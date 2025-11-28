Los 10 mejores museos gastronómicos del mundo que tienes que visitar alguna vez en la vida
Los museos no son solo para cuadros, estatuas o antigüedades, también nos enseñan historia gracias a la gastronomía
Hay muchas maneras de dar la vuelta al mundo y una de ellas puede ser a través de los museos. Espacios diseñados para encapsular una parte de la cultura y que normalmente asociamos con modalidades artísticas como la pintura, la escultura o la arquitectura, pero que también tiene un fuerte vínculo con la gastronomía. Puede ser una sorpresa para algunas personas, pero no son pocos los museos que están dedicados a esta especialidad.
Esto permite conocer mejor algunos de esos alimentos que nos apasionan porque nos acercan a los orígenes y evolución de bocados tan habituales como el chocolate, pero también de otros un poco más inesperados, como las palomitas de maíz. Estos museos se convierten en una forma diferente de aprender más sobre ellos, de descubrir detalles apasionantes a los que no siempre prestamos atención, pero que puede cambiar nuestra manera de verlos.
Así, ya sea porque estamos en la ciudad y queremos ver el museo o porque queremos conocer el museo y eso nos ha llevado a seleccionar este lugar como destino, son varios los museos dedicados a la gastronomía que pueden hacer que tu visita sea completamente diferente y que no vuelvas a ver tu plato favorito de la misma manera.
Los museos gastronómicos del mundo que tienes que visitar alguna vez en la vida
- Cup Noodles Museum. Los fideos instantáneos se han convertido en una obsesión para muchas personas y en Yokohama (Japón) han sabido ver el interés que despiertan y los han convertido en los protagonistas de este museo. Un espacio que recorre la historia de estos fideos, inventados en 1958, y analiza cómo su aparición ha cambiado la alimentación a nivel global. Además, ofrece la posibilidad de crear tu propio bol y llevártelo a casa.
- Wyandot Popcorn Museum. Las palomitas de maíz son el complemento perfecto para disfrutar de una película en el cine o sentados en el sofá y tapados con una manta, pero hay mucho más para descubrir sobre las palomitas y eso lo tienen bastante claro en Marion (Ohio, Estados Unidos), ciudad en la que puedes visitar este museo. Incluye máquinas y carritos del año 1892.
- Museo del chocolate. En Colonia (Alemania) está este museo, que recoge la historia del chocolate, desde sus orígenes hasta la actualidad, y allí es posible observar el proceso de fabricación de las barras de chocolate que entregan en la puerta. No es igual que la Fábrica de Chocolate de Willy Wonka, es mejor porque este museo es real y aquí sí que se puede probar el chocolate de la fuente.
- The Butter Museum. Mucha gente lo tiene claro, pero otros seguro que agradecen acudir al museo de la mantequilla de Cork (Irlanda) para saber todo lo que hay que saber de este untable, que fue clave en la historia de este lugar porque su exportación fue clave para su economía. Aprende cómo se elabora, las herramientas que se emplean y la forma de conservarla.
- Museo del Tequila y el Mezcal (MUTEM). En Ciudad de México se encuentra este museo donde se hace un recorrido por la historia del tequila y el mezcal y su importancia en la cultura mexicana. Exposiciones, tertulias, conferencias, conciertos… este museo pone todo de su parte para promocionar esta parte del patrimonio e identidad cultural de México. Además, se pueden probar en la cantina o la terraza y también tiene tienda.
- Museo del helado. Este museo se podría considerar casi un parque temático, porque el Museo del Helado de Nueva York (Estados Unidos) cuenta con espacios tan originales como su piscina de toppings, toboganes para deslizarse o salas donde aprender más sobre los diferentes sabores de helados. Además, ofrece la posibilidad de comer todo el helado que quieras.
- Museo Nazionale della Paste Alimentari. Fundado en 1993 en Roma, este museo es exactamente lo que parece, un espacio en el que aprender más sobre la pasta, las diferencias entre unas preparaciones y otras, la importancia que ha tenido en la cultura italiana, todos los tipos que existen y las diferentes maneras de prepararlas…
- Frietmuseum. ¿Amante de las patatas fritas? Seguro que no más que quienes vistan este museo en Brujas (Bélgica) dedicado a este tubérculo. Cuenta con una amplia colección de objetos empleados en la producción de la patata, más de 400.
- Museo del Turrón. En España también hay museos dedicados a la gastronomía y uno de ellos es el Museo del Turrón, que se encuentra en Xixona (Alicante). Descubre todo sobre este tradicional dulce navideño, sus orígenes y el proceso de elaboración de los diferentes tipos de turrón.
- Museo del Queso Holandés. El queso es uno de los productos que más gusta, por eso no es raro que en Alkmaar (Países Bajos) le hayan dedicado un museo. Permite conocer la evolución de los quesos holandeses desde la Edad Media hasta la actualidad. En su interior se puede aprender cómo se elaboran los quesos y también catarlos.