Antía Troncoso 01 MAY 2026 - 01:51h.

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Nagore Robles se abre en canal en 'Supervivientes'. En una distendida charla con Alba Paul y Marisa Jara, la concursante se ha sincerado como nunca respecto a su vida sentimental, contando desde los detalles de su última ruptura sentimental hasta en qué punto se encuentra ahora su corazón. ¿Ha superado a su expareja? ¿Se siente preparada para una nueva relación? ¿Está conociendo a alguien?

Los concursantes aprovechan las horas muertas en los Cayos Cochinos para reflexionar sobre sus vidas y el punto en el que se encuentran actualmente, en especial, en el ámbito amoroso. En esta ocasión, ha sido Nagore Robles la que se ha sincerado con dos de sus compañeras, con las que ha hablado, sin filtros, sobre el amor y su última relación.

Las confesiones amorosas de Nagore Robles en 'Supervivientes'

Alba Paul y Marisa Jara se interesaban por la vida sentimental de Nagore, a la que le preguntaban si tenía ganas de volver a enamorarse. "Alguien aparecerá en algún momento, pero no tengo ninguna gana de tener pareja. Yo estoy muy bien y necesito estar sola", ha respondido Nagore, que, además, le explicaba a sus compañeras el motivo de su decisión.

"Ha pasado muy poco tiempo desde mi última relación". Sobre este última separación, la concursante confesaba: "Hasta que no veas a tu ex y no se te remueva nada no estás preparada. Nosotras lo hemos dejado muy bien, con mucho cariño, nos queremos mucho, pero ahora mismo si nos encontráramos sería demasiado intenso".

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Del mismo modo, Nagore Robles hablaba sobre los mensajes de "ligoteo" que recibe: "No estoy preparada para bolleras mensajonas... Hay que dar unas clases para ligar porque te dicen unas cosas..." Una cuestión que llamaba la atención de Jorge Javier, quien en la palaba le preguntaba por estos mensajes. "Me escriben mucho y a veces son poco sutiles. Algunas son muy brutonas", le ha dicho Nagore al presentador.

Afinidades, lealtades y traiciones: ¿cómo funcionan los vínculos en 'SV'?

La supervivencia en Honduras empuja a los concursantes al límite, pero si hay algo que genera más tensión que la falta de comida, son las alianzas ¿Se unen por verdadera afinidad o todo es por una calculada estrategia para avanzar en el concurso? Hemos hablado con los que mejor conocen la isla, como Kiko Jiménez, Miri Pérez-Cabrero o el exconcursante de esta edición Alberto Ávila, para enfrentarlos a estos dilemas. Las respuestas han dejado opiniones completamente divididas y revelaciones inesperadas.