El restaurante más barato de España que siempre está lleno

Lía Gómez 23 ABR 2026 - 10:07h.

Tienes para elegir entre más de 200 platos y los postres están a solo tres euros.

24 euros el menú: el restaurante con estrella Michelin más barato de España

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¿Te imaginas poder comer por cinco euros el plato? A día de hoy, y con los precios cada vez más en alza… dar con un sitio así parece casi como ese dicho del refranero popular de “encontrar una aguja en un pajar”. Pero la realidad es que hay un sitio que bien puede decir eso de que tiene, seguramente, los precios más baratos que ningún restaurante en toda España. Y es que, además, es de cocina tradicional. Un win-win para aquellos que quieren comer los platos típicos de nuestro país… pero sin tener que rascarse en demasía el bolsillo para ello.

Más que nada porque sus platos están pensados para que todo el mundo pueda adquirirlos y así poder degustar el sabor más tradicional de la gastronomía española. Aunque, eso sí, hay que irse al sur para encontrarlo.

Líder en reseñas y en variedad

La realidad es que este restaurante es de esos que o lo amas… o lo odias. Así, sin término medio, aunque la verdad es que hay que reconocer que en sus 24.000 reseñas en Google, la gran mayoría se decantan por la primera opción: de ahí ese 4,4 de puntuación con la que cuenta y que ya quisieran poder tener muchos sitios.

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Y es que, además, tiene una variedad de platos casi impensable en muchos sitios. Porque si uno mira la carta… lo que encuentran son ¡200 platos distintos! Ya que hay de todo: desde unas migas hasta un arroz, carne, patatas… Absolutamente de todo para poder elegir lo que uno quiera e ir cambiando cada vez que vaya.

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Platos a unos 5 euros de media

Una de las cosas más llamativas que tiene es la rapidez. Uno pide la comanda… y en cinco minutos ya la tiene servida en la mesa. Pero es que además, si nos fijamos en los precios… entendemos a la perfección lo de las 4,4 estrellas con las que cuentan.

¿Quieres un plato de migas con su chistorra y con huevo frito? Lo tienes por cinco euros. ¿Te apetecen unos croquetones de cordero y miel? Es que ni a cinco euros llegan. ¿Un solomillo al whisky con sus patatas? Pues a 5,50 euros. Aunque si prefieres unas pechugas de pollo con patatas las tienes por 6 euros. Media ración de arroz por 2,5 euros.

La ración de papas con mojo casero por 2 euros… Y el plato estrella, el entrecot de ternera gigante (sí, también con patatas) por 12 euros. Y obviamente como para el postre siempre hay hueco… tienes también una amplia variedad por 3 euros.

Hay que irse al sur y tener paciencia

El restaurante es La Choza de Manuela, se encuentra en Bormujos, a unos pocos kilómetros de Sevilla capital, y el único handicap que tiene es… que siempre está lleno y que a veces hay que hacer cola para poder degustar sus platos.