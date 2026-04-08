Daniel Brito 08 ABR 2026 - 17:10h.

La pareja de actores pasó unos días en Córdoba y aprovecharon para degustar el menú de Noor, el restaurante tres estrellas Michelin del chef Paco Morales

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Hace unas semanas la pareja de actores Kira Miró y Salva Reina pasaron unos días de vacaciones y tranquilidad en Córdoba paseando por sus calles, admirando la Mezquita o aprovechando para comer en un restaurante tres estrellas Michelin. Los actores visitaron Noor, restaurante con los chefs Paco Morales y Paola Gualandi a la cabeza. “Estuvieron comiendo y disfrutando, visita de unos grandes actores, pero sobre todo mejores personas, disfrutones y amigos de sus amigos. Gracias por dejaros seducir por la casa de la luz”, escribió el chef en sus redes sociales.

El propio Salva Reina subió algunas imágenes de su visita junto a Kira Miró a la ciudad y al restaurante a sus redes, destacando que “conocer Noor y a las personas que hacen posible esta fantasía, Paco y Paola, y todo su equipo ha sido increíble”. La actriz respondía al mensaje del chef en el que dejaba claro que la experiencia había sido plenamente “maravillosa”.

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El restaurante Noor (calle Pablo Ruiz Picasso 8) está en el centro de Córdoba, donde Paco Morales y Paola Gualandi han construido una propuesta gastronómica inspirada en la historia y la cultura andalusí. “La labor de investigación con documentalistas, historiadores, arqueólogos y diseñadores han conformado el universo de Noor, plasmado en la historia que cuentan las creaciones de Paco Morales en cada una de sus temporadas”, explican en la web del tres estrellas Michelin.

Así es el restaurante Noor: qué se come

Si quieres acudir lo esencial es que reserves con tiempo para disfrutar de su menú, que cuenta con tres opciones diferentes con referencias hispanoárabes. El primero de sus menús es Ruh, esencia. “Toda la gran cocina occidental, así como la de las antiguas colonias españolas en América, muestran la esencia cultural de la hispanoárabe en distintos niveles, desde la primorosa del refinamiento en la gran cocina hasta la más austera de la considerada popular”, es como definen a este menú de 195 euros por comensal.

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Este menú comienza con entrantes como el aliño de fondo de caza con romero para seguir con la cuajada de gallina, las lentejas beluga o el pato ahumado, y acabar con dos postres, el limón ceutí y el cremoso de pasas de Málaga.

El menú Fah es el descubrimiento, cuando la cocina española “descubre en sí misma y en la culinaria popular el fondo hispanoárabe espléndido que caracteriza su cultura y lo muestra de nuevo, ahora con orgullo”. El precio de Fah es de 220 euros por comensal, con algunas variaciones respecto al anterior menú, como su tartar de ostra al vapor o la alboronía helada con queso manchego, bonito semicurado y guindilla.

Kawn, universo, es el tercer menú que ofrecen. “El universo de Noor también está en la Córdoba de hoy, entre sus paredes exteriores, sobrias y misteriosas en apariencia, que esconden un interior luminoso y acogedor, en el que sus propietarios y anfitriones ofrecen su cocina espectacular en un ambiente único”, explican. Su precio asciende a los 305 euros por comensal, donde se incluye la gamba roja acariciada en AOVE o el Miso Andalusió de almendra con caviar.