Los 10 mejores museos gastronómicos del mundo que tienes que visitar alguna vez en la vida

Inés Gutiérrez 28 NOV 2025 - 11:00h.

Los museos no son solo para cuadros, estatuas o antigüedades, también nos enseñan historia gracias a la gastronomía

Hay muchas maneras de dar la vuelta al mundo y una de ellas puede ser a través de los museos. Espacios diseñados para encapsular una parte de la cultura y que normalmente asociamos con modalidades artísticas como la pintura, la escultura o la arquitectura, pero que también tiene un fuerte vínculo con la gastronomía. Puede ser una sorpresa para algunas personas, pero no son pocos los museos que están dedicados a esta especialidad.

Esto permite conocer mejor algunos de esos alimentos que nos apasionan porque nos acercan a los orígenes y evolución de bocados tan habituales como el chocolate, pero también de otros un poco más inesperados, como las palomitas de maíz. Estos museos se convierten en una forma diferente de aprender más sobre ellos, de descubrir detalles apasionantes a los que no siempre prestamos atención, pero que puede cambiar nuestra manera de verlos.

Así, ya sea porque estamos en la ciudad y queremos ver el museo o porque queremos conocer el museo y eso nos ha llevado a seleccionar este lugar como destino, son varios los museos dedicados a la gastronomía que pueden hacer que tu visita sea completamente diferente y que no vuelvas a ver tu plato favorito de la misma manera.

Los museos gastronómicos del mundo que tienes que visitar alguna vez en la vida