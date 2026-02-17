Logo de GastroGastro
A Tafona: qué comer y cuánto cuesta el nuevo tres Soles Repsol de Santiago de Compostela

La chef Lucía Freitas lleva casi 20 años trabajando con tesón en su restaurante A Tafona, abierto desde 2009 en Santiago de Compostela (Rúa Virxe da Cerca 7). La cocinera fue ganando poco a poco diferentes reconocimientos, el primero un primer premio en el concurso de tapas de la ciudad que ha vuelto a ganar en cinco ocasiones, que se materializaron en 2019 al recibir dos Soles Repsol que ahora, en la edición de 2026, acaba de sumar uno más y se cuela en la élite de los restaurantes con tres Soles Repsol.

A Tafona ofrece una cocina de vanguardia, pero cuando entras en el restaurante el ambiente se apodera de ti gracias a su decoración plenamente informal y con contrastes. El restaurante gallego combina sus paredes de piedra con una espectacular escalera, un lucernario y otros detalles, como su luz cálida que envuelve a los clientes en un ambiente inmejorable.

Este restaurante es el sueño materializado de Lucía Freitas, que con su trabajo diario ha conseguido ganar poco a poco el reconocimiento de las grandes guías, como la Repsol, o de lo más importante: los comensales. Si por algo destaca A Tafona es por su “localización vinculada a las raíces, un discurso sobre el origen y el ADN, la tradición y la cultura de los orígenes”.

Su propuesta gastronómica es clara, basándose siempre en la temporalidad y en la materia prima local que encuentra en la zona, priorizando el producto de kilometro cero seleccionado por ellos mismos para hacer una cocina totalmente vinculada con Galicia, su costa y la huerta de la región.

Dos menús degustación con sabor a Galicia

Una cocina donde la tradición y la vanguardia se dan la mano para elevar el producto local a la alta gastronomía y que se materializa en los dos menús degustación que ofrece Lucía Freitas en A Tafona actualmente.

El primero de ellos es Sosego, donde la empanada, la ostra a la brasa o el berberecho de Noia son algunos de sus platos más destacados, además del pescado azul o la presa ibérica de bellota, por no hablar del dulce con su pera limonera ‘La Vie en Rose’. Este menú, sujeto a cambios dependiendo de la disponibilidad de los ingredientes, tiene un precio de 125 euros por persona.

El segundo menú es Algarabía, con mayor sabor a mar que el anterior, ya que entre sus platos estrella están los percebes, la lechuga de mar, el bogavante, la vieira o también el tomate verde y la lombarda. También sujeto a cambios dependiendo de la disponibilidad de la materia prima, su precio es de 155 euros por persona.

