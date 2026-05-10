Lía Gómez 10 MAY 2026 - 07:00h.

Se trata de un restaurante donde prima la tranquilidad, la cocina de calidad y un ambiente discreto.

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Si algo tiene Barcelona es que está llena de restaurantes icónicos donde es habitual ver a famosos, deportistas, ya sea desde atletas o jugadores de baloncesto o balonmano hasta futbolistas del Barça. Un abanico de posibilidades que va desde los más atrevidos con cocina fusión, que en muchas ocasiones, como les ocurre también a ellos, no dejan de acaparar titulares, hasta aquellos de cocina tradicional más sencillos o clásicos y que, a priori, no tienen tanto foco mediático. Y precisamente estos últimos son los que cada vez más están llamando la atención de los jugadores. Algo así ocurre con el jugador culé Dani Olmo, cuya elección gastronómica va en otra dirección: un restaurante donde prima la tranquilidad, la cocina de calidad y un ambiente discreto, lejos del foco constante.

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El restaurante

El lugar que ha conquistado al centrocampista azulgrana es La Bonaigua, un restaurante situado a pocos minutos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, a la que acude con asiduidad con motivo de sus entrenamientos, concretamente en Sant Just Desvern, en la Carretera Reial número 54, a media hora de Barcelona capital. Se trata de un establecimiento con décadas de trayectoria,, desde 1990, que ha sabido consolidarse como un referente de la cocina catalana tradicional en el área metropolitana de Barcelona.

Su éxito no reside únicamente en la calidad de su propuesta gastronómica, sino también en el ambiente que ofrece. Es un espacio tranquilo, donde prima la discreción y el trato cercano, algo especialmente valorado por perfiles públicos como los futbolistas. De hecho, no es el único jugador del Barça que frecuenta este restaurante, ya que también ha sido elegido por otros miembros del vestuario en distintas ocasiones.

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Al frente de la cocina se encuentra el chef Víctor Pardo, que ha conseguido mantener una línea basada en el producto y la tradición, adaptándola a los gustos actuales sin perder identidad. ¿El resultado? Un restaurante que combina experiencia, regularidad y una propuesta reconocible.

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La carta

La carta de La Bonaigua es un reflejo de la gastronomía catalana más clásica: el protagonismo lo tienen los ingredientes y las recetas bien ejecutadas. Entre los platos más representativos destacan opciones como el carpaccio de atún, los caracoles a la llauna o elaboraciones tradicionales como el “cap i pota”. También tienen un peso importante las carnes a la brasa, como la presa ibérica, así como los arroces, uno de los puntos fuertes del restaurante, especialmente en versiones melosas con producto de temporada.

El mar también está presente en la carta, con propuestas como bogavante o diferentes pescados, lo que permite una oferta bastante equilibrada entre tierra y mar. Todo ello se acompaña de una bodega amplia, con referencias tanto nacionales como internacionales, pensada para completar la experiencia gastronómica.

¿Cuánto vale comer allí?

Uno de los aspectos que más llama la atención de La Bonaigua es que, a pesar de su nivel y de la clientela que atrae, mantiene una política de precios bastante contenida. Comer en este restaurante no implica necesariamente un desembolso elevado, lo que lo hace accesible dentro de su categoría. Vaya, que no hay que rascarse en demasía el bolsillo a diferencia de lo que ocurre con otros de estos establecimientos.

En la carta se pueden encontrar platos que parten de precios relativamente moderados, con opciones que rondan los 13 o 15 euros en elaboraciones tradicionales, mientras que otros platos más elaborados o con producto premium pueden situarse por encima de los 20 euros. Esto permite configurar una comida bastante completa sin alcanzar cifras excesivas, algo que también explica su popularidad más allá del entorno futbolístico. En función de la elección de platos y del vino, el precio medio puede situarse en una franja media, alejada de los restaurantes de lujo más exclusivos de la ciudad.