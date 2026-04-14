Lía Gómez 14 ABR 2026 - 16:30h.

Será un museo cultural y gastronómico que pondrá en valor productos turolenses y cuyo eje principal será la educación.

La receta de Ferran Adrià para que la coliflor le guste a todo el mundo

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Teruel va a convertirse en el epicentro de la cultura gastronómica y la educación ligada al sector. Y todo ello gracias al que muchos tildan, casi sin equívoco porque así ha sido reconocido durante años, como el mejor cocinero del mundo: Ferran Adrià. Porque pocos chefs tienen el palmarés y el reconocimiento del que, además, a día de hoy se ha convertido en el maestro de maestros de la cocina. De ahí que su impacto trascienda incluso a nivel culinario y que el anuncio del nuevo centro cultural y gastronómico que va a abrir en Teruel, de la mano de la Fundación Térvalis haya tenido tanto impacto.

Sin embargo, este acuerdo que se firmó a finales de marzo, todavía tiene algunos flecos y muchas incógnitas, aunque poco a poco vamos a tratar de desvelarlas y, de momento, vamos a despejar algunas básicas.

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¿Qué es este centro?

Lo primero es entender de qué se trata esta iniciativa. Nace de un acuerdo entre elBullifoundation, liderada por Ferran Adrià, y la Fundación Térvalis, presidida por Generoso Martín, que ha sido el artífice del acuerdo, la cual es una organización que está enfocada en la inclusión social y laboral de personas vulnerables, el empoderamiento femenino y el desarrollo de proyectos sociales en el territorio aragonés.

De esta unión, materializada con una firma a finales de marzo de este 2026, surge la creación de un gran centro cultural y gastronómico que pondrá en valor productos típicos de Teruel, con especial atención en la educación, y con "la ambición es ser una referencia en el mundo, hacer un museo de la alimentación y gastronomía", según declaró el propio Adrià en unas jornadas.

¿Qué harán?

La idea con la que nace esta iniciativa es hacer un centro cultural gastronómico que una esa parte de museo de la gastronomía local con la formación. De ahí, que uno de los fuertes del proyecto sea poner en valor los productos estrella y típicos de la provincia de Teruel: el Jamón de Teruel (que cuenta con Denominación de Origen Protegida), la carne de cerdo fresca o la trufa negra.

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La realidad es que la unión de estos tres productos tan característicos y reconocidos de Teruel con el sello de Adrià y la metodología de elBullifoundation impulsa aún más las expectativas de la propuesta. Aunque no se queda ahí. Porque este proyecto tiene una clave educativa, en la línea de lo que ha sido la trayectoria de elBullifoundation.

Y es que según ha desvelado el propio Adrià, uno de los principales ejes de este proyecto sea la educación: buscar la colaboración con escuelas de Formación Profesional turolense para así reforzar esa apuesta por los productos autóctonos, con la aclamada metodología de elBulli.

¿Se puede comer allí?

Esta es una de las grandes incógnitas que está sobre la mesa desde el anuncio. Al tratarse de un museo gastronómico, todo invita a pensar que al menos, dentro de los talleres o demostraciones que puedan ofrecer, habrá degustaciones, pero de momento no se conoce si contará con restaurante como tal u opción de poder comer en él.

¿Cuándo y dónde abre?

Esta es otra de las incógnitas. A día de hoy, se sabe que la sede estaría a priori en Teruel, tal y como ya han anunciado, pero la realidad es que no se sabe con exactitud, al igual que tampoco hay plazos anunciados o el presupuesto con el que contarán para llevarlo a cabo.