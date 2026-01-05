El restaurante mexicano en el que Sergio Ramos y Pilar Rubio han probado los alacranes

Iván Fuente 05 ENE 2026 - 12:57h.

La pareja disfrutó de este exótico plato en un local de Monterrey con comida típica mexicana

La aventura mexicana de Sergio Ramos ha terminado. Al menos en lo que se refiere a su vinculación con los Rayados de Monterrey, equipo en el que ha militado en 2025. Aunque aún no se sabe qué deparará el futuro profesional del futbolista, lo que sí parece claro es que el sevillano ha aprovechado su periplo en América para empaparse de la cultura y de la gastronomía local. Al menos eso se desprende del contenido que han publicado en redes tanto él como Pilar Rubio, su pareja.

Precisamente, en una de sus últimas publicaciones hemos podido ver como la pareja disfruta de unos escorpiones elaborados por el chef Yago Haddad, que es el cocinero que está detrás de Equipales, el restaurante situado en Monterrey donde el matrimonio español degustó ese y otros exóticos platos.

Alacranes, hormigas y otros platos mexicanos

En el video publicado por Pilar Rubio en su cuenta de Instagram se ve a la pareja comiendo escorpiones, hormigas chicatanas y chapulines, que son una especie de saltamontes. Tres invertebrados que son típicos en la comida mexicana.

De ahí que Pilar Rubio y Sergio Ramos acudieran al restaurante Equipales, que es especialista en comida artesanal mexicana, que además elaboran con procedimientos prehispánicos eliminando la sal, el aceite y el azúcar, siendo así platos alcalinos. Todos ellos elaborados por el chef mexicano Yago Haddad, que se ha centrado en la comida originaria de México, anterior a la llegada de los españoles.

Volviendo a los platos elegidos por los famosos españoles, primero muestran cómo se comen unos alacranes procedentes de la zona del Estado de Durango previa explicación del chef, “Primero humedecemos la boca con la bebida y después comemos el escorpión”. Eso sí, Sergio Ramos anima a que sea su mujer la primera en probarlo. “Tú eres más atrevida”, se le oye decir. Tras masticarlo y degustarlo, Pilar Rubio dice que la “sabe a mezcal”.

Después, la actriz española continúa dando cuenta del resto de platos. Las hormigas chicatanas, los escamoles, que son los huevos de dichos insectos y que la presentadora dice que son sus favoritos, así como los chapulines, que son una especie de saltamontes. Por último enseñan un plato con diferentes tipos de moles antes de que Pilar Rubio acabe el reel posando con la bandera tricolor. “¿Me puedo empadronar aquí”, dice la española en un momento del video. Sí que debía estar buena la comida, sí.