Daniel Brito 21 FEB 2026 - 13:00h.

El chef madrileño tiene claro cuál es el mejor lugar para ir de tapeo de la ciudad: La Catapa, un restaurante en pleno centro junto a El Retiro

Salir a comer siempre es fácil si tienes tus lugares de confianza en los que saber que vas a comer bien y, lo más importante, que vas a encontrar sitio donde sentarte sin esperas, además de un buen trato por parte del personal. Pero ya no es solo para salir a comer o a cenar, sino también para tomarte el aperitivo o comerte unas tapas con los amigos. Para esto, el chef Dabiz Muñoz tiene claro donde se comen las mejores tapas de Madrid.

El elegido tres veces mejor cocinero del mundo se lo ha contado al creador de contenido gastronómico Kiko Jerez durante su entrevista, donde le ha desvelado algunos de sus lugares favoritos para comer en Madrid, como el puesto en el Mercado de San Antón en donde por menos de 20 euros comerás de lujo.

Sobre las mejores tapas de Madrid lo ha dejado claro. “Esta respuesta la he dado ya varias veces, se llama La Catapa. Es un sitio donde se come increíble. Si te quieres pegar un festival de tapas bien hechas, con sabor y con buena comida, este es tu sitio”, cuenta el chef de DiverXO al ser preguntando por el mejor lugar para comer tapas de todo Madrid, según su propio criterio.

La Catapa (calle Menorca 14) se encuentra junto a El Retiro y se define como una “taberna con alma en el corazón de Madrid” donde hacen un homenaje a la cocina de Madrid en sus fogones, siempre acompañando cada plato del mejor vino y del mejor producto. “Tradición, sabor y carácter, en un espacio que ha sabido conservar su esencia castiza mientras se proyecta hacia la vanguardia gastronómica”, exponen en su web.

Qué comer en La Catapa

El producto es lo más importante de su cocina, seleccionado siempre ingredientes de temporada y de proximidad que tratan con cuidado para sacarles el máximo partido. “Desde guisos con historia hasta elaboraciones más atrevidas, cada plato refleja el equilibrio entre lo clásico y lo nuevo. La carta cambia según el mercado, pero el compromiso con el sabor y la calidad permanece intacto”.

En La Catapa puedes comerte desde una cecina de León, unas anchoas de Santoña con asado de pimientos, ensalada como la de burrata, las milhojas de foie y manzana caramelizada, la flor de alcachofa confitada, las croquetas hasta sus tortillas.

Por no hablar de su arroz meloso de setas o con rabo de toro, así como las navajas, el pescado del día o la pata de pulpo. Si lo que quieres es algo de carne tienes desde callos de ternera hasta rabo de toro, oreja de cochinillo o chuletón de vaca vieja.

Y para acompañarlo todo, siempre tienen buenos vinos para acompañar con una selección que incluye referencias nacionales e internacionales, dando siempre importancia a los pequeños productores, las etiquetas que cuentan historia o proyectos sostenibles.