Rocío Ponce 01 MAY 2026 - 12:00h.

La influencer y los suyos se escapan siempre que pueden a Cantabria, concretamente a Galizano, donde tienen casa para disfrutar del aire libre, la desconexión y la gastronomía

Suelo de barro y con salida al jardín: la idílica cocina de María Pombo en "Casa Vaca"

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La fama de María Pombo ha conseguido que, como ocurre con el clan Kardashian, su familia se haya convertido también en mediática. Gracias a su perfil en redes sociales, la madrileña lanzó a sus hermanas Lucía y Marta, que también ejercen como influencers y empresarias. El docurreality de la familia Pombo ha acercado, de forma definitiva, al resto de miembros del círculo más íntimo de María. Su marido, Pablo Castellano; su padre, Víctor (al que llaman Papín); su madre, Teresa; las parejas de sus hermanas (Luis y Álvaro); y Gabriela —a la que tratan como la cuarta hermana Pombo— y realmente es la hija de una interna que trabajó en la casa de la familia.

La influencer ha ido dando datos de su vida familiar y privada a lo largo de los años a sus millones de seguidores, ahora también a través de su propio programa disponible en Prime Video. Así es como muchos han conocido Casa Vaca, la fantástica vivienda que María y Pablo construyeron a su medida en Galizano, junto a la vivienda vacacional de los padres de María. Se ubica en un pintoresco pueblo costero situado en el municipio de Ribamontán al Mar, un rincón de Cantabria en el que los Pombo veranean desde hace décadas y es su refugio para escapar del ruido de Madrid.

De ahí que María Pombo hable habitualmente de Cantabria, de Santander (lo tienen solo a media hora en coche) y de otros enclaves de la región que considera su segundo hogar. Inconscientemente, han conseguido que se valore especialmente su vida tranquila, su gastronomía, su fauna, su flora y, por supuesto, sus playas cercanas.

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Las rabas que recomienda María Pombo

Y si hablamos de comida, no podemos olvidar un plato de lo más reconocible en Cantabria. Y no hablamos del cocido montañés o las anchoas, tampoco de los sobaos o la quesada. Son las populares rabas las que conquistan a María Pombo cada vez que vuelve a Casa Vaca. Las rabas que recomienda una de las influencers más famosas de nuestro país están en un pueblo tranquilo muy cercano a Santander.

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Nada de estrella Michelin ni de lujos inalcanzables. Como buena cántabra de adopción, a María Pombo (y a los suyos) les gustan las rabas y uno de los últimos restaurantes en los que ha estado para disfrutar de una ración de deliciosas y crujientes rabas está en Marina de Cudeyo y tiene una terraza espectacular para disfrutar del buen tiempo, además de una genial relación calidad-precio y una carta de lo más variada.

Por supuesto, en La Casona Gajano no faltan las rabas. "Rabas doradas y crujientes, preparadas como deben ser. Un clásico que nunca falla", aseguran desde el establecimiento en sus redes sociales. Las mismas que conquistaron a María Pombo y seguro que también a su marido y sus hijos.

Cómo deben ser las rabas

Las rabas típicas del norte de España no son simples calamares fritos como podemos conocerlos en otros puntos. Tienen estilo propio porque no son anillas, sino tiras de calamar rebozadas en harina y fritas en aceite muy caliente. Son toda una religión para los cántabros, que saben exactamente cómo deben ser, saber y crujir. Doradas, crujientes y tiernas, nada aceitosas, con un rebozado ligero y sabor limpio a mar.

En La Casona Gajano, también destacan otros platos como las tartas de queso caseras al horno, los arroces de temporada, guisos de carne, de pescados, croquetas, gildas, ensaladilla rusa, huevos con chorizo, etc. Es un espacio 'pet friendly' con un salón interior dividido en zonas con mesas altas más informales, junto a la barra, y otra zona acristalada con vistas al jardín de mesas bajas para disfrutar de largas sobremesas familiares. Además, tienen menú del día y es un restaurante en el que también puedes pedir a la carta por unos 25 euros aproximadamente o disfrutar de aperitivo. Lo más recomendable es siempre reservar para asegurarte horario y espacio deseado.

En este jardín nos encontramos con las mesas en el exterior, ideales para la primavera y el verano del norte y para que los pequeños de la casa puedan jugar libremente.

Otros restaurantes recomendados por María Pombo en Cantabria

Uno de los preferidos de María Pombo y su familia es el asador El Tronky, ubicado en Pedreña y especializado en carnes y pescados a la brasa. Otro de los que visita a menudo es Primera Vaca, situado en Suesa, y popular por su cocina al fuego y su propuesta basada en el producto local con una cocina de ingredientes de proximidad y técnicas de cocción con brasas y horno de leña (desde pizzas a carnes y pescados).

Uno de sus últimos descubrimientos se llama La Madrileña, un restaurante que lleva apenas un año en Elechas y que se puede definir como una taberna con esencia clásica, pero actualizada y con terraza muy cerca de la famosa playa de Somo.