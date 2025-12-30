Los 6 mejores platos de España del año, según los inspectores de la Guía Michelin

Daniel Brito 30 DIC 2025 - 08:30h.

Los inspectores de la Guía Michelin eligen los mejores platos que han catado a lo largo de todo el 2025 en sus visitas a los restaurantes

La misteriosa vida de los inspectores Michelin: así se deciden las estrellas

La gala de la Guía Michelin España & Andorra 2026 nos trajo una renovación de los 16 tres estrellas Michelin de España y 25 que estrenan estrella y otros cinco restaurantes que han logrado sumar una segunda. Todo ello tras el intenso trabajo de los inspectores de la guía roja, que deben degustar con total discreción los restaurantes y fijarse en cada detalle. Tanto, que han elegido los que para ellos han sido los seis mejores platos del año en España.

“Los inspectores e inspectoras Michelin recorren todos los rincones del país y prueban miles de platos cada año. Sus paladares viajan entre la tradición y la vanguardia: de los pescados a la casquería, de los guisantes lágrima al caviar, pasando por tortillas, sushi o chuletones”, exponen sobre su trabajo en Michelin, valorando la cantidad de platos diferentes que pueden catar.

Entre todos esos platos que son capaces de probar a lo largo del año, hay algunos que quedan grabados no solo en su paladar, también en su mente. Platos que les han dejado huella, tanto para hacer una selección con los seis mejores de 2025.

Cañaillas en sopa fría moruna (Aponiente)

Ángel León es uno de los grandes chefs de España y su trabajo en Aponiente (calle Francisco Cossi Ochoa s/n. El Puerto de Santa María) es uno de lo más valorados. Por eso los inspectores destacan sus cañaillas en sopa fría moruna, que según ellos define a la perfección el espíritu del restaurante con la intensidad de sus sabores marinos y una textura que sorprenderá gracias a la gelatina de plancton.

Ostra, granizado marino, algas y brotes (Azurmendi)

Eneko Atxa firma en Azurmendi (Barrio Leguina, s/n. Uria), otro plato destacable, su ostra con granizado marino, algas y brotes, un auténtico homenaje al mar. Con una versión contemporánea del Cantábrico, el plato empieza con un halo de humo tras el que luego aparecen unas ostras excepcionales que se completan con una selección de brotes y algas.

Bogavante y kiskilla bajo una cubierta de arroz venere y sorbete de salpicón (Akelarre)

El restaurante de Pedro Subijana, Akelarre (calle Padre Ochoa 56. Igeldo), aguarda otro de los platos más valorados de 2025, el bogavante y kiskilla bajo una cubierta de arroz venere y sorbete de salpicón. Se trata de una reinterpretación de la ensalada de bogavante que es un auténtico juego de texturas entre cada uno de los ingredientes que componen el plato. “Un plato donde lo crujiente y lo cremoso, lo frío y lo caliente, conviven en armonía”, destaca la guía.

Bogavante asado y sabayón al oloroso (El Portal de Echaurren)

El Portal de Echaurren (Padre José García, 19. Ezcaray), de Francis Paniego, sirve otro plato impecable para los inspectores de Michelin: el bogavante asado y sabayón al oloroso. Se trata de un bogavante asado que se sirve sobre un puré de ajo y el coral del marisco y que termina con una guinda, un sabayón de yema de huevo de corral al vino oloroso que se acompaña de un emparedado de pan brioche con carne de las pinzas del bogavante.

Blanco sobre negro (Quique Dacosta)

En su restaurante en Denia, Quique Dacosta (Carrer Rascassa 1) ha creado su blanco sobre negro, un auténtico homenaje a la sepia. Un plato en el que hacen un coulant salado a través de una técnica compleja que se elabora con un cocinado muy minucioso. “Una propuesta creativa, fiel al territorio y de sabores intensos”, destaca la guía roja.

Ramallet y mahonés (Voro)

Aunque hasta marzo no vuelve a abrir sus puertas, el restaurante Voro de Álvaro Salazar también ha conquistado durante este año a los inspectores con su ramallet y mahonés, el aperitivo con el que empiezan sus dos menús degustación. Un plato que combina el tomate ramallet con el queso mahonés añejo y curado que se remata con un helado cremoso que es toda una explosión de sabores con notas ácidas, dulces, amargas y ahumadas.