Jesús Rojas 26 ABR 2026 - 09:00h.

Recorremos España en busca de los 10 menús degustación que merece la pena disfrutar en esos restaurantes gastronómicos donde cada vez es más difícil conseguir mesa

Todo lo que debes hacer y evitar en tu primera vez en un estrella Michelin: "Avisa si sales a fumar"

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Restaurantes gastronómicos, afortunadamente para ti y para mí, hay muchos a lo largo y ancho de nuestro país. La oferta es tan amplia -y tan atractiva- que a veces cuesta incluso tener que decantarse por solo uno entre tanta propuesta sugerente, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde prácticamente cada mes abren varias propuestas de interés. Por eso hoy te traemos los 10 menús degustación que más nos han sorprendido en los últimos meses y que consideramos que merece la pena que vayas a conocerlos cuanto antes. Sobre todo porque, viendo cómo está todo, no sabemos cuánto tiempo van a mantener los precios actuales, siempre por debajo de los 100 euros. A continuación, te damos toda la información necesaria para que no te cueste demasiado tomar la decisión, pero no tengas duda de que en cualquiera de ellos vas a ser enormemente feliz. Así que ve buscando fecha en el calendario.

.144 (Vitoria-Gasteiz, País Vasco)

De hecho, en su menú actual, bautizado 'Bulerías del Renault Fuego' (21 pases), el inquieto chef vallisoletano, que suele cambiar íntegramente el menú varias veces al año, contiene un episodio memorable. Es el dedicado a la trilogía bacalao-chistorra-chantarela, que incluye un homenaje al famoso bacalao Tellagorri de Zalacain. También nos encontramos, además de una banda sonora que invita a venirse arriba, bocados tan acertados como el que combina una sobresaliente sopa laksa con los jugos de un carabinero lacado con miel de chile o el tiernísimo corte de Simmental marcado en el kamado con puré de horseradish y daikon. No nos sorprende que en poco más de año y medio, el equipo de .144 haya conseguido que lo recomienden guías como Michelin y Repsol, mientras que Macarfi lo incluye entre los 10 mejores restaurantes de Álava. ¡Corre antes de que la cosa vaya a más!

De hecho, en su menú actual, bautizado 'Bulerías del Renault Fuego', el inquieto chef vallisoletano, que suele cambiar íntegramente el menú varias veces al año, contiene un episodio memorable. Es el dedicado a la trilogía bacalao-chistorra-chantarela, que incluye un homenaje al famoso bacalao Tellagorri de Zalacain. También nos encontramos, además de una banda sonora que invita a venirse arriba, bocados tan acertados como el que combina una sobresaliente sopa laksa con los jugos de un carabinero lacado con miel de chile o el tiernísimo corte de Simmental marcado en el kamado con puré de horseradish y daikon. No nos sorprende que en poco más de año y medio, el equipo de .144 haya conseguido que lo recomienden guías como Michelin y Repsol, mientras que Macarfi lo incluye entre los 10 mejores restaurantes de Álava. ¡Corre antes de que la cosa vaya a más!

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Precio: 90€ (largo) / 75€ (corto)

La Recaleta (Málaga, Andalucía)

La última locura del Grupo La Milla se ubica en plena Playa del Dedo, la misma que baña el barrio malagueño de El Palo. Se llama La Recaleta y ha conseguido llamar la atención en la escena gastro de la ciudad gracias a su omakase de brasa y espeto, que se ofrece los jueves y viernes al mediodía en una barra colocada sobre la arena. Como lo oyes, junto a la tradicional barca de espetos del restaurante. Allí mismo defiende esta singular propuesta el chef Javier Ruiz, que cocina en directo un menú de 13 pases salados y 1 dulce, con el producto de mercado y la técnica de la brasa como hilo conductor. Se trata de una vivencia íntima que conecta cocina, entorno y tradición marinera. Como en todo omakase, es él quien decide cada uno de esos platos, guiado únicamente por el producto, el momento y su intuición. Aún así, te daremos unas cuantas pistas que te conviene saber antes de tu visita.

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Los platos del menú dependerán de lo que ofrezca el mar y la temporada, pero el protagonismo siempre recae en el producto malagueño -no solo del mar-, trabajado con técnicas precisas que buscan realzar su sabor sin disfrazarlo. Entre los pases que pudimos disfrutar se encuentran la ensaladilla rusa con ventresca de atún y ajos fritos, considerada por muchos como una de las mejores de la ciudad; zurrapa de pintarroja; o caldereta de chivo con gamba blanca. Son solo unos pocos ejemplos de una cocina con personalidad que conecta tradición, producto y fuego, siempre al servicio del producto. Más que un restaurante, La Recaleta es un homenaje vivo a la tradición marinera andaluza, una oda al producto de la zona, que encuentra en la brasa y el espeto a los mejores aliados posibles.

Precio: 65€

El Pedrusco de Aldealcorvo (Madrid, Comunidad de Madrid)

A este templo de los asados no solo se va a comer el mejor cochinillo o cordero lechal. Desde que los hermanos de Pedro cogieron las riendas de este negocio familiar, situado en el barrio de Chamberí, cada vez son más los que avisan al reservar de que su plan es disfrutar del menú degustación. Pero antes de darte los detalles del plan gastronómico más castizo y auténtico en muchos kilómetros a la redonda, tenemos que contarte que aquí todo -incluido algún postre- gira en torno al horno de leña centenario. Absolutamente todos los platos que llegan a las mesas pasan en algún momento por esa construcción robusta capaz de aportar a las elaboraciones el toque de leña justo y necesario. El otro gran protagonista de El Pedrusco, que es como se refieren a este templo todos sus acólitos, es el producto de temporada.

Desde el judión de La Granja hasta el garbanzo pedrosillano, pasando por la lenteja castellana que les llega de Valladolid y que comparte protagonismo con la sobrasada de Cal Rovira y la piparra encurtida en uno de los pases más brillantes de su menú degustación. Pero no es el único, ni mucho menos. Ahora mismo, en la propuesta que firma el chef Gonzalo de Pedro, se incluyen una sobresaliente ensaladilla de patata asada, su salmón marinado y ahumado con encina, el pisto tradicional con velo de papada ibérica, una súper acertada versión del talo de Etxebarri, en este caso con sobrasada y miel de la Alcarria. Son algunos de los platos más memorables de un menú en el que no faltan unos callos súper melosos o ese cochinillo asado que es el fin de fiesta perfecto para una experiencia única en la capital. Rematan el asunto unos postres de diez -soñarás con su tarta de chocolate con un toque de naranja y sal de Añana- y una bodega que custodia y defiende maravilla su hermano Toño. Déjate en sus manos y serás enormemente feliz.

Precio: 90€

Maleducat (Barcelona, Cataluña)

Nace del sueño de tres amigos -Víctor, Marc e Ignasi- con una idea clara: crear una cocina sin normas ni pretensiones, donde la tradición y la innovación se mezclan con una actitud irreverente y sin protocolos. En este espacio creado por un equipo joven y apasionado, que apuesta por una gastronomía con mucho carácter, pero libre de etiquetas, se disfruta sin prisas. En resumen, Maleducat es un lugar pensado para quienes les apetece desconectar del mundo exterior mientras se sumergen en un local vivo y divertido. En el corazón del barrio de Sant Antoni, ofrece una experiencia que reinterpreta la cocina tradicional con un enfoque más contemporáneo, una propuesta se basa en productos de temporada y una técnica cuidada que se plasma de maravilla en un menú degustación tan sorprendente como accesible (y asequible).

El de Víctor Ródenas -curtido en templos de la talla de Casa Gerardo, Via Veneto o DiverXO- combina platos para compartir que sirven que son el complemento perfecto de una carta en constante evolución que transmite calidez y cercanía. Además, pone en valor a los productores locales y fusiona tradición con técnicas modernas, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo innovador. Cada plato de su menú está pensado para disfrutarse al máximo y entre sus especialidades destacan los platos de mar y montaña. El menú 'A tus órdenes, chef' es un recorrido por la cocina de Víctor con 3 mordiscos por persona, 5 platillos de temporada (a compartir) y 2 postres (a compartir). También incluye agua, café y pan. Ahora bien, si vas en pareja y el objetivo es celebrar algo especial, te recomendamos optar por 'Homenaje Maleducat' o 'Festival Maleducat'. Vas a pagar más de 100 euros pero... ¡Un día es un día!

Precio: 49€

Pablo (León, Castilla y León)

El proyecto emprendido por la pareja Juanjo Losada y Yolanda Rojo, reconocido con una estrella Michelin y dos soles Repsol, sigue en plena forma desde que en 2005 decidiera iniciara una nueva etapa a escasos 200 metros de la catedral. En Pablo, que toma su nombre del padre de Yolanda, manda la cocina tradicional leonesa. Aunque, obviamente, hoy no te encuentras ancas de rana, bacalao ajoarriero, sopas de trucha o mollejas, que eran algunos de los platos más demandados del Pablo original, regentado por los padres de la reconocida sumiller y jefa de sala. Han pasado más de 50 años de aquello, pero ese legado sigue más vivo que nunca, gracias a cuidadas elaboraciones en las que plasman los sabores y aromas de su tierra, empleando todo tipo de productos zonales y de temporada.

Su menú degustación consta de 11 pases e incluye, además de los pertinentes aperitivos, 6 platos, varios postres y los petit fours. En ellos te vas a encontrar siempre productos de su entorno de los que se sirven para actualizar recetas tradicionales con el sabor de la tierra como protagonista. Siempre tratados con el máximo respeto y, a menudo, cocinados con el propósito de actualizar ese recetario de toda la vida donde se incluyen elaboraciones como las que comentábamos más arriba. Si a esto le sumas una bodega con más de 200 referencias, muchas de ellas de la zona noroeste, pero también de otras zonas como Jerez, además de etiquetas francesas e italianas, y maridajes a precios contenidos, no tienes que darle muchas más vueltas. Cuando pases por León, ya sabes dónde ir a comer después de deleitarte con la correspondiente visita a su templo gótico del siglo XIII.

Precio: 98€

Tripea (Madrid, Comunidad de Madrid

A punto de celebrar su primera década de vida -abrió dentro del Mercado de Vallehermoso en 2017-, el concurrido puesto del chef Roberto Martínez Foronda atraviesa uno de sus mejores momentos. Y aunque no necesita presentaciones, nunca está de más recordar que este madrileño inquieto, antes de lanzarse con su proyecto personal, se curtió en plazas como 'Maido' (templo nikkei de Mitsuharu Tsumura) o 'Malabar' (Pedro Miguel Schiaffino). Durante estos años ha conseguido, más allá de llamar la atención de guías como Repsol (es el único puesto de mercado que luce un Sol), perfeccionar una propuesta que combina los intensos aromas y sabores de Perú con la magia callejera del Sudeste Asiático. Todo ello con un precio para todos los públicos y rodeado de una atmósfera muy especial.

El que ya lo ha probado sabe que el de Tripea es un menú degustación tan sabroso como desenfadado que consiste en una sucesión de pases dinámicos y muy disfrutones. Actualmente cuenta con 8 pases, entre los que no falta el famoso ceviche caliente de mejillones al wok. Hablamos de un plato que ha estado ahí desde el principio, que puedes encontrar también en Triperito (el hermano pequeño de Tripea en el Mercado de la Paz) y que actualmente ha alcanzado su mejor versión tras incorporar noodles. Pero esto es solo un ejemplo del festival -también alucinarás con su atún 'carretillero' en gazpachuelo acevichado- que vas a poder disfrutar en este espacio que, además, ahora cuenta con el buen hacer de la sumiller riojana Isabel Ayala. Así que ya sabes a quién recurrir cuando veas que tu pisco sour está llegando a su fin. ¡Come y flipa!

Precio: 65€

Monte (Lena, Asturias)

Seis años después de su apertura, Monte (1 estrella Michelin y estrella verde) se consolida en la aldea de San Feliz como un refugio de madurez técnica liderado por Xune Andrade en cocina y Delia Melgarejo en sala. En este "centro de investigación rural", Andrade ha evolucionado hacia una cocina más libre y personal, donde ingredientes humildes, como la ortiga, o los productos de caza y río se elevan valiéndose del humo y la cocción lenta. Del resto se encargan una bodega con más de 90 referencias -entre tintos, blancos, sidras, champanes y olorosos- y un ambiente acogedor que se expresa a través de una cocina vista y solo cinco mesas, lo que se traduce en un máximo de 14 comensales diarios. Gracias a este formato, en Monte ofrecen una experiencia cercana, auténtica y profundamente cuidada.

Para quienes buscan conocer la esencia de este proyecto con una excelente relación calidad-precio, el restaurante ofrece dos opciones: su menú 'Paseo por el Monte', un recorrido de 10 pases que sintetiza su cultura y paisaje; y el menú 'Garbeo', una propuesta más corta y dinámica disponible de miércoles a viernes que permite acceder a su alta gastronomía de forma recurrente. La experiencia se completa con una bodega que apuesta fuerte por la DOP Cangas, reafirmando su compromiso radical con el entorno asturiano. Si después de tu primera visita te quedas con ganas de disfrutar de su plan más completo, reserva su menú 'Ruta por el monte', compuesto por 14 pases que te costará olvidar en una temporada.

Precio: 97€ (largo) y 65 €(corto)

Mengem (Valencia, Comunidad Valenciana)

Situado en el corazón del barrio valenciano del Cabañal, este pequeño restaurante rebosa sencillez y honestidad. Tanto en su recetario como en sus valores. Mengem es un bistró diferente, quizás por eso, en poco más de un año, uno se podía topar en su fachada con una recomendación de Michelin y un Solete Repsol que más de uno pensará que sabe a poco. Los chefs Sandra Guglielmetti y Elias Kogler, dos jóvenes de raíces francesas afincados en València desde hace varios años, apuestan por una cocina local, cercana y sostenible que encuentra en la estacionalidad a su más fiel aliada. De sus creadores, con amplia experiencia en los fogones, podemos contarte que mientras que él pasó por El Poblet, ella se curtió en establecimientos de renombre como Fierro o Ricard Camarena Restaurant. Pero ahora son ellos los que están a los mandos de un proyecto en constante crecimiento.

A la hora de disfrutar de su asequible menú degustación, dividido en 6 pases, debes tener presente que todo lo relacionado con el huerto les apasiona de la misma manera que la cocina. De hecho, aquí solo trabajan con productos locales y nacionales. En su red de proveedores encontramos, por ejemplo, nombres como Arat Natura, Andrea Forte, Suralgas, Granja Luisiana, Bluebell Coffee, La Fantástica o Cervezas Destino. Y esto ya te da una pista de que lo que te vas a encontrar en el plato estará estrechamente condicionado por la temporalidad. Es sorprendente lo que esta dupla es capaz de hacer en un espacio con tan poco recursos. Quedas avisado.

Precio: 59€

Besta (Barcelona, Cataluña)

Antes de abrir Besta en 2021, el chef Manu Núñez pasó por restaurantes como los suecos Gastrologik (2 estrellas Michelin) o Ekstedt (1 Estrella Michelin), entre otros. Experiencias con la cocina y las tradiciones nórdicas marcaron un antes y un después en su propia visión de la gastonomía. Este singular gastronómico situado en el centro de Barcelona, que recomienda Michelin y cuenta con 1 sol Repsol, propone una experiencia que combina las despensas de Galicia y Cataluña, integrando las tradiciones y sabores de ambas regiones de una manera auténtica y creativa. ¿El motivo? Las raíces y vivencias del propio chef se encuentran entre estas dos comunidades, de ahí también que sea él mismo -a los mandos también del barcelonés Batea- quien selecciona personalmente ingredientes frescos y de temporada provenientes del Atlántico y el Mediterráneo.

Puedes elegir entre dos opciones: 12 y 9 pases. Pero lo importante es que en ambos casos vas a poder apreciar la capacidad de Núñez a la hora de cocinar pescados, muchos de ellos poco conocidos, y mariscos. Merece mención aparte su trabajo con los descartes, que aprovecha para completar los platos, y el respeto máximo que muestra por productos como la gamba blanca de Barcelona o las navajas gallegas. Como habrás imaginado, la bodega de Besta también tiene acento galaico-catalán (el 80% de las referencias vienen de allí). En cualquier caso, siempre se da preferencia a elaboradores de pequeña escala y vinos ligeros con mínima intervención en el proceso, ya que se llevan de maravilla con esa cocina marina de la que todo el mundo habla en la capital catalana.

Precio: 95€ (largo) 78€ (corto)

Regueiro (Navia, Asturias)

Nuestra última parada nos lleva a la pequeña aldea de Tox, donde el chef Diego Fernández ha convertido una casona indiana en uno de los escenarios más singulares de España. Recientemente galardonado con su primera estrella Michelin (también cuentan con 2 soles Repsol), Regueiro es el resultado de años de viajes inmersivos por México, India y Tailandia, países cuyos sabores Diego traduce a un lenguaje propio sin perder de vista el producto asturiano. Lejos de la fusión convencional, aquí se aplican técnicas ancestrales con un rigor obsesivo: desde la nixtamalización manual del maíz local hasta el uso de un auténtico horno tandoori de arcilla.

Como te habrás dado cuenta, la cocina callejera de cualquier parte del mundo es más que bienvenida a este rincón súper especial considerado un 'atelier' gastronómico en pleno occidente de Asturias. Pues bien, para descubrir esta propuesta de alta intensidad aromática, el restaurante ofrece dos opciones que no alcanzan los tres dígitos: un menú corto a modo de muestra esencial de sus platos más representativos, como el 'Butter tikka masala' o la 'Ternera cocinada 50 horas'; y el 'Menú Diego', que añade pases históricos como el 'Lechazo a la estaca con nahari de coordero'. De 8 y 9 pases, respectivamente, ofrecen una oportunidad única de viajar por el mundo a través del paladar. Y para los que quieran jugar más en serio, ahí está el 'Menú Hedonista', que, como su nombre indica, ofrece un festival aún más completo que los anteriores.

Precio: 85€ (largo) y 75€ (corto)