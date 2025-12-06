Los 5 mejores restaurantes con menú especial para celebrar en familia esta Navidad 2025, de Madrid a León

Inés Gutiérrez 06 DIC 2025 - 11:00h.

Lo mejor para pasar un divertido rato en familia esta Navidad es acudir a cenar a un restaurante con menú navideño

Las 5 mejores cenas de Navidad 2025 en Madrid con menú degustación para grupos de amigos o empresas

En Navidad los planes se multiplican, no solo porque parece que es el único momento del año en el que todo el mundo intenta hacer un esfuerzo por coincidir, también porque es una época muy ajetreada, hay espectáculos que ver, calles que disfrutar y paseos que gracias a las luces navideñas lucen completamente diferentes. También hay muchas cosas que hacer, regalos que comprar, menús que pensar, planificar y para los que es necesario comprar todos los ingredientes, mejor si es con un poco de tiempo, para asegurarnos de encontrarlo todo.

Esto puede ser una preocupación que dejemos para otro momento si optamos por una opción más sencilla, comer fuera de casa. Esto se convierte en la mejor solución cuando se juntan grupos grandes y no hay demasiados cocineros disponibles, o no se cuenta con el espacio necesario en casa para organizar una reunión familiar en la que todo el mundo pueda tener una silla en la mesa y el espacio suficiente para cortar los alimentos sin que sus codos choquen con los codos de quien está sentado a su lado.

Salir a comer o cenar fuera parece una opción todavía más apetecible si pensamos en lo poco que apetece ponerse a recogerlo todo una vez que la comida ya no se encuentra en los platos. Todo el mundo puede echar una mano, pero en el momento de la verdad es más que probable que el trabajo acaben haciéndolo las mismas personas que siempre, por lo que optar por comer fuera, siempre que el presupuesto lo permita, es una forma de reducir trabajo y preocupaciones.

Este espíritu navideño que invade a las personas que aman la Navidad parece impregnarse también en muchos restaurantes, que no dudan en diseñar un menú especial para estas fechas, pensando en que son momentos de celebración y para muchas personas eso quiere decir que la ocasión merece un menú especial, con ingredientes de temporada y recetas festivas, que nos recuerden todo lo que la Navidad significa.

Una vez que se ha sentado toda la familia a disfrutar de una buena mesa, a compartir un rato de diversión y recuerdos de tiempos pasados, mientras se planifica el futuro, nada mejor que seguir disfrutando de las fiestas, ya sea con un reconfortante paseo, con una jornada de compras o con una visita a las luces navideñas, algo que no se podría hacer si es necesario quedarse en casa recogiendo la vajilla o descansando después del esfuerzo que supone cocinar para tantas personas.

Restaurantes con menú especial para celebrar en familia esta Navidad 2025, de León a Barcelona

Si estás pensando organizar un encuentro familiar fuera de casa estas Navidades, puede que esta pequeña selección de restaurantes con menú especial te ayude a tomar una decisión a la hora de reservar, algo que tendrás que hacer con tiempo para evitar tener que buscar una alternativa a última hora.

Madrid. Quienes están por la capital tienen muchas opciones para reservar, pero puede que se les haya pasado por alto Mitiko, con una propuesta de comida japonesa que han adaptado para ofrecer un menú navideño con dos opciones a escoger hasta finales de enero y un menú especial para Nochevieja. Platos diferentes, que fusionan la cultura nipona y peruana. En Barcelona, Can Cortada es toda una institución desde que abrió sus puertas, si quieres visitarlo, en Navidad diseñan un menú específico para la temporada. Con platos típicos catalanes, como la sopa de galets y albóndigas, tiene también una opción para los más pequeños, otra para el día de Año Nuevo y también para Reyes. Si estás por Málaga, prueba el menú de Navidad de Terraza Catedral Málaga, especial para grupos (por lo menos 10 personas), con tres opciones y sus tres precios correspondientes. Un menú que no está disponible en Nochebuena y en Nochevieja, porque para esos días clave tienen uno específico. Kuzina es una propuesta muy interesante para quienes estén en Valencia, con la cocina griega por bandera proponen un menú navideño para grupos (10 personas mínimo), pero también un menú exclusivo para el día de Nochebuena, otro para Nochevieja y una tercera opción para Navidad y Año Nuevo. El restaurante del hotel Infantas de León (en León) también ha pensado en las cenas de empresa, reuniones con amigos y concurridas citas familiares y propone al comensal reservar con ellos, siempre que se haga con tiempo. Cuatro menús a escoger y la posibilidad de intercambiar algunos platos (siempre que el precio final no se vea afectado). Una opción ideal para calentar el cuerpo en los fríos días invernales de León.

No dejes pasar la oportunidad de comer o cenar fuera de casa, apostando por menús variados, de calidad y con la Navidad como inspiración. Perfecto para que nadie tenga que cargar con la responsabilidad extra de alimentar a toda la familia.