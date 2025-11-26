Los siete nuevos restaurantes con una estrella Michelin más baratos: qué se come y cuánto cuestan

Alta cocina desde 49€ el menú hasta 79€ por una deliciosa propuesta de degustación

Los nuevos restaurantes dos estrellas Michelin 2026: cuánto cuestan y qué se come

La nueva cosecha de restaurantes con una estrella Michelin en España demuestra algo importante: que para vivir una experiencia gastronómica de alto nivel no siempre hace falta superar los 100 euros por persona. Entre los recién llegados a la constelación Michelin en 2026 hay varios locales donde el menú degustación de entrada se mueve en una franja que va de los 49 a los 80 euros, cifras muy contenidas para el estándar de alta cocina.

Estos son los nuevos (y relativamente asequibles) restaurantes con una estrella en los que puedes probar la cocina de autor sin que la dolorosa se dispare.

Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón): alta cocina vegetal desde 49€

El restaurante Rubén Miralles, en Vinaròs, ha hecho de la cocina vegetal y de proximidad su bandera, hasta el punto de acumular también un Sol Repsol y el reconocimiento específico en la Green Guide por su enfoque sostenible.

Ofrecen un 'Menú Producte' por 49€ por comensal. Este incluye snacks, pan y AOVE, además de tres entrantes y un principal y postre. Además, tiene disponibles otras propuestas como el “Menú Rubén Miralles” por 104€, toda una celebración del potencial de la cocina de mercado y el menú vegano “Amarant” por 56€.

Su menú de entrada, el más barato de esta lista, se concibe como una forma de conocer la filosofía de la casa: producto local, temporada, sabor limpio y técnica moderna al servicio de verduras, hortalizas y fondos bien tramados.

El Taller de Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife): menú sorpresa a 68€

En El Taller de Seve Díaz, en el casco antiguo de Puerto de la Cruz, la oferta gira por completo en torno a menús degustación sin carta. Proponen platos según la estacionalidad, representan una visión personal que fusiona sabores del mar y de la tierra de Canarias pero también abierta a otras culturas.

Las opciones son dos:

Menú Sorpresa (6 pases): 68€ sin bebidas.

Menú Largo (11 pases): 94 € sin bebidas.

Lo curioso del asunto es que el menú barato no anuncia sus platos, sino que Seve y su equipo ejecutarán de manera libre y creativa. En la opción larga sí que conocemos los platos que lo componen. Su cocina se define como mediterránea creativa, basada en producto de temporada canario y elaboraciones de autor servidas en una sala pequeña, muy controlada, donde la experiencia completa se construye en torno al menú y no al plato suelto.

Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia): siete pases por 68€

Simposio, el espacio gastronómico de Roger Julián en San Antonio de Benagéber, apuesta por varios menús progresivos. En la propia web del restaurante se detallan:

Menú San Antonio de Benagéber (siete pases): brioche, dos snacks, dos entrantes, principal y postre, por 68€.

Menú Simposio (diez pases): brioche, tres snacks, cuatro entrantes, principal y postre, por 85€. Tiene una versión ovolactovegetariana por el mismo precio.

Menú Roger Julián (doce pases): brioche, tres snacks, cuatro entrantes, dos principales y dos postres, por 105€

Su cocina se sitúa en una línea de autor mediterránea contemporánea: muchos bocados pequeños, juego de texturas, salsas bien trabajadas y un protagonismo claro del producto valenciano (hasta en un 85%), desde verduras y pescados hasta carnes tratadas con técnicas modernas.

Faralá (Granada): Granada en clave contemporánea desde 70€

Faralá, en el entorno del Paseo de los Tristes y el Albayzín, estrena estrella con una propuesta muy centrada en el territorio andaluz y granadino. La carta de menús degustación detalla tres opciones:

Menú “Susurros del sacromonte” por 70€, con maridaje por 34€

Menú “La magia del Albayzín” por 88€, con maridaje por 48€

Menú “Alborán” por 118€, con maridaje por 64€

En el menú de 70€ aparecen bocados que reescriben el recetario andaluz: pastela de pollo moruna, Puerro y Beurre Blanc, falafel, guisantes e hinojos, pescados como raya o rodaballo y una secuencia de postres donde asoman el palo cortado o el petit fours.

Miguel González (Ourense): menú Auria a 70€

El restaurante Miguel González, en Pereiro de Aguiar (Ourense), estrena estrella con varios menús degustación escalonados. Que se pueden conocer al detalle en su web:

Menú Auria: 3 snacks, 1 entrante, pescado, carne, 2 postres y petit fours por 70€ por persona, bebidas aparte.

Menú Cloe: misma estructura con más entrantes por 90€.

Menú Laia: versión más amplia por 110€.

La cocina de Miguel González se asienta en el paisaje gallego interior: huerta, lácteos, carnes y pescados trabajados con una técnica sobria pero muy fina, mucho fondo y platos que buscan equilibrio más que fuegos de artificio.

Regueiro (Tox, Asturias): menú corto a 75€

Continuando nuestro viaje en Asturias llegamos a Regueiro, en Tox (Navia), un proyecto de Diego Fernández que combina restaurante y pequeño alojamiento. En su web oficial se anuncian tres menús degustación:

Menú corto: 75€ por persona, definido como “una muestra esencial de nuestra cocina” y cuenta con un cocktail, dos aperitivos, berenjena sada, ternera, un taco, un butter tikka masala, y dos postres.

Menú Diego: 85€ ampliando la selección de platos con un buen lechazo.

Menú Hedonista: 125€, ampliando el anterior con bogavante y algún pase más.

Regueiro trabaja una cocina de autor con fuerte acento asturiano, donde conviven mar y montaña: guisos refinados, pescados del Cantábrico, guiños a platos clásicos reinterpretados y un punto de sofisticación que no rompe con el territorio.

Llavor (Oropesa del Mar, Castellón): Recuerdo efímero desde 79€

En Llavor, el proyecto de Jorge Lengua en Oropesa del Mar, el relato gastronómico mira a la memoria culinaria del Mediterráneo. La propia web del restaurante habla de “traer al presente la herencia gastronómica de generaciones” y estructura la cocina en torno a historias y recuerdos.

En cuanto a precios, este nuevo estrella Michelin ofrece el menú Llavor “Recuerdo efímero” por 79€, y se describe como la puerta de entrada al universo de Jorge Lengua, con un recorrido completo por snacks, pases salados y postres. La otra opción es el menú “Gran experiencia”, con un precio de 99€ por comensal.

La cocina, de corte mediterráneo, combina guiños al recetario tradicional con composiciones actuales y un emplatado muy cuidado. Los platos de este menú se llaman flores de colores, esmorçaret es cultura, Salazones y brasas, mediterrano de nuevo y El álbum, acompañados de un postre llamado Pequeño y cariñoso.

En un año en el que la alta gastronomía sigue disparando expectativas y precios, estos nuevos una estrella Michelin recuerdan que la excelencia no siempre exige un gran desembolso. Desde los 49 euros de Vinaròs hasta los 80 de la costa mediterránea, todos ellos comparten una misma ambición: cocinar con identidad, coherencia y técnica, pero sin perder de vista al comensal que busca una experiencia memorable y accesible. Una prueba más de que la revolución culinaria española continúa, también, por la vía de la honestidad y el equilibrio.