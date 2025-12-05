Las 5 mejores cenas de Navidad 2025 en Madrid con menú degustación para grupos de amigos o empresas

Inés Gutiérrez 05 DIC 2025 - 11:00h.

Cada vez son más los restaurantes que ofrecen opciones originales para las reuniones navideñas

6 bodegas que organizan cenas especiales de Navidad cerca de Madrid

En fechas tan señaladas como las navideñas a todo el mundo le apetece comer bien, uno de los aspectos más destacados de estas fiestas, junto con el espíritu navideño y las reuniones familiares y de amigos. Puede incluso que algunos les apetezca cocinar esas recetas que son tradición en sus casas, sobre todo si se van a reunir con amigos queridos. Lo que es poco probable que suceda es que le apetezca recoger el desorden que eso deja en casa.

Cada vez es más frecuente organizar reuniones y encuentros de amigos en algún restaurante, ni hablemos de las cenas o comidas de empresas, en ese caso encontrar el local perfecto es innegociable. Esto abre un mundo de posibilidades, porque ya nadie tiene que pensar qué recetas cocinar que puedan ser del agrado de todo el mundo, solo hay que seleccionar alguno de los muchos restaurantes que ya han pensado esto por nosotros y hacer una reserva. Mejor si es con tiempo suficiente.

El menú navideño perfecto no existe, cada persona tiene en su mente aquel que le ponían durante la cena en su niñez y que le despierta esos recuerdos de cenas llenas de risas y momentos inolvidables solo con olerlo. No obstante, son muchos los restaurantes que tienen una propuesta que, si bien puede que no te lleve a tu infancia, seguro que se hace levantarte de la mesa más que satisfecho y con ganas de repetir… y puede que también de dar un largo paseo.

Nada mejor que disfrutar de una buena cena y acompañarla de un paseo por la ciudad, aprovechar para ver las luces, caminar entre la gente y compartir esos momentos de calma en los que no hay nada más que hacer que pasear y disfrutar de las calles de una ciudad que vive tan intensamente la Navidad como Madrid, incluso durante las horas en las que los comercios ya están cerrados.

Cenas de Navidad 2025 en Madrid con menú para grupos de amigos o empresas

Ya sea como excusa para reunirte con tus amigos, para encontrarte con tus seres queridos o la cena de empresa anual, encontrar el restaurante perfecto para pasar un buen rato bien acompañados no siempre es sencillo, pero con esta pequeña selección puede que te resulte más fácil hacerte a la idea de las opciones que tienes disponibles en Madrid.

El Patio de Claudio. Una propuesta diferente y cargada de estilo llega de la mano de El Patio de Claudio, que propone menús especiales para la cena de Nochebuena y la de Nochevieja. Un menú especialmente pensado para celebrar junto a ellos su primera Navidad y en el que no han descuidado ni los aperitivos, ni el plato principal ni, por supuesto, las bebidas. Para Nochevieja también tienen cotillón con música hasta la madrugada. Raimunda. En pleno corazón de la ciudad te espera este restaurante, ubicado en un lugar histórico, el Palacio de Linares, actual Casa de América, y del que toma su curioso nombre (haciendo honor al espíritu que dicen que lo habita). Ideal para organizar una reunión de amigos o de empresa, porque cuenta con tres opciones diferentes de menú especial para grupos para escoger y todos ellos incluyen tres bebidas por comensal. The Palace Hotel. Una Navidad de lujo es posible si escoges acudir a la que tienen planeada este hotel, experto en celebrar todas las fechas señaladas por todo lo alto, propias y ajenas (su celebración de acción de gracias es también digna de mención). Proponen una cena de gala en Nochebuena y Fin de Año (con cotillón incluido) y un almuerzo para Navidad y Año Nuevo. Si prefieres algo un poco más ligero, no te pierdas sus meriendas. Marmalé. Perfecto para grupos que estén buscando un lugar donde celebrar su reunión navideña, este restaurante, además de ser experto en comida castellana destaca por sus calidad como asador. Ofrece un menú de grupos especial para Navidad, con platos de los de siempre y también algunas opciones un poco más especiales. Tres menús a elegir y todos ellos con recetas que enamoran. Tragabuches. De la mano de Dani García se pueden descubrir los placeres de la comida andaluza, también si quiere hacerse en grupo, porque este restaurante te ofrece la posibilidad de hacerlo. Una propuesta con tres menús diferentes, con entrantes a compartir y un plato principal, a los que se puede añadir la opción de sumar las bebidas. Una bodega que nada tienen que envidiar a sus cocinas.

Opciones muy variadas, pero con propuestas muy diferentes con las que se puede disfrutar de la comida y de la compañía a partes iguales. Formas de disfrutar de los encuentros navideños y también de las fechas más señaladas sin tener que preocuparse de nada más que de reservar y, sobre todo, de disfrutar.