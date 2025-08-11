La receta del suquet de Ferran Adrià que impresionó a Eva Longoria: “Es una explosión de sabores”
El suquet fue el primer plato que Ferran Adrià aprendió a cocinar de manera profesional
Famosos, risas y el pueblo de sus raíces: algunas cosas ricas que va a probar Eva Longoria en su nueva serie gastro por España
El vínculo de Eva Longoria con España se ha estrechado especialmente en los últimos años. La estrella de ‘Mujeres Desesperadas’ no solo ha explorado sus orígenes asturianos y ha pasado parte de su tiempo en la casa que tiene en Marbella, sino que también ha recorrido distintos puntos de nuestro país para grabar una serie documental que une el mundo de la gastronomía con el de los viajes: ‘Eva Longoria: Searching For Spain’. Uno de sus episodios muestra la reacción de la actriz tras probar una receta de Ferran Adrià.
El chef aparece en el formato a bordo de un barco haciendo un suquet, el tradicional plato marinero que es especialmente popular en Catalu�ña. Cabe recordar que él transformó esta humilde receta en toda una experiencia gourmet en El Bulli y que fue el primer plato que aprendió a cocinar de manera profesional. La versión que servía en el restaurante se elaboraba con gambas rojas y agua de mar de Cala Montjoi.
La protagonista de la docuserie comenta en el capítulo: “Estoy a punto de probar el trabajo de un auténtico icono culinario”. Tras dar un primer bocado, se queda impresionada y exclama: “Oh, Dios mío… ¡muy bien!”. Longoria habló sobre el suquet con CNN, canal que emite la producción, y señaló que es un plato muy sencillo en el que destaca la calidad de los ingredientes. “Cuando lo comes piensas: ‘¿Qué está pasando en mi boca?’. Es una explosión de sabores”, declaró. Adrià compartió la receta de este guiso con la cadena.
La receta del suquet de Ferran Adrià
Ingredientes
Para el suquet
- 28 gambas
- Aceite de oliva
- 24 patatas pequeñas
- 150 mililitros de caldo de gambas
- Esencia de gambas
- 4 dientes de ajo
- 20 gramos de perejil picado
- 1 tomate maduro de unos 65 gramos
- 5 gramos de pimentón dulce
- 100 mililitros de agua salada
- 60 gramos de mantequilla
- 50 mililitros de nata líquida
- Sal
- 24 ramitas de perejil fresco
Para el alioli
- 3 dientes de ajo
- Sal
- 150 mililitros de aceite de oliva
Elaboración
Para las gambas
Separa las cabezas de las colas de las gambas.
Con un cuchillo u otra herramienta afilada, haz un corte de 2 centímetros en la parte más ancha de la cola.
Pela las colas y retira los intestinos de cada gamba.
Para la esencia de gambas
Saltea las cabezas en una sartén caliente con un poco de aceite.
Presiona las cabezas una a una para extraer todo su jugo.
Pasa el jugo por un colador y guárdalo en la nevera.
Guarda las cabezas para el caldo.
Para el caldo de gambas
Echa las cabezas en una cacerola y cúbrelas con agua.
Calienta el recipiente y deja que hierva durante 10 minutos
Cuela y guarda el caldo.
Para las patatas
Pela las patatas y haz que queden lo más redondas posibles
Cúbrelas con agua a temperatura ambiente.
Para el alioli
Pon los dientes de ajo pelados en un mortero y machácalos hasta obtener un puré fino.
Añade una pizca de sal.
Mezcla en el mortero y añade un chorro fino de aceite para obtener una consistencia parecida a la de la mayonesa.
Para el suquet
Pela el ajo y córtalo en brunoise, es decir, en cubitos muy pequeños de unos 2 milímetros.
Haz dos cortes superficiales en forma de cruz en la base del tomate.
Retira la base del tallo del tomate.
Mételo en agua hirviendo durante 15 segundos.
Retíralo y enfríalo en agua con hielo.
Pela el tomate, córtalo en 4 partes y quita las semillas. Después córtalo también en brunoise, en cubitos de unos 3 milímetros.
Monta la nata.
Saltea las patatas en una sartén caliente con aceite de oliva durante 15 minutos, pero sin dejar que se doren.
Agrega el ajo picado, dóralo ligeramente, y suma el tomate y el perejil. Dora durante 1 minuto y añade el pimentón.
Moja las patatas con el agua del mar y el caldo de gambas, cuécelas y retira del fuego.
Añade la mantequilla, 30 gramos de nata, la esencia de gambas y unos 20 gramos del alioli.
Hora de servir
Cocina las gambas en un sartén caliente con un poco de aceite de oliva y sal.
Para servir en 4 platos hondos, reparte 7 patatas y 7 gambas en cada uno.
Vierte el caldo del suquet en cada uno y cocina ligeramente sobre una parrilla.
Termina cada plato con 6 ramitas de perejil fresco.