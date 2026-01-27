Madrid Fusión reconoce a la del restaurante Salino (Madrid) como la mejor croqueta de España

La receta de Dani García para hacer las mejores croquetas de jamón: "La clave está en el queso crema"

El bullicio de la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España no solo ha traído a Madrid a chefs de renombre o tendencias culinarias disruptivas, sino que ha consagrado un auténtico tesoro de la cocina española: la croqueta de jamón. En el emblemático Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Sánchez Romero Carvajal, celebrado este lunes en Ifema, el restaurante Salino ha alzado el título nacional con una interpretación que rinde homenaje a la tradición y al mismo tiempo seduce por su impecable técnica y sabor.

Bajo la mirada de un jurado estelar —que incluía a figuras como Albert Adrià, Mario Sandoval o Sacha Hormaechea— se presentó esta croqueta aparentemente sencilla que, sin embargo, escondía un corazón profundamente emotivo: una bechamel fina, casi líquida, inspirada en las de las abuelas, impregnada de jamón ibérico de primera y frita con maestría. Esa misma sencillez, sin complicaciones ni artificios, fue, paradójicamente, clave para conquistar a los presentes.

Más de 80 recetas

Más de 80 recetas se recibieron este año para el campeonato —una cifra récord— y solo seis llegaron a la final, representando propuestas de Madrid, Cantabria, Asturias, Jaén y Guadalajara. Entre ellas, la croqueta de Salino destacó por su equilibrio absoluto: el crujiente exterior que deja paso a una textura cremosa y aterciopelada en el interior, con el sabor profundo del jamón ibérico bien integrado en la bechamel.

Para la capital, que atesora una tradición croquetera tan arraigada como disputada, el triunfo de Salino es un hito: confirma que la sencillez bien ejecutada puede superar incluso a fórmulas más complejas o técnicas vanguardistas.

"Una croqueta como las de antes"

En Madrid Fusión, entre chefs estrella y platos de vanguardia, celebraba uno de sus concursos más esperados, el que dedica a la cocina de lo sencillo. Y lo hizo recordándonos que, a veces, el plato más pequeño guarda la historia más grande Y mientras el ganador lo celebraba con una sonrisa y diciendo que “no hice nada raro, solo amor por lo de siempre. Una croqueta como las de antes”, Madrid Fusión elevaba una vez más este bocado humilde a la categoría de arte gastronómico.