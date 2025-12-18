El mejor restaurante vegano del mundo está en Barcelona

Daniel Brito 18 DIC 2025 - 14:00h.

Un restaurante barcelonés, especializado en huevos benedit veganos, ha sido elegido mejor restaurante vegano del mundo

La mejor ciudad española para comer si eres vegano

Compartir







Cada vez más personas optan por llevar una dieta vegana. Incluso aunque se lleve una alimentación con productos de origen animal hay quien de vez en cuando opta por una comida vegana, por eso los restaurantes especializados en comida vegana se han vuelto populares entre la población más allá de quienes siguen este estilo de alimentación. Entre la gran cantidad de restaurantes que ofrecen exclusivamente platos veganos, hay muchos muy bien valorados, tanto que el mejor restaurante vegano del mundo se encuentra en España.

La comunidad global de HappyCow, un recomendador de locales veganos, ha elegido al restaurante Asante, en Barcelona (carrer d’Elkano, 63) como el mejor del mundo con las valoraciones de sus propios usuarios que han probado su propuesta culinaria.

Este restaurante y cafetería se encuentra en el barrio de Poble Sec y HappyCow destaca “que ofrece un brunch 100% vegano con café de especialidad tostado”. Todo lo que ofrecen es 100% vegano y, como ellos mismo dicen, el 99% de lo que venden lo hacen ellos mismos.

“En Asante Café creemos en el valor de lo artesanal, el respeto por los ingredientes y la importancia de crear experiencias únicas. Nuestra historia nace de la pasión por el café de especialidad y la comida vegana, ofreciendo un espacio donde cada detalle refleja nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y el sabor”, explican, siempre intentando ofrecer productos elaborados a mano con ingredientes naturales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Qué comer en Asante

Más allá de su café de especialidad, en su carta ofrecen diferentes sándwiches, todos ellos 100% plant based, como el caprese, con mozzarella, pesto y tomate seco, o el de sriracha, con queso y salsa sriracha picante.

Pero sin duda uno de los más famosos es el clásico que lleva dos huevos benedictinos con salsa holandesa, queso, jamón, aguacate, crema y ensalada, que es uno de los más demandados por sus clientes veganos.

Esa es una parte de su menú, pero también ofrecen dos focaccias, la trufada y la campesina. Aunque como pasa con sus sándwiches, los huevos también son sus platos estrella: el de huevos benedit clásicos y el de huevos maghrebí.

Además, en la parte dulce hacen cada día cinnamon roll, brownies, y tres tipos de tartas de queso: de fresa, de oreo y de melocotón y bergamota, unas cheesecake veganas que también se encuentran entre las mejores del mundo.