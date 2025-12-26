Madrid Fusión 2026: 6 planes VIP y catas exclusivas para foodies

Inés Gutiérrez 26 DIC 2025 - 11:00h.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, Madrid Fusión regresa en 2026 con su experiencia más internacional

Experiencia de degustación de caviar y champán en estos 5 hoteles de cinco estrellas de España

Compartir







Los amantes de la alta cocina internacional siempre tienen presente Madrid Fusión que, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un punto de encuentro imprescindible para todos los foodies que tienen ganas de aprender todo sobre su gran pasión, todo lo que ya se conoce y todo lo que está por venir, porque es un lugar lleno de creatividad y que sirve como inspiración a algunos de los grandes chefs del momento, que no dudan en compartir su camino y experiencia, absorbiendo por el camino todo lo que sus compañeros tienen para mostrar.

Su primera edición tuvo lugar en 2003, por lo que ha recorrido un largo camino hasta el momento actual. En 2026 se enfrenta a su edición más global y lo hace bajo el lema ‘El cliente toma el mando’. Esto pone de manifiesto sus intenciones, que son no solo convertirse en el lugar en el que todos los profesionales quieren estar, sino poner al cliente en primer plano. “El comensal deja de ser pasivo”, amplían el concepto en su página web, “para convertirse en un cliente informado, exigente y con criterio propio”. Estas exigencias suponen un impulso para los profesionales, que no quieren dejarle caer y buscan siempre mejorar, por satisfacción personal, pero también en busca del deleite del cliente.

PUEDE INTERESARTE Menús detox gourmet para después de Navidad en estos 5 spa-restaurantes de Madrid

Uno de los grandes aspectos que hace tiempo preocupa al mundo de la gastronomía es lo encorsetados que resultan los menús degustación, que son una estupenda carta de presentación y una forma ideal de presentar un concepto cerrado, pero que dejan al cliente un poco fuera del proceso. Esto es algo que está cambiando, el comensal pasivo está desapareciendo en favor de un consumidor informado, exigente y con criterio, tal y como recuerdan desde la web de Madrid Fusión. “El diálogo entre cocina y sala deja de ser vertical para convertirse en una conversación horizontal en la que el público marca el ritmo y el discurso”.

Así las cosas, no sorprende que el tema centrar de esta edición, la número 24, sea el cliente y su forma personal de disfrutar la propuesta de los profesionales. Los comensales “quieren modular el recorrido, elegir platos, saltarse pasos, o incluso rechazar aquello que ya no sienten como propio. Lo mismo ocurre con los maridajes obligatorios, que muchos clientes están empezando a rechazar porque prefieren disfrutar del vino sin imposiciones”. Un nuevo punto de inflexión en el mundo de la alta cocina y que han querido recoger en Madrid Fusión.

PUEDE INTERESARTE Cena-maridaje con trufa negra y vinos premium en estos 5 restaurantes de Soria a Madrid

Madrid Fusión 2026: X planes VIP y catas exclusivas para foodies

Poder acudir a Madrid Fusion es toda una experiencia para los amantes de la gastronomía, porque no solo permite escuchar a los mejores cocineros, nacionales e internacionales, también ofrece la posibilidad de disfrutar de un mundo un poco diferente, lleno de demostraciones en vivo, catas, concursos y talleres. Algunos de ellos incluidos con la entrada y otros no, pero todos ellos con el límite que supone el aforo permitido, por lo que su alguna de sus opciones te interesa especialmente, no lo dejes escapar.

Premio Cocinero Revelación. El galardón se entregará durante el congreso el próximo 28 de enero. Un premio de gran prestigio que recaerá en alguno de los 17 chefs que el equipo de Madrid Fusión ha destacado. Campeonato al mejor flan del mundo. Esta es la primera vez que se celebra este certamen, una competición a la que se presentan los profesionales con sus propuestas esperando ser los más originales. Mejor croqueta de jamón ibérico. Una nueva competición que tendrá lugar en el marco de Madrid Fusión Alimentos de España 2026. Se escogerá un ganador entre las mejores propuestas. Sala de catas. Igual que en ediciones anteriores, la sala de catas albergará diferentes catas dirigidas por profesionales del sector, de las que se puede aprender mucho más de lo que pensamos. Premio Pastelero Revelación. La pastelería es una rama de la cocina con carácter propio, por eso no es raro que reciba su propio premio. Ponencias de chef profesionales. Serán ellos quienes se encarguen de compartir con los visitantes su punto de vista sobre el futuro que le espera a la profesión y se pueden seguir tanto en persona como online, si se tiene preferencia por esa entrada. Mauro Uliassi, Pía León, Vicky Cheng, Bruno Verjus y Bas van Kranen son algunos de los profesionales que han sido invitados en esta edición para compartir su punto de vista y sus propuestas de cara al futuro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta es la edición más internacional de todas hasta la fecha. Este evento no deja de crecer y esta es solo una de las maneras que tiene de mostrarlo. Madrid Fusión 2026 se celebra del 26 al 28 de enero en el pabellón 14 de IFEMA, es necesario tener la entrada correspondiente para poder acceder y los menores de edad no tienen permitida la entrada, ni solos ni acompañados de un tutor.