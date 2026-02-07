Jesús Rojas 07 FEB 2026 - 10:00h.

La Merienda de Catalina, que viene a evocar aquellas reuniones de la alta sociedad madrileña de principios del siglo XX, acaba de abrir sus puertas en el hotel Palacio del Retiro

Agatha Ruiz de la Prada y sus anécdotas con los famosos y la comida: "En un restaurante pido siempre lo más barato"

Compartir







¿Te imaginar poder merendar con Champagne dentro de un palacio de 1908 situado a cinco minutos de la Puerta de Alcalá y justo enfrente del Parque de El Retiro? Pues eso es posible, y a un precio bastante contenido (en torno a 30 euros), desde que La Merienda de Catalina ha abierto sus puertas dentro del hotel Palacio del Retiro Autograph Collection. La propuesta que acoge de 16:00 a 19:30h el Catalina de Urquijo Cocktail Bar (C/ Alfonso XII, 14), según nos cuenta la directora general Patricia Pariente, viene a recuperar la elegancia de aquellas tardes bien saboreadas a las que solo tenía acceso la alta sociedad madrileña a principios del siglo XX.

Ahora, en cambio, esta merienda que combina dulce y salado en un ambiente que respira arte, herencia cosmopolita y sofisticación, está al alcance de cualquiera que se lo proponga. El plan se compone de tres tiempos que unen tradición y mirada actual, arrancando con bocados salados (mini pain au lait con salmón y aguacate, croissant salé con crema trufada y rúcula, triángulo 'Mixto Retiro') y continuando con pastelería fina (bizcocho casero, mini-macarons y pastas de té). Una experiencia que se completa con bebidas calientes a elegir —café, té, infusiones o chocolate—, pero que también da la opción al comensal de incluir en la ecuación cava (35 €) o Champagne Pol Roger (42 €).

En Madrid aún se sigue apostando fuerte por el brunch, pero en Catalina de Urquijo Cocktail Bar habéis preferido optar por la merienda.

Quisimos alejarnos de una tendencia muy consolidada como el brunch para recuperar un ritual más vinculado a la historia del lugar y a la figura que inspira el espacio. Catalina de Urquijo fue una gran anfitriona de la alta sociedad madrileña, y la merienda formaba parte esencial de esos encuentros de tarde donde la conversación, la luz y el disfrute pausado eran protagonistas. La idea surge precisamente de reinterpretar ese legado y adaptarlo a la vida actual de la ciudad: una propuesta sofisticada pero relajada, pensada para disfrutar sin prisas en un enclave privilegiado frente al Parque del Retiro. Más que un 'té clásico', La Merienda de Catalina es un ritual contemporáneo de tarde.

PUEDE INTERESARTE El restaurante de toda la vida que resiste entre todos los nuevos de la calle Jorge Juan

¿Quiénes se están acercando a conocer la propuesta? ¿Alguna elaboración o bebida que esté funcionando especialmente bien?

La Merienda de Catalina se sirve todos los días de la semana y está abierta tanto a huéspedes como a público externo. Por lo que se están acercando perfiles muy diversos: parejas, grupos de amigos, familias e incluso profesionales que buscan un entorno elegante pero distendido para reuniones informales. La reacción está siendo muy positiva, especialmente por el equilibrio entre la calidad de la propuesta, el ambiente y el precio. En cuanto a elaboraciones, se trata de un menú cerrado por lo que todos los comensales disfrutan de una experiencia muy similar. Aun así, nos han trasladado muy buenos comentarios sobre los bocados dulces combinados con el Champagne.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Actualmente, se divide en tres tiempos y me imagino que esto se mantendrá siempre.

La estructura en tres tiempos se mantendrá porque forma parte del concepto de la experiencia, pero los bocados no son completamente fijos. La idea es que puedan evolucionar y adaptarse a la temporada, manteniendo siempre el espíritu de una merienda cuidada, equilibrada y elegante. Esto nos permite sorprender al cliente habitual sin perder la esencia de La Merienda de Catalina.

El espacio, la decoración, el Champagne Pol Roger… Todo nos lleva a sofisticación y lujo, pero el precio es bastante amable si tenemos en cuenta todo. ¿Vuestra idea es que todo el mundo pueda permitirse darse un capricho en un enclave privilegiado de Madrid?

Totalmente. Desde el inicio, la intención ha sido democratizar el lujo entendido como experiencia, no como algo inaccesible. Queremos que La Merienda de Catalina sea ese pequeño capricho asequible que cualquiera pueda permitirse: disfrutar de un entorno histórico, una cuidada propuesta gastronómica y un servicio excelente, sin que resulte exclusivo en el sentido restrictivo de la palabra.

¿Y qué ocurre en Catalina de Urquijo Cocktail Bar antes de las 16:00h y después de las 19:30h?

Antes de las 16:00h, Catalina de Urquijo Cocktail Bar funciona como un espacio ideal para encuentros más informales, cafés, copas de Champagne o reuniones distendidas en un ambiente elegante y luminoso. Después de las 19:30h, el espacio recupera plenamente su esencia de cocktail bar, con protagonismo absoluto de la coctelería de autor, las copas y una selección de snacks pensados para alargar la velada en un entorno sofisticado y relajado.