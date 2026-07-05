Jesús Rojas 05 JUL 2026 - 09:01h.

Aunque te cueste creerlo, es posible comer de categoría y disfrutar de un buen servicio en terraza en Madrid: estos cinco restaurantes lo demuestran

Resines, Fangoria, Coixet, Arde Bogotá: más de 60 famosos desvelan sus lugares favoritos para comer en vacaciones

Compartir







Todos los veranos te pasa igual. Terminas teniendo una experiencia no demasiado buena, gastronómicamente hablando, porque no has acertado a la hora de elegir restaurante con terraza en Madrid. Te has dejado llevar por el ambiente, lo que te dicho una compañera de trabajo en la oficina, las reseñas que has leído en la plataforma de turno... Y, al final, ha resultado que no has comido especialmente bien, por mucha terraza y mucho sistema de nebulización que hubiera.

Pero de todo se aprende, así que toma nota de la selección que te dejamos a continuación, donde vas a encontrar cinco restaurantes con terrazas maravillosamente acondicionadas en las que, además, vas a comer de diez. Porque no se trata solo de poder sobrevivir al calor que azota la capital estos días, sino de, ya puestos, puedes disfrutar de una cocina de categoría. Y eso es justo lo que vas a encontrar en estas direcciones:

PUEDE INTERESARTE Las mejores terrazas para comer mirando al cielo madrileño

Florida Park

Son muchos los que cada año esperan con ansia la apertura de la terraza de Florida Park, uno de los puntos de encuentro más deseados del verano madrileño. Entre vegetación, bambú y una zona chill out que invita a acercarse desde la hora del aperitivo, aquí el plan viene acompañado de coctelería internacional, música en directo y una propuesta gastronómica pensada para compartir.

En este sentido, la carta de este espacio de Florida Park se divide en dos: por un lado, una selección de sushi que se expresa a través de sashimi, makis y nigiris; por otro, una propuesta más amplia, pensada para grupos, donde encontramos desde ostras al natural o aliñadas (thai, pico de gallo o en escabeche) hasta raciones de croquetas (de cabrales o jamón), ensaladas frescas y principales como el pulpo a la brasa, el ceviche de corvina, la costilla a baja temperatura o el tomahawk. Y lo mejor es que, si la cosa se alarga, que es lo que siempre ocurre, la fiesta continúa en el interior.

PUEDE INTERESARTE Noches del Botánico o el placer de cenar escuchando un concierto entre árboles

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Paseo de Panamá, 1 (Parque de El Retiro)

Benares

Otro restaurante del que se acuerdan los foodies madrileños, especialmente cuando llega el calor, es este templo de la auténtica gastronomía india situado en uno de los barrios más emblemáticos de la capital. Es un lujazo poder degustar sus curries e infinidad de platos más -basados en recetas tradicionales- en esa terraza rodeada de vegetación y alejada del ritmo frenético de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE De ruta por los mercados gastronómicos de Madrid que no te puedes perder: dónde comer y qué pedir

Para muchos, Benares ofrece el entorno perfecto para celebrar largas sobremesas, comidas de negocios, cenas especiales o encuentros entre amigos. La experiencia en este espacio tan idílico se completa con una selección de cócteles de autor que ayudan a seguir disfrutando de ese ambiente relajado y acogedor. Y un detalle más que no debes pasar por alto: sigue siendo el único restaurante indio de la península presente en la Guía Michelin y Guía Repsol. Y esto, teniendo en cuenta la cantidad de propuestas de cocina india que hay en Madrid, es mucho decir.

C/ Zurbano, 5

Mar Mía

Con la llegada del buen tiempo, el imperdible Mar Mía vuelve a poner el foco en uno de sus espacios más especiales: su 'Patio Mediterráneo', esa terraza secreta en plena Plaza de Isabel II que funciona prácticamente como un jardín privado en Ópera. ¿Te imaginas una propuesta 100% mediterránea entre naranjos, laureles, romero y olivos? Pues eso es lo que te espera en este rincón al aire libre que es perfecto para comer, cenar o tomar una copa sin salir del centro de Madrid.

Sobre todo ahora, que acaba de lanzar su 'Menú Mediterráneo Diario', una propuesta fresca y dinámica que se actualiza cada 15 días e incluye aperitivo, cuatro entrantes (a elegir), cuatro principales (a elegir), dos postres (a elegir) y bebida. Está disponible de lunes a viernes, al mediodía por 39 euros y es una forma muy atractiva -a la par que económica- de acercarse a esa cocina de brasas mediterráneas, arroces, pescados y sabores del sureste en una de las terrazas más inesperadas del Madrid más céntrico, un proyecto que cuenta con la garantía del Grupo GastroPortal de Carlos Bosch (El Portal, Manero).

Plaza de Isabel II, 7

El Jardín del Santo Mauro

SI hablamos de comer bien, tiene que darte mucha tranquilidad que a los mandos de estos fogones se encuentre el chef Rafa Peña, del barcelonés Gresca. Al igual que en la casa madre, aquí manda el respeto por el producto, la técnica depurada y una cocina elegante que pone el sabor en el centro de la experiencia. Buena muestra de ello son recetas como la ensaladilla de buey de mar y caviar, la croqueta de gamba de Palamós o los profiteroles con caviar y crema ácida, además de principales como el pez limón a la brasa con escabeche blanco de verduras o el arroz seco de bogavante, entre muchas otras en las que brilla la materia prima de temporada.

Todo este festín enmarcado en uno de los destinos más exclusivos de la ciudad para quienes buscan escapar del calor urbano sin salir del centro. En el espectacular jardín que rodea a un palacete histórico y que es concebido como un oasis escondido entre árboles centenarios y senderos de ensueño.

C/ Zurbano, 36

El Patio de Claudio

Una vez hayas recuperado el aliento tras haberte adentrado en las inmediaciones de este sorprendente palacete del barrio de Salamanca, te tocará elegir entre la pérgola de la terraza y las mesas bajas que te encuentras a continuación. Dependiendo de donde hayas conseguido reservar, tendrás una carta de restaurante u otra más enfocada al picoteo, respectivamente.

Aunque el plan es igual de apetecible en ambos casos, ya que es el chef colombiano Mario Vallés -amante de la cocina francesa y curtido en grandes hoteles de París- quien crea y ejecuta unas elaboraciones que son perfectas para cualquier tipo de encuentro: desde entrantes ligeros pensados para compartir hasta un rodaballo, un solomillo Wellington o un arroz de calamares y gamba roja. No te olvides de preguntar por las sugerencias de la temporada, ya que suelen acertar.

C/ Claudio Coello, 67