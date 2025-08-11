El suquet fue el primer plato que Ferran Adrià aprendió a cocinar de manera profesional

Famosos, risas y el pueblo de sus raíces: algunas cosas ricas que va a probar Eva Longoria en su nueva serie gastro por España

El vínculo de Eva Longoria con España se ha estrechado especialmente en los últimos años. La estrella de ‘Mujeres Desesperadas’ no solo ha explorado sus orígenes asturianos y ha pasado parte de su tiempo en la casa que tiene en Marbella, sino que también ha recorrido distintos puntos de nuestro país para grabar una serie documental que une el mundo de la gastronomía con el de los viajes: ‘Eva Longoria: Searching For Spain’. Uno de sus episodios muestra la reacción de la actriz tras probar una receta de Ferran Adrià.

El chef aparece en el formato a bordo de un barco haciendo un suquet, el tradicional plato marinero que es especialmente popular en Catalu�ña. Cabe recordar que él transformó esta humilde receta en toda una experiencia gourmet en El Bulli y que fue el primer plato que aprendió a cocinar de manera profesional. La versión que servía en el restaurante se elaboraba con gambas rojas y agua de mar de Cala Montjoi.

La protagonista de la docuserie comenta en el capítulo: “Estoy a punto de probar el trabajo de un auténtico icono culinario”. Tras dar un primer bocado, se queda impresionada y exclama: “Oh, Dios mío… ¡muy bien!”. Longoria habló sobre el suquet con CNN, canal que emite la producción, y señaló que es un plato muy sencillo en el que destaca la calidad de los ingredientes. “Cuando lo comes piensas: ‘¿Qué está pasando en mi boca?’. Es una explosión de sabores”, declaró. Adrià compartió la receta de este guiso con la cadena.