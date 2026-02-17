A Tafona: qué comer y cuánto cuesta el nuevo tres Soles Repsol de Santiago de Compostela

Daniel Brito 17 FEB 2026 - 08:00h.

La chef Lucía Freitas acaba de lograr el tercer Sol Repsol en su restaurante A Tafona, en Santiago de Compostela, donde el producto local es el eje de su cocina

La lista de los nuevos restaurantes con Sol Repsol en 2026

Compartir







La chef Lucía Freitas lleva casi 20 años trabajando con tesón en su restaurante A Tafona, abierto desde 2009 en Santiago de Compostela (Rúa Virxe da Cerca 7). La cocinera fue ganando poco a poco diferentes reconocimientos, el primero un primer premio en el concurso de tapas de la ciudad que ha vuelto a ganar en cinco ocasiones, que se materializaron en 2019 al recibir dos Soles Repsol que ahora, en la edición de 2026, acaba de sumar uno más y se cuela en la élite de los restaurantes con tres Soles Repsol.

A Tafona ofrece una cocina de vanguardia, pero cuando entras en el restaurante el ambiente se apodera de ti gracias a su decoración plenamente informal y con contrastes. El restaurante gallego combina sus paredes de piedra con una espectacular escalera, un lucernario y otros detalles, como su luz cálida que envuelve a los clientes en un ambiente inmejorable.

PUEDE INTERESARTE Ramón Freixa Atelier: cuánto cuesta y qué se come en el nuevo restaurante tres Soles Repsol de Madrid

Este restaurante es el sueño materializado de Lucía Freitas, que con su trabajo diario ha conseguido ganar poco a poco el reconocimiento de las grandes guías, como la Repsol, o de lo más importante: los comensales. Si por algo destaca A Tafona es por su “localización vinculada a las raíces, un discurso sobre el origen y el ADN, la tradición y la cultura de los orígenes”.

Su propuesta gastronómica es clara, basándose siempre en la temporalidad y en la materia prima local que encuentra en la zona, priorizando el producto de kilometro cero seleccionado por ellos mismos para hacer una cocina totalmente vinculada con Galicia, su costa y la huerta de la región.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dos menús degustación con sabor a Galicia

Una cocina donde la tradición y la vanguardia se dan la mano para elevar el producto local a la alta gastronomía y que se materializa en los dos menús degustación que ofrece Lucía Freitas en A Tafona actualmente.

El primero de ellos es Sosego, donde la empanada, la ostra a la brasa o el berberecho de Noia son algunos de sus platos más destacados, además del pescado azul o la presa ibérica de bellota, por no hablar del dulce con su pera limonera ‘La Vie en Rose’. Este menú, sujeto a cambios dependiendo de la disponibilidad de los ingredientes, tiene un precio de 125 euros por persona.

El segundo menú es Algarabía, con mayor sabor a mar que el anterior, ya que entre sus platos estrella están los percebes, la lechuga de mar, el bogavante, la vieira o también el tomate verde y la lombarda. También sujeto a cambios dependiendo de la disponibilidad de la materia prima, su precio es de 155 euros por persona.