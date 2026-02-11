La chef vasca que ha ganado una estrella Michelin en Londres: cuánto cuesta y qué comer en Legado

Daniel Brito 11 FEB 2026 - 10:52h.

Nieves Barragán Mohacho lleva 25 años en Londres ha logrado la primera estrella Michelin para su restaurante Legado, abierto desde el pasado verano

España está repleta de chefs con gran talento que han logrado el reconocimiento de todo el mundo profesionalmente. Pero no solo triunfan en nuestro país, sino que también lo hacen fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Nieves Barragán Mohacho, la cocinera vasca que hace más de 25 años se mudó a Londres para probar suerte con su cocina sin prácticamente saber inglés. Ahora, la chef suma una nueva estrella Michelin a su trabajo en la capital inglesa.

No es el primer reconocimiento que recibe de la Guía Michelin, en 2013, cuando trabajaba en Barrafina, ese restaurante logró una estrella Michelin, pero en 2018 recibió una en su restaurante español que había abierto justo al lado de Piccadilly Circus, Sabor.

La segunda le ha llegado con Legado, un restaurante que también basa su carta en la cocina española y que lleva abierto desde verano de 2025 en el barrio londinense de Shoreditch. “Refleja la dedicación, el cuidado y la determinación que forjaron Legado desde sus inicios, bajo la dirección de nuestra chef”, han dicho desde las redes sociales del restaurante tras recibir el reconocimiento.

La Guía Michelin que le acaba de otorgar la estrella a Legado destaca de Nieves Barragán Mohacho que es una chef que “pone toda su experiencia al servicio de este alegre restaurante español. Si viajan en pareja, siéntense en la cómoda barra para admirar la destreza y la coreografía del gran equipo de cocina”.

“Independientemente de cuántos platos pidan para compartir, desde un suculento cochinillo o una paletilla de conejo con costra de hierbas hasta crujientes gambas cristal o mollejas de cordero con orzo, seguro que acabarán pidiendo aún más al verlos pasar. Una carta de vinos 100% españoles y un servicio encantador y entusiasta completan la experiencia”, resaltan.

Qué comer en Legado

Como ocurre en otros estrellas Michelin, Legado no ofrece un menú como tal, sino que plantea una carta abierta con entrantes españoles como el gazpacho andaluz, las quisquillas de Cádiz o el pintxo de camarones.

Para continuar, ofrece, entre otros, un arroz de cangrejo o uno campero, además de las populares gambas al ajillo, pulpo a la plancha, chuletas de cordero o, para rematar la comida o cena, su crema catalana, el ponche segoviano o un pastel vasco.

Todo ello con unos precios que en su mayoría rondan entre los 10 y los 30 euros el plato, aunque hay algunos que cuentan con precios más elevados, como el cordero tradicional alimentado con leche o el cuarto de cochinillo segoviano, que tienen un precio por encima de los 80 euros.

En cuanto a vinos, han apostado por vinos de origen español en su mayoría, de prácticamente todas las denominaciones de origen del país, con botellas de las Islas Baleares y las Islas Canarias, de Rioja, andaluces, gallegos e incluso txakoli.