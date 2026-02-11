Jesús Rojas 11 FEB 2026 - 08:30h.

Si buscas un plan especial para celebrar este día con tu pareja, toma nota de lo que proponen estos cinco restaurantes para el próximo 14 de febrero

Se acerca una de las fechas más especiales del año para los enamorados: el ansiado 14 de febrero. Ese día en el que muchas parejas deciden hacer un plan en pareja que luego puedan recordar durante el resto del año. Desde una escapada romántica hasta una sesión de cine o teatro, pasando por una cata (de queso, vino, cerveza, chocolate, etc.) o el siempre recurrente masaje relajante o el circuito spa. El caso es que, elijas lo que elijas para sorprender a tu pareja este año, nunca debería faltar en tu plan de San Valentín una comida o cena romántica. Ya sea en un restaurante, dentro de un hotel de lujo, en un palacio... ¡O incluso dentro de una burbuja bajo la luz de las estrellas! Esto último va muy en serio, más abajo lo podrás comprobar.

Ya sabes que la idea es que ese día podáis disfrutar juntos de un menú exclusivo -generalmente, con un maridaje a la altura- sin tener que hacer un gran desembolso. Y eso es justo lo que vas a encontrar en las cinco propuestas que te traemos a continuación, que no tienen nada que ver con los restaurantes para una primera cita que te recomendamos hace unos meses. Básicamente, porque ahora el objetivo es celebrar que la llama del amor sigue viva y luce tan radiante como el primer día. Eso sí, te recomendamos que no tardes mucho en reservar porque no eres el único que quiere hacer algo muy especial el próximo sábado.

Cornamusa (Madrid)

En el corazón de Madrid, en el rooftop del Palacio de Correos (Plaza Cibeles 1) para ser exactos, te espera una manera diferente de celebrar San Valentín. Como en anteriores ocasiones, Cornamusa te propone una noche inolvidable dentro de un palacio en la que no faltan las velas, la música clásica en directo y una propuesta gastronómica diseñada por el chef Manuel Berganza para la ocasión. Se trata de las Noches en Vela(s) de Azotea Grupo, y sí, has leído bien, ya que este planazo estará disponible tanto el 13 como 14 de febrero en la sexta planta de este espacio tan icónico de Madrid. Tu pareja, tú y las mejores panorámicas de la capital. ¿Qué más se puede pedir? Pues, para empezar una velada íntima y mágica que incluye un concierto en directo y un menú en el que no falta la creatividad.

La propuesta comienza con el cóctel de bienvenida The Other Hugo —elaborado con cerveza Heineken, licor de flor de saúco y espuma ligera de menta y limón de Siracusa—. Y a partir de ahí, se ofrecen una selección de entrantes para compartir que incluyen 'Brioche tostado de sobrasada, limón confitado y miel', 'Ensalada tibia de puerros, avellanas y stracciatella' o 'Salteado de setas de temporada y gnocchis glaseados'. A continuación, llega el plato principal, que esta vez consistirá en una 'Merluza en caldo corto y coliflor tostada en salsa de mantequilla negra'. Para cerrar la experiencia, los comensales disfrutarán de una imperdible 'Tarta tibia de almendra y cítricos con helado de nata fresca'. El precio de la experiencia Noches en Vela(s) es de 60 euros y las reservas pueden realizarse a través de página web de Cornamusa.

Villa Padierna (Marbella)

Un día es un día. Viajamos hasta una de las zonas más exclusivas de Marbella para disfrutar de las instalaciones de este resort que los días 13 y 14 de febrero propone un retiro romántico que incluye alojamiento en habitación de lujo, desayuno buffet, copa en Eddy’s Bar y cena para dos en La Veranda o 99 Sushi Bar (Urbanizacion Villa Padierna Golf Resort, Carr. de Cadiz, km166). ¿No te parece suficiente? No te preocupes que también vais a tener la posibilidad de acceder a Anantara Spa para disfrutar de un masaje en cabina doble. No se nos ocurre mejor momento para hacer una escapada inolvidable a uno de los enclaves más románticos del sur de España, en la Costa del Sol, un enclave donde la naturaleza, el arte y la serenidad se funden para crear el escenario perfecto para el amor. Eso sí, te va a tocar tener que elegir entre dos menús especiales diseñados para la ocasión, disponibles en dos espacios que destacan por su excelencia culinaria y su cuidada atmósfera.

Por un lado está el restaurante La Veranda, donde han creado un menú de inspiración clásica y producto excepcional, que incluye desde 'Ostra Gillardeau acompañada de granizado de manzana verde y lima' hasta un 'Brioche templado con caviar Beluga y crème fraîche, pasando por platos principales de mucho nivel: el 'Huevo de corral a 63º con parmentier de patatas, espuma de parmesano y trufa negra' o el 'Lomo de rodaballo asado con pilpil de sus colágenos'. Del broche final se encarga una elegante 'Velouté de cacao al 70 % con espuma de fresas y un sutil toque de pimienta rosa'. Por su parte, el codiciado 99 Sushi Bar se centra en una velada de inspiración japonesa, ideal para los paladares más exigentes. Su menú especial para San Valentín incluye una cuidada selección de nigiris junto a platos emblemáticos de la casa, como el 'Carpaccio de carabinero', el 'Tartar de toro con caviar' o el 'Gratinado de cangrejo real'. Y no te olvides de preguntar por sus maridajes porque merecen mucho la pena.

Gran Reserva (La Rioja)

Si a tu pareja le gusta el vino, tenemos un plan que no le va a defraudar. Sobre todo porque se desarrolla en un marco incomparable a orillas del río Ebro. Allí se encuentra el hotel Palacio Tondón Autograph Collection (calle Campo 2, Briñas), que este año ha presentado una propuesta especial para San Valentín en la que fusiona producto local y cocina de autor a través de un menú pensado para compartir, disfrutar y celebrar el amor desde la mesa. Y lo mejor de todo es que los vinos locales están muy presentes -no solo dentro del maridaje-. Pero, mejor, vayamos partes. El menú arranca con una selección de platos de los que gustan a todo el mundo: 'Croquetas de costilla adobada con miel y mostaza', que destacan por su equilibrio entre intensidad y dulzor; 'Flor de alcachofa con parmentier trufada, cigalas soasadas y su propia americana', que es pura delicadeza y profundidad de sabor; y una 'Crema de champiñón de Autol' -enriquecida con aceite de cecina de León D.O.P.- que rinde homenaje al producto local.

Tras esta elaboración untuosa y reconfortante, que pone a punto nuestro paladar de cara a esos platos principales que están por llegar a la mesa del restaurante Gran Reserva: dos medias raciones que nos recuerdan que aquí es la cocina honesta la que manda. Por un lado, la 'Corvina a la brasa sobre crema de coliflor tostada y noisette', que aporta frescura y equilibrio, y el 'Lingote de pularda trufado con ciruelas del Valle de Quel y cremoso de boniato asado', que es perfecto para quienes buscan sabores intensos, tanto dulces como terrosos. En este caso, el cierre dulce llega con el postre 'Chocolate y vino', que se acompaña de helado de mantecado de vainilla. ¿Echas de menos la propuesta líquida? Solo te diremos que la cena se completa con referencias locales, cuidadosamente seleccionadas para acompañar cada paso del menú y reforzar el vínculo con la tradición vitivinícola de La Rioja.

Burbujas del Sella (Meluerda, Asturias)

Si eres de los que siempre encuentra algo realmente especial, no puedes perderte esta cena privada bajo las estrellas. ¿Te imaginas dormir con tu pareja dentro de una esfera transparente, pero con todos los lujos y rodeados de naturaleza? Además, la experiencia en Burbujas del Sella (Lugar Meluerda, 14) se completa con una cena privada a cargo del chef Bruno Lombán, servida bajo las estrellas y acompañada de Champagne. Se trata, sin duda, de una propuesta íntima y diferente que, aunque está a vuestra disposición en cualquier momento del año, se saborea aún más el Día de San Valentín. Ubicado en Meluerda, en la zona oriental de Asturias, este exclusivo alojamiento cuenta con tres cúpulas transparentes que os permitirán contemplar el cielo nocturno, deleitaros con las estrellas y el paisaje verde que las rodea...

¡Y una cena íntima que se sirve en la propia burbuja! Del menú -se acompaña de Champagne Laurent Lequart Réserve- que te facilitamos a continuación se ha encargado el chef que cuenta con 1 sol Repsol en el restaurante Quince Nudos (Ribadesella). Consiste en un aperitivo de bienvenida que hace de telonero del 'Carpaccio de cigalas, cítricos y encurtidos'. A continuación te sorprenden con un 'Guiso de boletus y foie en caldo de pitu caleya', 'Ceviche de lubina salvaje' y 'Tartar de lomo de venado'. Para rematar la faena, nada mejor que el 'Brioche, yema tostada y crema inglesa'. Y una vez apurada la última copa de champán, nada más acogedor que esas burbujas que cuentan con climatización, cama king size, zona de estar y baño, todo integrado en un entorno natural que convierte la estancia en una experiencia sensorial y profundamente romántica (están dentro de un jardín privado y parcelado). Por cierto, esta estancia nada convencional incluye un desayuno que se entrega cada mañana en una cesta y que podréis disfrutar sin prisas. ¡El 14 de febrero mandáis vosotros!

Jaiba MX (Barcelona)

Si vives en Barcelona y aún no te has dado el capricho de visitar el nuevo proyecto gastronómico del chef Roberto Ruiz -primer mexicano en ser galardonado con una Estrella Michelin en Europa-, ya va siendo de hora de solucionarlo. Antes de contarte los detalles de su menú especial para San Valentín, debes saber que Roberto Ruiz -responsable de proyectos tan irresistibles como Punto MX, Salón Cascabel, Barracuda MX o Can Chan Chán- se ha propuesto con Jaiba MX (Carrer de Déu i Mata, 69-99) traer a la la capital catalana una propuesta gastronómica que combina la cocina más auténtica del Pacífico mexicano con toques de ingredientes locales y elaborados artesanalmente. No existe una manera más divertida de celebrar la cultura mexicana a través de una sorprendente innovación culinaria.

Esa interpretación moderna y contemporánea de la gastronomía mexicana, que se desarrolla en un ambiente desenfadado y festivo, ha quedado perfectamente plasmada en un menú que se adapta a la disponibilidad de todo el mundo. Por eso estará a vuestra disposición desde el 11 al 15 de febrero y a un precio de 65 euros, un chollo si tenemos en cuenta que incluye desde su aplaudido 'Guacamole con cangrejo de concha suave y salsa cítrica de jalapeño' (con tortillas crujientes recién hechas), hasta su 'Ostra Gillardeau', pasando por sus insuperables 'Tacos al pastor de cerdo ibérico', 'Rodaballo Tikin Xic' y un postre a base de chocolate Guanaja que os costará olvidar. Y como no podía ser de otra manera, el plan incluye un margarita (dicen que es afrodisíaco), además de vino Jean Leon Chardonnay.