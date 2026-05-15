Lara Guerra 15 MAY 2026 - 03:43h.

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Nagore Robles ponía fin de manera definitiva a su etapa en 'Supervivientes 2026', un recorrido que, pese a no ser desde sus inicios, no ha dejado de dar increíbles momentos. Para la propia concursante formar parte de esto ha sido realmente importante y así lo ha expresado en su llegada a las instalaciones de Mediaset.

En primer lugar, la concursante comenta: "Jorge, me da mucha pena, la verdad. Ahora viene lo mejor...he llorado mucho, muchísimo. Durante el camino en avión no pude parar, menos mal que la mujer que tenía al lado creo que no me reconocía porque diría 'esta muchacha está loca". Tras esto, Jorge Javier daba paso al conjunto de imágenes que recordaban su paso por el reality.

Nagore Robles: "Te superas de tantas maneras que no hay forma de explicarlo"

Pesca, baile, risas, pruebas extremas, lágrimas, hambre, palabras que definen cada uno de los momentos que ha vivido la concursante. "Me da mucha pena. Ahora empieza lo mejor de 'Supervivientes', llega la unificación, que todos hablábamos de ello, de estar todos juntos, de disfrutar, llegar a la final y venir a España todos juntos".

Por último, la ya exconcursante aseguraba que este programa es "tan impresionante. Te superas de tantas maneras que no hay forma de explicarlo con palabras. Esto tienes que vivirlo y es lo más impresionante que he vivido jamás".