios lugares, como Madrid, Salamanca o Lugo. Fitruf. Desde hace más de 20 años, en Sarrión se celebra la Feria Internacional de la Trufa. Profesionales del sector se dan cita en este lugar, en un evento que también está pensado para los visitantes que quieran saber un poco más sobre este hongo. Todavía no hay fechas para la edición de 2025, pero el año pasado se celebró en diciembre. Curso de cocina con setas y trufa. A punto (Madrid) tiene un estupendo taller de cocina que llega de la mano del chef José Luque, donde el ingrediente son las setas y las trufas. Aprende a preparar recetas tan apetecibles como perdices trufadas con crema de boletus y ajetes confitados o raviolis de foie y castañas, trufas, aceite de sésamo y caldo de salvia, entre otras. Gioia. Aprender sobre trufas y cómo cocinarlas está bien, pero disfrutar de los platos preparados por profesionales tampoco está mal. El chef Davide Bonato está a los mandos de este proyecto, que si bien no tiene la trufa como protagonista, sí que la incluye en algunas preparaciones, tanto en su carta como en su menú degustación. Casa Silvano Maracaibo. En temporada de setas es raro no encontrar buenos ejemplos de ello, pero en este restaurante de Segovia no te marches sin pedir su sinfonía de setas con yema de huevo, foie de Abejar y trufa.

Experiencias que son ideales para aprender más sobre las setas y la trufa y también para sentarse a disfrutar de ellas como más nos gusta, sobre una buena mesa y en la mejor compañía.