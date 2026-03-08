Jesús Rojas 08 MAR 2026 - 10:00h.

Celebramos este 8M, Día Internacional de la Mujer, brindando con cinco profesionales de la coctelería que no debes perder de vista

Las nueve coctelerías de España que no puedes perderte, según la bartender Valeria Naranjo

Qué mejor plan para celebrar el Día Internacional de la Mujer que brindando con cocteles de ensueño que poco o nada tienen que ver con eso en lo que estás pensando. Y, ya puestos, qué mejor manera de reivindicar esta fecha que juntando a cinco jóvenes bartenders internacionales que llegaron a nuestro país para conseguir que nuestra coctelería -especialmente la facturada en Madrid- brillase más y mejor en todo el mundo.

Dos colombianas, una italiana, una venezolana y una francesa. Ellas son nuestra cita de hoy, las cinco profesionales de la mixología -hay muchas más haciendo un trabajo formidable en nuestros bares- que vienen a representar una escena en auge que cada día gana nuevos adeptos y que cada vez está mejor vista en citas como The World's 50 Best Bars o en guías como Top Cocktail Bars.

Valeria Naranjo

Esta colombiana afincada en Madrid no necesita mucha presentación a estas alturas. Más conocida como @Varmaid, cuenta con más de 70.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Nos cuenta que es bartender desde hace siete años, aunque su historia en la hostelería empezó antes, trabajando como camarera. Fue allí donde conoció a una mujer que le inspiró profundamente (Doris Harangus) y que fue la que le hizo descubrir el mundo de la barra. "Desde ese momento supe que quería dedicarme a esto", reconoce. Pronto entendió que las personas que realmente destacaban en la coctelería lo hacían porque llevaban muchos años aprendiendo, investigando y practicando. Y Valeria tenía muy claro que también quería llegar a ese nivel. Así que decidió ahorrar todo lo que pudo para empezar a formarse, trabajando al mismo tiempo.

"Con los años, mi camino ha ido evolucionando. Pasé de trabajar detrás de la barra a liderar equipos y a organizar proyectos dentro de los bares en los que trabajaba". Más adelante dio el paso a trabajar como freelance. Y hoy en día no solo gestiona y ejecuta eventos, sino que también crea contenido (muy valioso, por cierto) y comparte conocimiento a través de su perfil en redes sociales, donde utiliza la coctelería como una forma de comunicación y educación. A lo largo de este camino he tenido el honor de recibir reconocimientos como el premio FIBAR Mass Media 2024, a nivel nacional, y de aparecer en publicaciones como Tapas Magazine, donde fue incluida entre los 50 más creativos de la gastronomía.

Actualmente, también realiza talleres de coctelería, colaborando con plataformas como Airbnb Experiences, y ha tenido la oportunidad de viajar a ferias del sector, además de dar charlas sobre la relación entre redes sociales y coctelería. Pero más allá de los premios o los proyectos, lo que más le motiva es "seguir aprendiendo, crear comunidad y demostrar que detrás de una barra también se pueden construir historias, carreras y referentes".

Mel da Conceiçao

Tras curtirse en el madrileño Salmón Guru, considerada una de las mejores coctelerías a nivel internacional, la venezolana Mel Da Conceição se encuentra ahora a los mandos de la revolucionaria propuesta de coctelería de Marciano, el restaurante que abrió el chef Víctor Camargo el pasado verano. A pesar de su juventud, estamos ante una relevante Drink Designer que se encarga desde la creación de recetas hasta los acuerdos con marcas, la formación del equipo, la hospitalidad en sala y el diseño de eventos. Si has visitado ya este espacio, lo más probable es que no necesites que te contemos mucho más acerca de ella, ya que, más allá de sus aportaciones en lo relativo a la innovación técnica y conceptual, Mel destaca por esa capacidad que tiene para conectar con el público y construir una experiencia reconocible, coherente y con identidad propia.

De su propuesta mixológica en este atípico punto de encuentro cultural y creativo -ofrecen cócteles servidos en botella de medio litro-, te podemos decir que se caracteriza por romper con los códigos clásicos. Aquí todas las bebidas -de bajo volumen alcohólico, frescas y equilibradas- que han sido diseñadas para acompañar la comida, igual que un vino. Serás capaz de identificar una carta líquida firmada por Mel Da Conceição porque no suele especificar el destilado que lleva cada cóctel, y es que aquí lo importante son los sabores, las notas y las sensaciones que aportan ingredientes como el kiwi, el romero, las flores... Por cierto, estos días (hasta el 15 de marzo) una de nuestras bartenders favoritas está ofreciendo en Marciano, en homenaje a la mujer, un cóctel diseñado para brindar por la belleza consciente, la feminidad y el placer de los pequeños rituales.

Lady Heidi es una creación delicada y sofisticada con base de cava, agua clarificada de cassia y sirope casero de cassia que puede disfrutarse en formato cóctel por 10 euros o en formato botella -para compartir entre varios- por 40 euros. Pero espera que ahora viene lo mejor: como parte de esta celebración, todas las mujeres que pidan el cóctel recibirán, como obsequio, una muestra de Alma de Bosque, la crema emblemática de la firma española de cosmética natural Heidi Puk (si optas por la botella, recibirás el bote completo de la crema). Si a este planazo le sumas una cocina tan viajera como disfrutona y una banda sonora de lujo -aquí cuidan mucho sus sesiones a cargo de djs-, entendemos perfectamente que no quieras salir ya nunca más del nuevo place to be de la zona de Goya (muy cerca de la Plaza de Felipe II).

Génesis Gelvez

De nuevo una joven colombiana haciendo magia detrás de una gran barra de nuestro país. Génesis Gelvez es la Bar Manager de The Circle, primera coctelería liderada por mujeres de Barcelona. Esta bartender, con más de una década de trayectoria a sus espaldas, también es la creadora del proyecto Siren Punch, pero vayamos por partes. En 2023 se convirtió en la primera mujer en ganar una competición internacional de coctelería, representando a Colombia, un hito que consolidó su perfil internacional y que la ha traído hoy hasta este reportaje. También ha ayudado a que nos fijemos en ella el hecho de que Gelvez ha superado los desafíos de ser migrante y mujer en un sector históricamente masculinizado, apoyándose en la creatividad y la formación constante.

Hoy lidera un equipo 100% femenino en The Circle, un proyecto que nace como una interpretación crítica del clásico lobby bar de hotel, tradicionalmente asociado a espacios sobrios y liderados por hombres. Que sus creadoras apostasen por un equipo exclusivamente femenino fue una forma de dar visibilidad al talento de mujeres que ya estaban preparadas para liderar con mayúsculas, ya sean conceptos, diseños de cartas, gestión del personal... ¡O lo que surja! Para ella, no se trata de crear un espacio excluyente, sino de seguir demostrando que el talento, el conocimiento técnico y el liderazgo no saben de género.

Te interesará saber también que Génesis se muestra optimista con respecto al momento que atraviesa la industria estos días: “Estamos en un punto en el que la mujer ya no está solo detrás de la barra, también diseña conceptos, gestiona números y lidera equipos. El reto ahora no es estar presentes, sino mantenernos y crecer sin tener que demostrar el doble constantemente. No se trata de competir con modelos masculinos tradicionales, sino de ampliar la idea de liderazgo e incorporar gestión emocional, visión estratégica y construcción de equipos sólidos.”

Giulia Algisi

Comenzó en el mundo de la coctelería muy joven y, a sus 22 años, no ha dejado de formarse para ello. Tras pasar por la European Bartender School, en la actualidad combina su trabajo como bartender en Momus con sus estudios de 'Sumillería de destilados' en la Cámara de Comercio de Madrid. En primero, confiesa, eran 30 personas y solo siete de ellas eran chicas. En el curso actual son ocho matriculados en total y solo dos son mujeres. Datos que ponen de manifiesto cuál es la situación en el sector y que ilustran una realidad: la presencia femenina en la formación especializada sigue siendo minoritaria.

Giulia reconoce que todavía percibe sorpresa por parte del cliente cuando una mujer está al frente de la barra. Pero señala también otro matiz más sutil: “Se da por hecho que, si la mujer está en el equipo, se va a encargar de los detalles porque creen que es la que mejor lo hace, y creo que eso no debería estar pasando ya.” Para ella, la comunidad y complicidad entre las mujeres que están en esta industria es indispensable para avanzar: “Veo un deseo de unión, de lucha por ser reconocidas y premiadas, no por nuestro aspecto, sino porque realmente lo que hacemos lo estamos haciendo de una forma excelente”.

Kenny Neut

Su nombre es Clémence, pero todos la llaman Kenny. Tiene 28 años, es originaria del sur de Francia y lleva varios años viviendo en Madrid, donde oficia como bartender en una de las barras más atractivas del centro de la ciudad. Te gustará saber que sus primeros pasos en el mundo profesional fueron en el mundo del teatro y el espectáculo, un entorno creativo que aún hoy influye en su forma de entender este oficio. Mientras compaginaba distintos proyectos, empezó a trabajar en todo tipo de eventos, fue entonces cuando descubrió su interés por la hospitalidad y por el contacto directo con las personas. Esto la llevó a matricularse, en 2019, en la que sería su primera formación en bartending en París, un paso clave antes de decidirse a adentrarse en el mundo de la coctelería.

Desde entonces ha seguido desarrollando su carrera en distintos bares de cócteles, aprendiendo de todos los equipos con los que ha trabajado. Actualmente, forma parte del equipo de Isa Restaurant & Cocktail Bar, en el Four Seasons Hotel Madrid, donde trabaja bajo la dirección de Miguel Pérez, participando en el día a día del bar y continuando su desarrollo dentro del equipo. Su recorrido entre Francia y España ha marcado su estilo, combinando precisión y elegancia en el servicio con una sensibilidad creativa detrás de la barra. Para Kenny, el bar es ante todo un lugar de encuentro: una forma de crear momentos y emociones para cada persona que se sienta en la barra. Como ella misma siempre dice: “Para mí, el bar es sobre todo un lugar de encuentro. Ser bartender es crear momentos y emociones para cada persona que se sienta en la barra".

Y hoy domingo esos momentos y emociones se van a multiplicar por mil porque, con motivo del Día Internacional de la Mujer, van a estar celebrando en ISA una cena a 4 manos muy especial junto a Lis Ra, chef de Na Num. Concretamente, el plan consiste en un menú de ocho platos y postre (cuatro creaciones de cada cocina), con maridaje de House of Suntory. Sin duda, una experiencia íntima y muy cuidada, pensada para poner en valor el talento femenino desde la gastronomía y la barra. No sabemos si a estas alturas quedará plaza en alguno de los dos turnos disponibles (19:30h y 22:00h), pero sería una pena no haberlo intentado siquiera. ¿No crees?