Los restaurantes españoles con los mejores carros de quesos, según la Guía Michelin

Daniel Brito 08 ENE 2026 - 16:51h.

La Guía Michelin ha hecho su propia selección de los restaurantes españoles que cuentan con los mejores carros y mesas de quesos para poner la guinda a sus menús

Los 6 mejores platos de España del año, según los inspectores de la Guía Michelin

Compartir







Quien haya tenido la oportunidad de comer o cenar en algún gran restaurante recomendado por la Guía Michelin o que cuenta con alguna estrella sabe que una tendencia que ha llegado para quedarse es la de los carros de queso, que suelen llegar a la mesa justo antes de los postres o como colofón final. “En los restaurantes de excelencia que lo incorporan, el espectáculo gastronómico inaugura un nuevo acto, con el queso como gran protagonista”, dice la guía roja sobre esta tendencia, de la cuál ha elegido los mejores carros de queso de restaurantes españoles.

Realmente se trata de una tradición de origen francés, de ahí que originalmente se llame ‘table de fromages’, una tradición que muchos restaurantes españoles han comenzado a introducir en sus pases. “Siempre hay un porqué detrás de cada pieza, servidas de manera invariable en su punto óptimo de maduración”, explica Michelin sobre los carros de queso antes de mencionar los siete mejores del país.

Bardal (Ronda)

En un dos estrellas Michelin el queso que se sirve está pensado al milímetro y su carro está disponible en sus dos menús degustación. Su selección está formada por variedades de quesos andaluces y catalanes, además de otros franceses, noruegos e ingleses para lograr el equilibrio perfecto entre lo nacional y lo internacional.

PUEDE INTERESARTE Para sorprender en tus aperitivos: así son los 20 quesos españoles entre los mejores del mundo

Castell Peralada (Peralada)

Con una estrella Michelin, cuentan con más de 300 quesos diferentes con los que sorprender a sus comensales, siendo 50 de esas variedades españolas. El control sobre su carro es exhaustivo para ofrecer la mejor experiencia. De esta manera, ofrecen primero los quesos más tiernos, luego los de pasta prensada y cocida, luego los de corteza lavada y una selección de quesos azules, para acabar con los más intensos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde 1911 (Madrid)

En el restaurante madrileño que luce una estrella Michelin el comensal se encuentra con tres carros de quesos que elevan la propuesta gastronómica, repartiendo en cada uno de ellos las más de 80 variedades, la mayoría de los quesos son de origen familiar y tradicional.

El Motel (Figueres)

La cocina tradicional catalana es la seña de identidad de este restaurante de Girona, donde el carro de quesos ha logrado abrirse hueco con una selección de una veintena de quesos de diferentes variedades, desde quesos de vaca hasta otros de oveja o de cabra, para ofrecer a sus comensales la mejor calidad posible para una final de comida brillante.

Magoga (Cartagena)

Con una estrella Michelin, el carro de quesos de Magoga quiere ir más allá de un final colosal a una velada, por se seleccionan los mejores quesos, llegando a servir 260 variedades a lo largo de un año, todos provenientes de pequeños productores para dar valor y hueco a verdaderas joyas culinarias con las que sorprender con una selección personal y que nunca es igual.

Solla (San Salvador de Poio)

Aquí el carro de quesos tiene historia tras más de cinco lustros formando parte de su oferta gastronómica, aunque desde hace unos años la oferta quesera que ponen a disposición de sus comensales es exclusivamente gallega. Una oferta más pequeña, pero que la hace especial ante unos quesos artesanales y de producción limitada que no siempre se tiene la oportunidad de catar.

Taste 1973 (Santa Cruz de Tenerife)

El carácter autóctono canario está plenamente reflejado en el medio centenar de quesos de las islas que conforman su carro como representación de sus raíces y del espíritu guanche, ya que lo hacen ellos mismos como homenaje a los primeros pobladores del archipiélago.