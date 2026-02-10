Daniel Brito 10 FEB 2026 - 10:38h.

Cristina Oria ofrece en sus locales de Madrid hasta 10 servicios diarios de su café con leche en taza de tres litros por tiempo limitado, que se puede acompañar de una cookie XXL

La cafetería con todos los dulces típicos de los pueblos de Madrid: "Los más vendidos son las rosquillas y la costrada de Alcalá"

Irte a una cafetería a tomarte un buen café con algún acompañamiento es algo de lo más común a prácticamente cualquier hora del día en cualquier local español. Puedes hacerlo solo o acompañado, a primera hora de la mañana, con el día ya bien entrado, después de comer, a media tarde, a la hora de la merienda… Cualquier momento es bueno para hacer una pausa y tomarse un buen café. Pero ¿y si pudieses pedirte un café con leche de tres litros? No es ninguna ilusión, una popular cafetería madrileña los tiene disponibles desde hace unos días por unidades y tiempo limitados.

Café y cookie XXL

Los locales de Cristina Oria se han vuelto virales en redes sociales con vídeos de gente probando sus cafés y galletas gigantes. Durante un tiempo limitado, tal y como Cristina Oria ha contado a través de las redes sociales, se servirán 10 servicios diarios de estos cafés gigantes que cuentan con tres tamaños diferentes: de uno, dos y tres litros. Tazas gigantes que, efectivamente, no son solo para una persona.

La chef no especifica para cuántas personas son, pero sí que comenta que esas tazas enormes se sirven con otras de tamaño normal, ya que las acompaña un cucharón con el que cada comensal se sirve el café con leche que quiera de la taza gigante a la suya propia, como si fuese una sopa.

Quien quiera probarlo debe darse prisa. No solo porque vaya a estar disponible durante un tiempo limitado, sino que solo se sirven 10 cafés gigantes por día y, dado a que se ha hecho viral en redes, es posible que si esperas más de la cuenta te quedes sin ella.

¿Cuánto cuesta?

Y la gran pregunta: ¿cuánto cuesta ese café XXXL? Según explicó a Telemadrid, la taza de un litro de café con leche cuesta 9’99 euros, un precio que va en aumento hasta los 25 euros que cuesta la taza de los tres litros de café. Y si no eres de café, también tienes disponibles esos tamaños con chocolate caliente al que se le puede añadir nata o, para San Valentín, nubes en forma de corazón.

Pero la experiencia no solo se reduce a un café gigante que compartir entre varios, ya que con algo habrá que acompañarlo. Para ello, han ideado una cookie XXL hecha de avena y chocolate, con un precio de 10’99 euros, que se puede mojar directamente en la taza gigante o partirla en porciones para cada uno de los comensales.