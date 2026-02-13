Daniel Brito 13 FEB 2026 - 13:00h.

El reconocido chef de elBulli ha conseguido convertir las croquetas de jamón de siempre en una versión totalmente líquida con una receta sencilla y rápida

Ferran Adrià, sobre el error principal en los sofritos: "No es una cebolla y dos tomates, son 100 gramos de cebolla y 80 de tomate"

Cuando pensamos en los grandes chefs en la mayoría de las ocasiones se nos vienen a la mente platos grandilocuentes, desde recetas que requieren horas de preparación y decenas de técnicas hasta procesos imposibles en una cocina doméstica, como las esferificaciones. Sin embargo, no son pocos los chefs que más allá de innovar y ofrecer la mejor alta cocina también son conscientes de que la mayoría de las personas hacemos una cocina totalmente normal para el día a día, incluso Ferran Adrià.

El destacado chef de elBulli no solo es capaz de dejar sin habla a cualquiera con sus grandes platos, sino que también muestra cómo hace él recetas tan populares como unas croquetas de jamón que deja líquidas, una versión igual de buena que cualquiera y que lleva el sello de un chef de sus características.

“Seguro que no supero ni la de la abuela ni la de la madre ni la del padre”, bromea el cocinero en el vídeo de YouTube donde muestra cómo hace él sus croquetas líquidas, que no quiere decir que vayan más jugosas por dentro, sino que literalmente son líquidas y no están fritas.

Sin duda unas croquetas totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a ver, pero que el reconocido chef ha sabido cómo darle una vuelta para conservar todo el sabor de la croqueta de siempre con una textura totalmente diferente. Una receta que, desde luego, sorprenderá a tus invitados.