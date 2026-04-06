Daniel Brito 06 ABR 2026 - 10:08h.

Durante su estancia en la Región de Murcia en Semana Santa, doña Sofía cenó junto a sus hijas Elena y Cristina en un popular restaurante de Cartagena: La Marquesita

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La Semana Santa, además de las procesiones, también nos deja a muchas celebridades en primera línea de esos pasos, incluida a la familia real. La reina Sofía estuvo el pasado Jueves Santo con sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, en el Museo Salzillo, sede de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Murcia, donde también estuvieron el viernes para ver la procesión. No obstante, el mismo Jueves Santo también visitaron Cartagena para contemplar la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros, tras lo que se fueron a un restaurante para disfrutar de una buena cena.

Doña Sofía y sus hijas acudieron al restaurante La Marquesita (Plaza Alcolea 6) en Cartagena para cenar el Jueves Santo. “Nos distinguieron con su presencia para disfrutar de una cena en nuestro restaurante. Una ocasión muy especial que quedará en el recuerdo de todos nosotros. Agradecemos sinceramente su visita y la confianza depositada”, explicó el personal del restaurante en sus redes sociales junto a una imagen con la reina y las infantas.

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Así es el restaurante que eligieron para cenar

La Marquesita es un restaurante que lleva en activo desde 2002 “fruto de una ilusión familiar y de una pasión compartida por la buena mesa” que es bastante popular en la Región de Murcia, recibiendo, entre otros, la visita de Antonio, vocalista de la banda de Cartagena Arde Bogotá, o de Marc Jurado, jugador del F. C. Cartagena.

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Su propósito es hacer “de cada comida una experiencia única”, aunque más que su cocina, destacan al equipo humano: “personas que comparten la misma filosofía, ofrecer lo mejor de sí mismas en cada servicio, con una atención cercana, profesional y llena de cariño”.

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Almudena Ferrer, su propietaria, contó a la web de Hola que la visita de la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina fue para el equipo una noche inolvidable y una gran alegría que eligieran su restaurante para cenar. “De los 30 años que llevo como restauradora, esta ha sido la visita más bonita e importante para mí y para mi hija”, explicó al medio citado.

Qué comer en La Marquesita

Aunque no se ha desvelado qué cenaron en su visita, la carta de La Marquesita, que apuesta por el producto local, nos puede dar algunas pistas de lo que eligieron en su velada. Entre sus aperitivos destacan las croquetas de La Marquesita, que pueden ser ternera, bacalao o boletus; o sus anchoas cántabras con tomate.

Si nos fijamos en la alimentación de doña Sofía, donde hay poco espacio para la carne, es posible que optasen por alguna ensalada, como la de frutos secos o la templada de alcachofas; o incluso por su tartar vegetal de aguacate, tomate y mango o por el de espárragos trigueros.

La Marquesita también cuenta con algunos arroces en su carta, como su caldero con mújol, además de pescados como la lubina o el bacalao, pese a que su plato estrella es el rabo de buey, elegido plato Michelin 2021 por su cocina de calidad.