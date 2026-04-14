Rocío Ponce 14 ABR 2026 - 08:30h.

Recorremos Pekín a través de los restaurantes de alta cocina china en los que se ha colado Dabiz Muñoz durante su viaje de inspiración por el país asiático

La receta de la paella tailandesa de Dabiz Muñoz: "No es la de tu abuela"

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La creatividad de Dabiz Muñoz se alimenta de viajes. Así lo ha revelado él mismo, que, cada poco tiempo, aprieta su agenda para visitar diferentes puntos del mundo en los que disfrutar de diferentes gastronomías y conocer cómo y qué comen. Se pierde en los mercados, prueba las elaboraciones de puestos callejeros y también se cuela en las cocinas de afamados restaurantes. "Yo creo que en otra vida fui chino", ha reconocido en sus redes sociales.

En su último viaje por China se ha colado en las cocinas (con permiso y, de hecho, siendo realmente esperado y admirado) de varios restaurantes que ahora están 100% marcados en las agendas de todos los que vayan a visitar próximamente el país y, concretamente, Pekín. "Aprendiendo, practicando y estudiando. Nunca dejo de aprender, lo mejor está por llegar", aseguró el chef de Diverxo y otros espacios gastronómicos de éxito.

Zijin Mansion

Una parada obligatoria en la ruta de Muñoz fue el restaurante Zijin Mansion, ubicado en el Hotel Waldorf Astoria en pleno centro de la ciudad. Conocido mundialmente por combinar la alta cocina cantonesa con especialidades locales en un menú diseñado por el chef James Wang.

"Poder aprender en un restaurante con estrella Michelin en China es realmente difícil que ocurra. Este viaje me está volando la cabeza. Me siento un privilegiado… como un niño rodeado de juguetes nuevos que no sabe por cuál empezar", dijo en sus redes sociales. En el vídeo le podemos ver metido en la cocina junto al personal del restaurante y replicando algunos de sus platos icónicos para así mejorar su técnica de cocina en wok.

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En la guía Michelin destacan que este chef hakka reinterpreta la cocina tradicional cantonesa con un toque refinado y ocasionales variaciones hakkanesas (la cultura hakka es una rama única y distinguida dentro de la etnia Han, caracterizada por su historia de migración, una fuerte identidad comunitaria, su propio dialecto y tradiciones distintivas, en las que destaca la gastronómica). "Las costillas de panceta de cerdo estofadas con hojas de mostaza encurtidas se preparan con vino de mirto rosa de su región natal. La sopa de pollo y vejiga natatoria de pescado con caracol marino seduce con su rico y profundo sabor umami”, son algunos de los platos que destacan del chef Wang.

"Hace dos años, Dabiz visitó China por primera vez durante un viaje familiar y quedó profundamente impresionado por su gastronomía. Ahora, caprichos del destino, su viaje a Pekín lo llevó de regreso a Zijin Mansion, donde mantuvo un profundo intercambio con el chef ejecutivo chino James Wang, explorando técnicas culinarias y presentaciones de sabores chinos. Una experiencia increíble: filosofías culinarias de diferentes culturas se unieron para generar una nueva inspiración al instante", han dicho desde el restaurante sobre el paso del afamado chef español por sus cocinas.

Gastro Esthetics DaDong

Y para aprender sobre una de sus obsesiones, el pato pekinés, confió en el buen hacer de Gastro Esthetics DaDong, un espacio con una estrella Michelin realmente famoso en Pekín. En la guía se asegura que su pato asado, especialidad de la casa, se prepara exclusivamente con aves de 22 días de edad y se sirve con acompañamientos como tortitas, pepino, cebolleta, ajo picado y salsa de frijoles. El pato se debe pedir entero y cuesta unos 55 euros, se comparte entre dos o tres personas.

Aunque es mucho más caro que los restaurantes locales de pato, DaDong ofrece una experiencia de alta cocina por unos 80/100 euros por persona aproximadamente. "Es uno de los bocados más increíbles de mi vida. Podría comerme 100 de estos a la vez", dijo Dabiz tras probar el pato que había preparado siguiendo las indicaciones de los expertos de DaDong.

Lamdre

Pero no todo va a ser pato... Otro de los restaurantes más valorados en China por los que pasó Dabiz Muñoz fue Lamdre, un dos estrellas Michelin pionero en la cocina vegetal, propiedad de Zhao Jia y dirigido por el chef Dai Jun. "Disfrutamos muchísimo de una hermosa tarde en Lamdre con Dabiz y el equipo de Diverxo. Compartimos té, degustamos una selección de aperitivos chinos y también aprendimos técnicas culinarias chinas juntos. La gastronomía suele ser una forma muy natural de conectar. Abre nuevas perspectivas sobre los sabores y, a través del intercambio, acerca a diferentes culturas de una manera más auténtica y significativa", dijeron en sus redes sociales sobre la visita.

Como curiosidad, recientemente se ha publicado la lista de los 50 mejores restaurantes de Asia en 2026, y Lamdre fue el único restaurante de Pekín que logró hacerse con un puesto (el número 17).